Eintracht Frankfurt gegen den BVB: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 20. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Samstag die Eintracht aus Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander. Alles was ihr zum Spiel wissen müsst und wo ihr es live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der BVB hält auch nach dem Sieg gegen Hannover 96 den Abstand auf den Konkurrenten aus München konstant bei sechs Punkten. Dennoch besteht bei den Dortmundern kein Grund, sich darauf auszuruhen. Die Eintracht steht im Gegenzug nach einem eher mäßigen Hinrunden-Abschluss wieder etwas besser da. Zwar folgte nach einem Sieg gegen Freiburg ein glückliches Unentschieden am letzten Wochenende gegen Bremen, jedoch ist mit Frankfurt immer zu rechnen.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der heutigen Begegnung ist die 51.500 Zuschauer fassende Commerzbank-Arena in Frankfurt. Der Spielbeginn ist auf 15.30 Uhr terminiert.

SGE vs. BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie gewohnt werden die Samstagspartien der Bundesliga nur im Pay-TV, also auf Sky zu sehen sein. Auch auf den von Sky angebotenen Livestream Sky Go kann man zurückgreifen.

Außerdem sind die Highlights des Spiels 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN verfügbar.

Wer auf die Highlights nicht warten will oder kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Frankfurt gegen den BVB: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga 14.09.2018 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 3:1 Bundesliga 11.03.2018 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 3:2 Bundesliga 21.10.2017 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2:2 DFB-Pokal 27.05.2017 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:2 Bundesliga 15.04.2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 3:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag