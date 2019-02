"Rudi-Assauer-Arena": Schalker Fans wollen Stadion umbenennen

Nach dem Tod von Rudi Assauer wollen die Fans von FC Schalke 04 ihrem langjährigen Manager ein namentliches Denkmal setzen. Am Donnerstag legten mehrere Anhänger an der "1000-Freunde-Mauer" vor der Schalker Arena Blumen und andere Utensilien nieder, einige Anhänger zündeten Kerzen an.

Mehrfach wurde die Forderung laut, das Stadion in "Rudi-Assauer-Arena" umzubenennen.

Ein Gedanke, der auch Reiner Calmund gefällt. "Ich weiß, dass Schalke die Einnahmen aus dem Namenssponsoring der Arena braucht. Aber wenn ich Marketingexperte wäre, dann würde ich sagen: 'Veltins präsentiert die Rudi-Assauer-Arena'", sagte der langjährige Manager von Bayer Leverkusen dem Express. Eine solche Umbenennung wäre ein "tolles Signal", sagte Calmund.

Assauer war am Mittwochnachmittag im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Schalker Fußball-Ikone hatte den Bau der Multifunktions-Arena in seiner zweiten Amtszeit in Gelsenkirchen maßgeblich mit vorangetrieben. 2001 war sie nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht worden, in Bundesliga-Spielen gibt sie 62.271 Zuschauern Platz.

Rudi Assauer: Leben und Wirken einer Manager-Legende © getty 1/18 Rudi Assauer ist tot. Am 6. Februar verstarb eines der prägendsten Gesichter der Bundesliga-Geschichte im Alter von 74 Jahren. SPOX blickt zurück auf Leben und Wirken der Manager-Legende. © getty 2/18 So kennen wir ihn alle: Rudi Assauer im dunklen Anzug mit der für ihn typischen Zigarre im Mund. © getty 3/18 Als Manager von Werder Bremen und vor allem Schalke 04 erreichte Assauer Kultstatus. Er pflegte sein Image als knallharter Geschäftsmann und Fußball-Macho. © getty 4/18 Seine Anfänge in der Bundesliga machte er jedoch beim späteren Erzrivalen Borussia Dortmund. Von 1964 – 1970 lief er 119 Mal für den BVB auf. © getty 5/18 Am 5. Mai 1966 holte gewann er in Glasgow den Europapokal der Pokalsieger. Es war der erste internationale Titel einer deutschen Mannschaft. (Im Bild: Wolfgang Paul). © getty 6/18 1970 zog es Assauer weiter nach Bremen. Für die Hanseaten machte er in sechs Jahren 188 Bundesligaspiele. Anschließend startete er beim SVW im Jahr 1976 seine Laufbahn als Manager. © getty 7/18 Für seine große Liebe, den FC Schalke 04, arbeitete er zum ersten Mal von 1981-1986. © getty 8/18 Seine größten Erfolge als Manager feierte er aber während seiner zweiten Amtszeit in Gelsenkirchen, die 1993 begann. © getty 9/18 Assauer verhalf den Königsblauen nicht nur zu sportlichem, sondern auch zu finanziellem Erfolg. Unvergessener Höhepunkt bleibt der Gewinn des UEFA Cups im Jahr 1997. © getty 10/18 Auch den DFB-Pokal-Sieg konnte er zwei Mal bejubeln (2001 und 2002). © getty 11/18 Eine seiner dunkelsten Stunden als Manager erlebte er im Mai 2001, als sich der FC Schalke für vier Minuten Deutscher Meister wähnte … © getty 12/18 …ehe Bayerns Patrick Anderson in Hamburg in der Nachspielzeit ein denkwürdiger Treffer zum 1:1 gelang und er den Münchnern so die Schale sicherte. Assauers Fazit: "Ich habe den Glauben an den Fußballgott verloren." © getty 13/18 Im Mai 2006 trat Assauer als Manager zurück und kam so einer bevorstehenden Entlassung durch den Aufsichtsrat zuvor. Damit endete seine Karriere als Fußballfunktionär. © getty 14/18 Privat war Assauer von 2000 bis 2009 mit Simone Thomalla zusammen. Mit seiner ersten Ehefrau Ingrid hat er zwei Kinder, 2011 heiratete er ein zweites Mal. Diese Ehe hielt nur zwei Jahre. © getty 15/18 Auch abseits des Platzes scheute er die Öffentlichkeit nicht. Unter anderem war er Werbegesicht für eine Brauerei aus Grevenstein. © getty 16/18 Assauers Markenzeichen? Seine teils deftigen Sprüche: Über Udo Lattek sagte er einst: "Der soll sein Weißbier trinken und die Klappe halten!" © getty 17/18 Ende 2012 wurde bekannt, dass Assauer an Alzheimer erkrankt war. In der Folge zog er sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. © getty 18/18 Am 6. Februar 2019 verstarb der Kult-Manager im Alter von 74 Jahren. Du wirst uns fehlen, Rudi!

Seit der Eröffnung ist "Veltins" Namensgeber des Stadions. Erst vor zwei Jahren war der Namensrechtsvertrag mit der Brauerei um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert worden.