FC Bayern: PSG wollte offenbar Renato Sanches im Winter verpflichten

Paris Saint-Germain ist offenbar beim FC Bayern München vorstellig geworden, um einen Transfer von Renato Sanches noch im Winter in die Wege zu leiten. Das berichtet der TV-Sender Sky Sport am Mittwoch.

Demzufolge soll PSG-Sportdirektor Antero Henrique Hasan Salihamidzic vor wenigen Tagen kontaktiert haben, um sich über den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler zu informieren.

Allerdings sollen die Gespräche bereits wieder beendet worden sein, da die Vorstellungen beider Vereine über die Höhe der Ablösesumme nach Sky-Informationen rund 15 Millionen Euro auseinander liegen sollen.

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Konkurrenz bei Hudson-Odoi? © getty 1/19 Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten gibt es aber zuhauf. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/19 CALLUM HUDSON-ODOI: Dass der FC Bayern das Chelsea-Juwel verpflichten will, ist längst von offizieller Seite bestätigt. Doch der Deal ist kompliziert und der FCB muss sich wohl mit namhafter Konkurrenz herumschlagen ... © getty 3/19 Der FC Liverpool soll sich laut Informationen der "Sport Bild" mit Hudson-Odoi und seinem Bruder und Berater Bradley Anfang Januar getroffen haben. Auch RB Leipzig wird eine Offerte nachgesagt. © getty 4/19 Außerdem kämpft der FC Chelsea um sein Talent und bietet ihm ein nettes Salär - laut SPOX und Goal mindestens 3 Millionen Euro pro Jahr. Für wen sich "CHO" entscheidet, ist also noch offen. © getty 5/19 BENJAMIN PAVARD: Der erste Sommertransfer steht auch schon fest! Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 6/19 Wie die L'Equipe berichtet, soll der FCB versuchen Pavard schon im jetzigen Wintertransferfenster zu holen und wäre wohl bereit, 10 Mio. Euro mehr zu überweisen. Reschke dementierte dies: "Ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema!" © getty 7/19 LUCAS HERNANDEZ: Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein Update zum Stand beim Abwehrspieler von Atletico Madrid gegeben. "Wir haben Gespräche geführt, es wird weitere geben", so Brazzo in der Sport Bild. Aber: "Dass er im Winter kommt, ist unrealistisch." © getty 8/19 Damit bestätigte er das, was Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin zuvor im Gespräch mit SPOX und Goal ebenfalls ausgeschlossen hatte. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. © getty 9/19 Und Hernandez? "Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte er im Dezember "Le Figaro". © getty 10/19 Gut möglich also, dass der FCB die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers (22) ziehen wird. Laut "Marca" soll er dann einen Vierjahresvertrag bekommen. © getty 11/19 ADRIEN RABIOT (23/PSG/Vertrag läuft aus): Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders RMC und Sky zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 12/19 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 13/19 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 14/19 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10-20 Mio. Euro würde er wohl kosten. © getty 15/19 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 16/19 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 17/19 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 18/19 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 19/19 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Tuchel bei PSG nach Verletzung von Marco Verratti in Nöten

PSG-Trainer Thomas Tuchel soll im Zuge der Verletzung von Mittelfeldstratege Marco Verratti klubintern zwei Verpflichtungen für das Zentrum gefordert haben. Verratti hatte sich beim 9:0-Kantersieg der Hauptstädter am Samstag über Guingamp am Knöchel verletzt und fehlt dem französischen Serienmeister vorerst.

"Ohne Marco wird es für uns ein komplett anderes Spiel. Das ist echt hart", monierte Tuchel schon kurz nach der Partie - auch weil Verratti nach der Verbannung von Adrien Rabiot einer der letzten verbliebenen zentralen Mittelfeldspieler im ansonsten luxuriös besetzten PSG-Kader ist.

Leandro Paredes von Zenit St. Petersburg soll nach Informationen von Sky nun der Favorit auf einen Wechsel sein. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro.

