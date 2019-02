FC Bayern und BVB im Vergleich: Das Restprogramm des amtierenden Meisters und des Tabellenführers

Es geht in den Saisonendspurt der Bundesliga-Saison 2018/19. Wir geben euch einen Überblick über das Restprogramm von Bayern München und Borussia Dortmund und sagen euch, wo die restlichen Saisonspiele live übertragen werden.

Die verbleibenden Partien in dieser Saison sind auf den ersten Blick überschaubar. Auf den zweiten fällt auf, dass die einzelnen Spieltermine dicht gestaffelt sind und beide Vereine noch ein straffes Restprogramm zu bewältigen haben.

© getty

FC Bayern vs. BVB: Das Restprogramm mit direktem Duell

In der Bundesliga stehen dem FC Bayern noch elf Spiele in dieser Saison bevor. Dazu kommen mindestens je ein Spiel in der Champions League und dem DFB-Pokal.

Bei einem Viertelfinal-Einzug des FC Bayern in der Königsklasse würde sich die Anzahl der Saisonspiele auf insgesamt 15 vermehren, bei einem Finaleinzug wären es 18.

Kommt man auch im Pokal ins Endspiel, würden es also insgesamt 20 Spiele werden.

Mit Borussia Mönchengladbach steht am nächsten Bundesliga-Spieltag erst einmal wieder ein Bundesliga-Auswärtsspiel an.

Für den BVB ist das Weiterkommen ins Champions-League-Viertelfinale nach der 0:3-Auswärtsniederlage in London eher unwahrscheinlich. In der Folge ist auch nicht zu erwarten, dass sich der Umfang des Restspielplans von Borussia Dortmund erheblich verändert, schließlich ist man im Pokal bereits gescheitert.

Der BVB hat bis zum Saisonende also - wahrscheinlich - noch zwölf Begegnungen vor der Brust.

Ein direktes Duell des FCB und BVB steht in der Bundesliga noch an: Am 6. April empfängt der FC Bayern den BVB in der heimischen Allianz Arena (Anpfiff: 18.30 Uhr). Theoretisch wäre natürlich auch noch ein Aufeinandertreffen in der Königsklasse möglich.

Das ist das bisherige Restprogramm des FC Bayern:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Sa., 02.03.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach FC Bayern München Sa., 09.03.19 Bundesliga FC Bayern München VfL Wolfsburg Mi., 13.03.19 Champions League FC Bayern München FC Liverpool So., 17.03.19 Bundesliga FC Bayern München FSV Mainz 05 Sa., 30.03.19 Bundesliga SC Freiburg FC Bayern München Mi., 03.04.19 DFB-Pokal FC Bayern München FC Heidenheim Sa., 06.04.19 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund Sa., 13.04.19 Bundesliga Fortuna Düsseldorf FC Bayern München Sa., 20.04.19 Bundesliga FC Bayern München Werder Bremen Sa., 27.04.19 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Bayern München Sa., 04.05.19 Bundesliga FC Bayern München Hannover 96 Sa., 11.05.19 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern München Sa., 18.05.19 Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt

So sieht das Restprogramm des BVB in dieser Saison aus:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Fr., 01.03.19 Bundesliga FC Augsburg Borussia Dortmund Di., 05.03.19 Champions League Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sa., 09.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfB Stuttgart Sa., 16.03.19 Bundesliga Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund Sa., 30.03.19 Bundesliga Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Sa., 06.04.19 Bundesliga Bayern München Borussia Dortmund Sa., 13.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Sa., 20.04.19 Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund Sa., 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 Sa., 04.05.19 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund Sa., 11.05.19 Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Sa., 18.05.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund

Bayern München und BVB live: Live-Übertragung der restlichen Spiele

Die Live-Übertragungen der Spiele des FC Bayern und des BVB werden nicht von einem Sender allein gestemmt. Neben DAZN und Sky zeigen teilweise auch die öffentlichen-rechtlichen Fernsehanstalten das Saison-Restprogramm live im TV.

Das sind die Rechteinhaber für die Bundesliga-Saison 2018/19:

Eurosport: alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele, fünf Montagsspiele (ab 13.30 Uhr) im Eurosport Player

Sky: überträgt alle Spiele am Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele (ab 15.30 Uhr und 18 Uhr)

DAZN: zeigt Highlights 40 Minuten nach Spielende

Diese Rechteinhaber übertragen die Champions League in den nächsten drei Spielzeiten:

DAZN: zeigt 110 Spiele live, davon 104 Spiele in voller Länge

Sky: 34 Spiele, davon 28 in voller Länge

So sieht die Rechte-Situation im DFB-Pokal aus:

Sky: zeigt alle 63 Einzelspiele und Konferenzen live

ARD: zeigt zwei Spiele des Viertelfinales live

FC Bayern München und Borussia Dortmund - Letzte Meistertitel

Der FC Bayern München ist in puncto Meistertitel einsame Spitze in Deutschland. Die Münchner haben in ihrer 119-jährigen Vereinsgeschichte die Zahl von 28 Bundesliga-Titeln erreicht. Die zweitmeisten Bundesliga-Titel hat ebenfalls ein bayerischer Verein gewonnen: Der 1. FC Nürnberg steht mit neun Titeln auf Rang zwei der Bundesliga-Rekordmeister. Borussia Dortmund belegt mit acht Titeln den dritten Rang.

Die Meistertitel des FCB und BVB der letzten 20 Jahre:

Saison Team 98/99 FC Bayern München 99/00 FC Bayern München 00/01 FC Bayern München 01/02 Borussia Dortmund 02/03 FC Bayern München 04/05 FC Bayern München 05/06 FC Bayern München 07/08 FC Bayern München 09/10 FC Bayern München 10/11 Borussia Dortmund 11/12 Borussia Dortmund 12/13 FC Bayern München 13/14 FC Bayern München 14/15 FC Bayern München 15/16 FC Bayern München 16/17 FC Bayern München 17/18 FC Bayern München

Die Bundesliga-Tabelle - mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle vor dem 24. Spieltag: