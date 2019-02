FC Augsburg gegen FC Bayern: Wer überträgt den FCB live im TV und Livestream?

Heute Abend findet das Auftaktspiel des 22. Spieltags der Bundesliga statt. Der FC Bayern ist zu Gast beim FC Augsburg und hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie des FCB live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Bayern gewann am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen den FC Schalke 04 und bekommt heute die Chance, den Patzer des Spitzenreiters Borussia Dortmund auszunutzen. Zuletzt gab der BVB einen sicher geglaubten Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim aus der Hand und holte lediglich einen Punkt (3:3). Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg würden die Münchener zumindest kurzzeitig auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken und diesen unter Druck setzen.

FC Bayern in Augsburg: Wer überträgt im TV und Livestream?

Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra überträgt insgesamt 45 Bundesliga-Spiele in dieser Saison. Unter anderem beinhaltet dieses Paket 30 Partien am Freitag, so auch das heutige Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern ab 20.30 Uhr. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player könnt ihr die Begegnung ebenfalls live am Bildschirm verfolgen.

Allerdings stellt euch DAZN auch schon 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie zur Verfügung. Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, die ersten 30 Tage sind gratis.

Augsburg vs. Bayern: Die Daten zum Bundesliga-Spiel

Beginn der heutigen Partie ist am Abend um 20.30 Uhr in der WWk Arena in Augsburg. Die Heimstätte des FC Augsburg bietet Platz für 26.160 Zuschauer. Geleitet wird die Begegnung des FC Bayern von Bibiana Steinhaus aus Langenhausen, welche von Alexander Sather sowie Frederick Assmuth als Assistenten Unterstützung erhält. Zudem agiert Dominik Schaal als Vierter Offizieller.

FC Augsburg - FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

FCA: Kobel - Oxford, Danso, Stafylidis - Schmid, Gregortisch, Khedira, Max - Richter, Cordova, Ji

FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka, James - Müller, Lewandowski, Coman

FC Augsburg vs. FC Bayern: Die letzten Bundesliga-Duelle