FC Bayern: Braucht der FCB Adrien Rabiot? Kovacs Mittelfeld im Check © getty 1/32 Der FC Bayern schließt sein Trainingslager in Katar ab. Gesprächsthema Nummer eins beim deutschen Rekordmeister ist aber nicht die Vorbereitung auf die Rückrunde, sondern die Suche nach möglichen Neuzugängen für die laufende sowie die kommende Saison. © getty 2/32 Neben Callum Hudson-Odoi wird seit neuestem auch Adrien Rabiot mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Dem französischen Radiosender "RMC" zufolge will der Bundesliga-Zweite dem FC Barcelona im Werben um den Mittelfeld-Star von PSG dazwischen grätschen. © getty 3/32 Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic, heißt es, habe die Führungsriege der Franzosen kontaktiert und im Gegensatz zu Barca um einen sofortigen Kauf des 23-Jährigen gebeten. Damit soll er bei den Parisern auf Gegenliebe gestoßen sein. © getty 4/32 Schließlich winkt dem Klub nur im Falle eines Rabiot-Abgangs im Januar eine Ablösesumme. Der Vertrag des wechselwilligen PSG-Eigengewächses läuft bekanntlich im Sommer aus. "Er ist ein interessanter Spieler", findet Salihamidzic. © getty 5/32 Rabiot ist trotz seiner 1,91 Meter kein klassischer Abräumer. Der Linksfuß besticht neben Robustheit durch Ballsicherheit, strahlt Torgefahr aus und besitzt die seltene Gabe, gefährliche Pässe in die Tiefe zu spielen. © getty 6/32 Diese Attribute machen ihm zu einem europaweit begehrten Spieler. Doch herrscht wirklich Bedarf im Mittelfeld von Niko Kovac? SPOX macht den Check. © getty 7/32 RENATO SANCHES: Der Portugiese bekam vor der Saison eine zweite Chance beim FCB. Die nutzte er bislang nur bedingt. Nach guten Leistungen zu Beginn der Saison wurde Sanches immer unauffälliger. © getty 8/32 Das Ergebnis nach der Hinrunde: 16 Einsätze, ein Tor, drei Assists. Ordentlich, aber nicht überragend. Das sieht auch der 21-Jährige selbst so. Seine Zukunft macht er von seinen Spielminuten in der zweiten Saisonhälfte abhängig. © getty 9/32 "Ich möchte einfach das Beste für mich und wenn es das Beste ist, zu bleiben, dann bleibe ich", sagte der 21-Jährige bei "Sport1", räumte jedoch gleichermaßen ein: "Wenn es für mich das Beste ist, zu gehen, dann gehe ich." © getty 10/32 Gelingt ihm in den nächsten Monaten nicht der erhoffte Durchbruch, könnte es im Sommer zu einer Trennung kommen. An Interessenten wird es ihm nicht mangeln. Nicht nur sein Ex-Klub Benfica beobachtet seine Situation aufmerksam. © getty 11/32 JAVI MARTINEZ: In den ersten Saisonspielen noch unverzichtbar, fiel der spanische Routinier während der Endphase der Hinrunde dem kovac’schen Systemwechsel vom 4-1-4-1 auf das 4-2-3-1 zum Opfer und rutschte in die Rolle des Reservisten. © getty 12/32 Seine jüngeren Konkurrenten im üppig besetzten Mittelfeld scheinen ihm allmählich den Rang abzulaufen. Im letzten Hinrunden-Spiel gegen Eintracht Frankfurt stand der 30-Jährige immerhin wieder in der Startelf - nach rund einem Monat. © getty 13/32 Beim 3:0 wusste er zu gefallen, holte sich auch Extralob von Kovac ab. Fragt sich nur: Würde sich Martinez dauerhaft damit begnügen, häufiger auf der Bank Platz zu nehmen? Sein früherer Verein Athletic Bilbao würde ihn im Sommer gerne zurückzuholen. © getty 14/32 JOSHUA KIMMICH: Vom Rechtsverteidiger zum Mittelfeld-Ass. Oder doch nicht? Kovac weiß, dass er sich voll auf den variablen Schwaben (ein Tor und sieben Vorlagen in der Bundesliga) verlassen kann. Genau das ist Kimmichs "Problem". © getty 15/32 Im Normallfall bringt ihm seine starke Hinrunde wenig. Das Angebot an Mittelfeldspielern ist nach den Comebacks von Thiago und James zu groß, während sich die Alternativen hinten rechts vor der Ankunft Benjamin Pavards noch in Grenzen halten. © getty 16/32 Ob Kimmich eine nahe Zukunft im Mittelfeld hat, hängt also in erster Linie davon ab, ob seine Konkurrenten fit bleiben. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Ein Rabiot-Transfer würde ihm jedoch nicht helfen. © getty 17/32 LEON GORETZKA: Der Neuzugang fügte sich nach seinem Abschied von Schalke 04 problemlos in München ein, profitierte neben seinem Trainingseifer aber auch von der Systemumstellung Kovacs. © getty 18/32 Der 23-Jährige spielte sich gemeinsam mit Kimmich auf der Doppelsechs fest. In der Rückrunde dürfte sein Partner aber vornehmlich der wieder genesene Thiago sein und Kimmich zurück auf die Rechtsverteidiger-Position rücken. © getty 19/32 Nach sehr guten Trainingsleistungen in Doha gibt es für Kovac erst recht keinen Grund, Goretzka aus der Startelf zu nehmen. Fragt sich nur, ob der Nationalspieler fit bleibt. In der Hinrunde verpasste er drei Spiele wegen kleinerer Verletzungen. © getty 20/32 THIAGO: Vor der Saison ein Wechselkandidat, mittlerweile unverzichtbar. Kovac hat ein Faible für den spanischen Edeltechniker, schenkt ihm sein volles Vertrauen. Und der zahlt es mit konstant starken Leistungen zurück. © getty 21/32 Thiago hätte vermutlich jedes Spiel unter Kovac bestritten, wäre er nicht vier Wochen mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk ausgefallen. Dank seiner Vielseitigkeit dürfte der Rechtsfuß auch in der Rückrunde eine wichtige Waffe darstellen. © getty 22/32 Ein Wechsel kommt ohnehin nicht (mehr) in Frage. Weder für den FCB noch für Thiago selbst. "Der Klub bedeutet mir viel. Natürlich können zu dieser Etappe noch einige Jahre hinzukommen", sagte der 27-Jährige Anfang Dezember im Gespräch mit SPOX und Goal. © getty 23/32 THOMAS MÜLLER: Der Ärger über das unter dem Strich unbefriedigende Jahr 2018 ist vergessen. Müller blickt nach vorne und konzentriert sich auf seinen Job. So sehr, dass er aktuell auf der Zehner-Position unter Kovac gesetzt ist. © getty 24/32 Mit Rückkehrer James hat der Nationalspieler einen harten Konkurrenten im Nacken, in der bisherigen Vorbereitung präsentiert er sich jedoch in beeindruckender Frühform. An Müllers Beziehung zum FCB bestehen ohnehin keine Zweifel. © getty 25/32 Der Vertrag des Eigengewächses läuft noch bis 2021, ein Wechsel ist für beide Seiten kein Thema. Sicher ist: Der 29-Jährige wird nicht von dem anstehenden Umbruch betroffen sein. © getty 26/32 JAMES RODRIGUEZ: Hinter dem laut Sandro Wagner "besten Fußballer" im Bayern-Kader liegt eine Hinrunde zum Vergessen. Erst schmorte er nach seinem Geschmack zu häufig auf der Bank, dann verletzte er sich schwerer am Knie. © getty 27/32 Im neuen Jahr ist ein neuer James zu sehen. Der genesene Kolumbianer lacht viel und arbeitet akribisch. In Doha zählte er zu den besten Bayern. Trotzdem muss er sich wohl zunächst hinter dem ebenfalls formstarken Müller einreihen. © getty 28/32 Sitzt er auch in der Rückrunde überwiegend auf der Bank, spricht wenig dafür, dass James in München bleibt. Es gibt immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zu Real und Juventus. Die Bayern besitzen eine Kaufoption (42 Millionen Euro) für den 27-Jährigen. © getty 29/32 CORENTIN TOLISSO: An Fußball ist für den französischen Weltmeister aktuell nicht zu denken. Er zog sich zu Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zu, der ihn mindestens bis Mitte März außer Gefecht setzen wird. © getty 30/32 Dass Tolisso in dieser Saison noch eine tragende Rolle einnimmt, ist daher eher unwahrscheinlich. Die Bayern werden ihm alle Zeit geben, wieder auf 100 Prozent zu kommen. Der 24-Jährige ist ein fester Bestandteil der Zukunftsplanungen. © getty 31/32 FAZIT: Mit Thiago und Goretzka sind aktuell nur zwei Spieler im Bayern-Mittelfeld gesetzt. Kimmich gehört eigentlich ebenso dazu, seine Position ist aber noch nicht klar definiert. © getty 32/32 Kehrt Kimmich dauerhaft auf die rechte Abwehrseite zurück, könnte im Sommer Bedarf für Rabiot herrschen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Tolisso Zeit braucht und ohnehin noch vollkommen unklar ist, wie es mit Sanches, Martinez und James weitergeht.

