BVB - News und Gerüchte: Marco Reus nach drei Wochen zurück im Training

Marco Reus ist bei Borussia Dortmund nach drei Wochen Pause wieder ins Training eingestiegen. Außerdem: BVB-Fans fordern bessere Stimmung auf der Südtribüne und ein Juwel setzt seine Torserie fort.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Marco Reus zurück im Training

Nach rund dreiwöchiger Pause hat Marco Reus am Montag wieder das Training aufgenommen. Der Kapitän des BVB zeigte sich am Vormittag während einer öffentlichen Einheit der Reservisten voll belastbar und machte alles mit. Ohne den 29-Jährigen, der aufgrund eines Muskelfaserrisses seit dem 5. Februar fehlte, rutschte der BVB danach in eine kleine Krise mit fünf Spielen ohne Sieg.

Mit seiner Rückkehr ins Training ist auch ein Einsatz im Ligaspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) wahrscheinlicher geworden. Trainer Lucien Favre könnte Reus allerdings auch für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur (5. März, 21 Uhr im LIVE-TICKER) schonen.

Ohne Reus hatten die Dortmunder das Hinspiel in London 0:3 verloren. Am Sonntag war noch ohne Reus ein 3:2 gegen Bayer Leverkusen gelungen.

BVB-Fans fordern bessere Stimmung im Stadion

Vor der gestrigen Partie von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen verteilten die Anhänger des BVB Zettel mit einer klaren Botschaft: Die Stimmung im Stadion soll wieder besser werden. Verteilt wurden die Zettel von der Ultragruppierung "The Unity" und Fanklubs der Südtribüne. Darauf stand auch eine lange Begründung:

"Uns eilt in alle Welt ein Ruf voraus, dem wir leider nicht mehr allzu häufig gerecht werden", stand auf dem Zettel. Und weiter: "Wir alle wissen, dass Zusammenhalt und die daraus resultierende Kompromissbereitschaft leider nicht mehr allzu oft dieser Magie entsprechen. Es ist viel einfacher, die schlechter werdende Heimspielstimmung auf die anderen zu schieben. Es ist unsere Pflicht, die Südtribüne so zu gestalten, dass sie ihrem Ruf wieder gerecht wird."

Daher die Forderung der Gruppen: "Die Stimmung auf der Süd darf nicht nur Folklore, sie muss Realität sein."

