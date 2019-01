DFL-Vision: Bundesliga will "beliebteste Sportliga der Welt" werden

Die Deutsche Fußball Ligan hegt große Ambitionen. Die deutsche Bundesliga soll auf Dauer die "beliebteste Sportliga der Welt" werden, wie Christian Pfennig auf dem SPOBIS 2019 in Düsseldorf erklärte.

Zudem versprach der DFL-Direktor für Unternehmens- und Markenkommunikation, dass sich die deutschen Bundesligen grundsätzlich immer am Fan orientieren werden, auch wenn es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gebe - wie zum Beispiel beim Thema Montagsspiele.

"Wir wollen kein Kunstprojekt erstellen. Die Bundesliga ist keine geleckte Hollywoodshow", sagte Pfennig bei dem Sportbusiness-Kongress in der NRW-Metropole. Er versprach, dass sich die deutsche Liga immer an der "Leidenschaft für den echten Fußball" orientieren werde. Dies sei der Markenkern, den man auch so in der Welt kommunizieren wolle.

Pfennig schloss aus, dass die Liga ihren Namen an einen Sponsoren verkaufen wird, wie es in einigen anderen europäischen Topligen der Fall ist. Zudem werde es in Deutschland keine zehn verschiedenen Anstoßzeiten geben, auch würden keine Ligaspiele in Übersee geplant, wie es zum Beispiel die spanische Liga seit dieser Saison praktiziert.

FC Bayern wohl an 19-jährigem Portugiesen interessiert © getty 1/26 Der FC Bayern plant den Umbruch - folgerichtig gibt es zuhauf Gerüchte über mögliche Zu- und Abgänge. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/26 JOAO FELIX: Wie die "SportBild" berichtet, ist der FCB an dem Offensivspieler von Benfica Lissabon interessiert. Der 19-Jährige kam in dieser Saison bislang 19 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore. © getty 3/26 Felix ist offensiv flexibel einsetzbar und wäre demnach eine Alternative, sollte der FCB im Werben um Callum Hudson-Odoi bei Chelsea auch im Sommer auf Granit beißen. Allerdings sind auch zahlreiche andere Top-Klubs (u.a. der FC Liverpool) an Felix dran. © getty 4/26 ARJEN ROBBEN: Der Flügelstürmer erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Doch aus Japan ist zu hören, dass mehrere J-League-Klubs am Niederländer interessiert sein sollen. © getty 5/26 Glaubt man "Sport Nippon", dann führt der Weg Robbens in die japanische Hauptstadt zum FC Tokio. Allerdings wurde dies mittlerweile vom Vater Robbens, der auch sein Berater ist, gegenüber "SSNHD" dementiert. © getty 6/26 MAX KRUSE: Das wäre ein Hammer! Offenbar sind die Bayern eines von mehreren Bundesliga-Spitzenteams, das am Bremer Angreifer Max Kruse interessiert sein sollen. © getty 7/26 Allerdings berichtet der "Express", dass in erster Linie Gladbach an seinem ehemaligen Stürmer dran sei. Und auch der BVB scheint den Ex-Nationalspieler auf dem Zettel zu haben. © getty 8/26 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hat und einen sofortigen Wechsel zum FC Bayern forderte, ist ein Transfer im Winter erst einmal vom Tisch. © getty 9/26 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags, die ihm mindestens drei Millionen Euro pro Jahr bescheren würde, lehnte Hudson-Odoi zwar ab, die Blues sprachen am Montag aber dennoch ein Machtwort. © getty 10/26 46 Millionen Euro sollen die Bayern für Hudson-Odoi geboten haben, der auch bei RB Leipzig und Liverpool gehandelt wurde. Im Sommer werden die Bayern den nächsten Versuch unternehmen, den jungen Engländer zu verpflichten. © getty 11/26 BENJAMIN PAVARD: Im Sommer definitiv an die Isar kommen wird Benjamin Pavard, der den VfB Stuttgart Richtung München verlässt. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 12/26 Wie die "L'Equipe" berichtet, soll der FCB versucht haben, Pavard schon im Winter zu holen und bereit gewesen sein, 10 Millionen Euro mehr zu überweisen. VfB-Boss Michael Reschke dementierte dies: "Ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema!" © getty 13/26 LUCAS Hernandez: Auch eine Verpflichtung von Pavards Nationalmannschaftskollege Hernandez ist - zumindest im Winter - endgültig vom Tisch. Das bestätigte mit Manuel Garcia Quilon nun auch der Berater des Abwehrspielers von Atletico Madrid. © getty 14/26 "Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung "AS". © getty 15/26 Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, hatte bereits Ende Dezember 2018 im Gespräch mit SPOX und Goal versichert, dass Hernandez zumindest bis zum Saisonende bei den Rojiblancos bleiben werde. © getty 16/26 "Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", so Gil Marin. © getty 17/26 Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen. © getty 18/26 ADRIEN RABIOT: Wie die "SportBild" berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders "RMC" und "Sky" zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 19/26 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 20/26 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit dem FC Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 21/26 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca Frenkie de Jong verpflichtet hat. Zehn bis 20 Millionen Euro würde Rabiot wohl kosten. © getty 22/26 TIMO WERNER: Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil der 22-Jährige einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 23/26 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 24/26 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 25/26 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 26/26 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Grundsätzlich wolle sich die Bundesliga über Leistung mit vielen Topstars definieren und dadurch das Produkt innerhalb der Kampagne "Football as it is meant to be" weltweit noch attraktiver machen.

In Deutschland selbst, wo 44 Millionen der rund 80 Millionen Einwohner an Fußball interessiert sind, müsse man die Marke Bundesliga nicht noch stärker bewerben. "Die Bundesliga spricht für sich selbst", so Pfennig. Die Liga, die mittlerweile 50.000 Arbeitsplätze bietet, hat hierzulande eine Markenbekanntheit von 99 Prozent.