Renato Sanches beim FC Bayern weiterhin nur Reservist

Die gleiche Summe, die der FC Bayern im Sommer 2016 für den von PSG bereits im Sommer umworbenen Sanches bezahlt hatte. Nachdem sich der portugiesische Nationalspieler in seinem ersten Jahr beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen konnte, wurde Sanches an Swansea City in die Premier League verliehen, wo er ebenfalls überhaupt nicht in den Tritt kam.

Im Sommer kehrte Sanches zurück und erhielt unter Trainer Niko Kovac eine zweite Chance. "Er ist ein junger Spieler und macht seine Sache wirklich gut", sagte Kovac im Gespräch mit SPOX und Goal und stellte dem 21-Jährigen bereits im Sommer mehr Einsatzzeiten in Aussicht.

Zwar zeigte sich Sanches anschließend formverbessert und machte besonders in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Benfica eine starke Partie, kam in der Hinrunde jedoch nicht über die Rolle des Reservisten hinaus.

Insgesamt kommt Sanches bislang auf 16 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison, stand dabei jedoch lediglich sechsmal in der Startelf - und das obwohl die Münchner zwischenzeitlich einige verletzungsbedingte Ausfälle im Zentrum zu beklagen hatten. Beim Rückrundenauftakt in Hoffenheim (3:1) am vergangenen Freitag saß Sanches 90 Minuten auf der Bank.