Bundesliga: Einzelkritiken und Noten zu Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen © getty 1/27 Der BVB schlägt Bayer 04 und Jadon Sancho hat großen Anteil daran. Bei Leverkusen enttäuscht vor allem die Hintermannschaft. Die Einzelkritiken und Noten von SPOX. © getty 2/27 Roman Bürki: Bei den Gegentoren machtlos, ansonsten zeichnete sich der Schweizer durch mitunter starke Paraden in der 65. und 72. Minute aus. Note: 3. © getty 3/27 Achraf Hakimi: Hakimi hatte seine rechte Seite zumeist im Griff. Zudem legte er gerade in der zweiten Hälfe den Vorwärtsgang ein und sorgte mit seiner abgefälschten Flanke vor Götzes Tor gewissermaßen für die Vorlage. Note: 3. © getty 4/27 Manuel Akanji: Blieb weitestgehend unauffällig. Er gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe und zeigte sich passsicher. Keine gravierenden Fehler. Note: 3. © getty 5/27 Dan-Axel Zagadou: Licht und Schatten bei Zagadou: Er schoss das 1:0, war aber vor dem 1:1 zusammen mit einigen Kollegen zu passiv. Insgesamt also ordentlich. Note: 2,5. © getty 6/27 Abdou Diallo: Diallo spielte besonders vor der Pause sehr engagiert nach vorne und sorgte für ein paar gefährliche Flanken. Sein Assist führte zum 2:1 durch Sancho. Aber: Auch er hielt sich beim 1:1 dezent zurück. Note: 3. © getty 7/27 Julian Weigl: Weigl hatte eine gute Schusschance vor der Pause (29.), die geblockt wurde. War an der Entstehung des Götze-Tors mitbeteiligt, war beim 3:2 aber nicht voll auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 8/27 Axel Witsel: Witsel war unauffällig im Spiel des BVB. Auch er "schlief" vorm Volland-Treffer. Ansonsten aber gewohnt zweikampfstark, eroberte die meisten Bälle des BVB (9). Note: 3. © getty 9/27 Jadon Sancho: Sancho war wie üblich sehr effektiv. Er legte das 1:0 mit einer Ecke auf und traf traumhaft zum 2:0 selbst. Ansonsten arbeitete er gut nach hinten mit und half auch bei der Entstehung zum 3:1 mit. Note: 1,5. © getty 10/27 Mario Götze: Der Schütze zum 3:1 war abgesehen auf sein Tor eher unauffällig. Note: 3. © getty 11/27 Raphael Guerrero: Guerreiro schlug mit die meisten Flanken der Dortmunder, blieb aber wirkungslos. Zudem fiel er durch ein paar unnötige Fouls auf und holte sich zu Recht Gelb ab. Note: 4. © getty 12/27 Paco Alcacer: Seine auffälligsten Aktionen waren zwei Distanzschüsse weit über den Kasten sowie ein Abseitstor in der 63. Minute. Hing ansonsten in der Luft. Note: 5. © Bitte wählen/eingeben! 13/27 Jacob Bruun Larsen: Wurde als erster eingewechselt, hatte noch einen ungefährlichen Schuss. Keine Note. © getty 14/27 Marius Wolf: Gewann seinen einzigen Zweikampf in der Schlussphase. Keine Note. © getty 15/27 Mahmoud Dahoud: Kam in der Nachspielzeit und sollte nur noch an der Uhr drehen. Keine Note. © getty 16/27 Lukas Hradecky: Bei allen drei Gegentreffern machtlos. Hätte zudem noch einen kassieren können, wenn Dortmund seinen Fehlpass kurz vor der Halbzeit besser verwertet hätte. Note: 4,5. © getty 17/27 Mitchell Weiser: Weiser gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und verlor 19 Bälle - Höchstwert im Spiel. Zudem war er bei der Flanke von Diallo vor Sanchos Tor nicht im Bilde. Note: 5. © getty 18/27 Jonathan Tah: Tah war an zwei Toren beteiligt. Beim Treffer von Zagadou war er gegen den BVB-Verteidiger unachtsam und dann erzielte er das 3:2 per Kopf selbst. Note: 3,5. © getty 19/27 Sven Bender: Gewann alle 12 seiner Zweikämpfe, hatte die zweitmeisten Ballaktionen und eine fast 95-prozentige Passquote. Zudem schoss er in der 20. Minute nur knapp vorbei. Note: 3. © getty 20/27 Tin Jedvaj: Sehr passiv, unter anderem bei der Flanke von Diallo vor der Alcacer-Chance in der 33. Minute. Dann tauchte er unter dem Ball vor Sanchos 2:1 durch, nachdem er schon beim 1:0 die Flanke verfehlte. Note: 5. © getty 21/27 Julian Baumgartlinger: Sehr häufig am Ball, zudem mit guter Passquote. Einzig gebracht hat es nichts. Er war an keinem Torschuss beteiligt und verlor die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 22/27 Charles Aranguiz: Gab die Vorlage für Bailey vor dessen Chance in der 65. Minute. Ansonsten bemüht, aber auch mit vielen Ballverlusten. Note: 4. © getty 23/27 Julian Brandt: Sein Freistoß bereitete das 3:2 durch Tah vor. Ansonsten sehr bemüht, rieb sich in Zweikämpfen auf und spielte ein paar gute Pässe. Ordentlich. Note: 3. © getty 24/27 Kai Havertz: Bereitete das 1:1 vor, hatte eine gute Schusschance in der 23. und spielte gerade zu Beginn gutes Pressing. War fast überall zu finden. Gab die meisten Bayer-Schüsse ab (4), überzeugte mit einer Passquote von über 96 Prozent. Note: 2,5. © getty 25/27 Kevin Volland: Volland sorgte für das 1:1 und kämpfte bis zum letzten Moment. So stoppte er einen gefährlichen Konter in der Nachspielzeit am eigenen Strafraum. Wurde jedoch wenig ins Spiel eingebunden. Note: 3. © getty 26/27 Leon Bailey: Hatte seine einzige Chance in der 65. Minute, scheiterte aber an Bürki. Gewann im Spiel nur einen Zweikampf, fand zudem nie wirklich ins Spiel. Note: 4,5. © getty 27/27 Lucas Alario: Hatte eine gute Kopfball-Chance direkt nach seiner Einwechslung in der 70. Minute, doch Bürki parierte stark. Ansonsten nicht mehr groß in Aktion. Note: 3,5.

Borussia Dortmund: Moukoko setzt Torserie fort

Der 14-Jährige Youssoufa Moukoko hat seine Torserie in der B-Junioren Bundesliga West fortgesetzt. Beim 2:0-Erfolg der Schwarz-Gelben gegen den SC Paderborn machte das Juwel das 2:0.

Nach 18 Spieltagen stehen bereits 31 Saisontore auf dem Konto von Moukoko. Der Zweitplatzierte Emrehan Gedikli von Bayer Leverkusen hat zum Vergleich "nur" 18 Tore erzielt. In der Tabelle steht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Köln auf Platz eins.