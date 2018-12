Schalke 04 nach Derby-Pleite gegen BVB: Wenn Malochen allein nicht reicht

Der Negativtrend des FC Schalke 04 setzt sich mit der 1:2-Heimniederlage gegen Erzrivale Borussia Dortmund fort. Das Revierderby zeigt die Probleme der Mannschaft von Domenico Tedesco in aller Deutlichkeit auf. Das Wort Abstiegskampf wollen sie bei Königsblau aber nicht in den Mund nehmen.

Während die Spieler in Schwarz und Gelb hüpfend und singend den ausgelassen jubelnden Gästeblock bespaßten, herrschte am Mittelkreis grenzenlose Leere vor. Dort, wo sich die Mannschaft des FC Schalke 04 mit ihrem Trainer Domenico Tedesco versammelte, war niemandem auch nur ein Hauch von Freude abzugewinnen. Eine Derby-Niederlage fühlt sich im Ruhrpott schließlich in der Regel wie eine verlorene Meisterschaft an. Diese aber drückte noch ein Stückchen mehr aufs Schalker Gemüt als ohnehin schon.

Tedesco und seine Mannen hatten sich fest vorgenommen, vor eigenem Publikum einen Befreiungsschlag gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter zu landen, einen Wendepunkt in einer bisher alles andere als zufriedenstellenden Saison herbeizuführen. Stattdessen bot sich den Zuschauern in der Veltins Arena das gewohnte Bild: eine Mischung aus Kampf und Krampf.

Reus: Schalke-Fußball "komisch"

Von dem "komischen" Schalker Spiel, wie BVB-Kapitän Marco Reus es nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon nannte, ließen sich sogar die Gäste zeitweise anstecken. Chancen waren Mangelware, das Duell der verhassten Erzrivalen lebte von Spannung und körperlicher Härte.

Dass die Dortmunder das bessere Ende für sich behielten, war zum einen der individuellen Klasse ihrer Offensive, diesmal dem viel gelobten englischen "Moped" Jadon Sancho, geschuldet. Zum anderen, und das gestand sich hinterher auch Tedesco ein, an dem inspirationslosen Spiel seiner Mannschaft.

"Wir hatten wenig Power. Es fehlt die Durchschlagskraft", resümierte der 33-Jährige. "Wenn du in den letzten drei Spielen nur durch Elfmeter triffst, dann wird es schwierig."

Schalkes großes Problem ist die Offensive

Tatsächlich gaben die Gelsenkirchener an diesem Samstagnachmittag abgesehen vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Daniel Caligiuri nur einen Schuss auf das Gehäuse von Roman Bürki ab - und der hätte wegen eines Handspiels von Guido Burgstaller nicht einmal zählen dürfen. Obwohl die Treffer des BVB, gerade das frühe 1:0 durch den völlig freistehenden Thomas Delaney nach einem Reus-Freistoß, durchaus vermeidbar gewesen wären, ist und bleibt Schalkes großes Problem in dieser Spielzeit der Angriff.

Nach 14 Spielen stehen gerade einmal 15 Tore auf dem Konto von Königsblau. Eine triste, harmlose Bilanz, die Tedesco in den vergangenen Wochen mit vielen System- und Spielerwechseln vergeblich aufzupolieren versuchte. Gegen Dortmund gingen ihm auch noch die Stürmer aus. Breel Embolo und Mark Uth fehlten verletzt, Franco di Santo stand aus offenbar sportlichen Gründen wieder einmal nicht im Kader. Und dann gesellte sich zu allem Überfluss nach nur 36 Minuten noch Burgstaller unfreiwillig ins Schalker Lazarett.

Tedescos Mendyl-Experiment schlägt fehl - Rudy unsichtbar

Tedesco hätte allerdings die Außenstürmer Cedric Teuchert oder Yevhen Konoplianka für den letzten verbliebenen nominellen Mittelstürmer einwechseln können. Stattdessen brachte er in Hamza Mendyl einen Linksverteidiger mit der Begründung, mehr Tempo ins Schalker Spiel bringen zu wollen. "Hamza ist unser schnellster Spieler, der die Tiefe attackieren kann. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden", sagte Tedesco.

Der marokkanische Neuzugang aber schien überhaupt nicht zu wissen, wie ihm geschah und antizipierte gleich mehrere Situationen falsch. Dass sein Sturmpartner den Namen Weston McKennie trug, machte die Sache nicht gerade besser. McKennie ist als defensiver Mittelfeldspieler nämlich ebenso wenig fürs Toreschießen bekannt. Malochen kann der US-Amerikaner wie die meisten seiner Kollegen ausgesprochen gut, für kreative Momente sind andere verantwortlich.

Bis auf Amine Harit, der wie vor dem Elfmeter oft nur durch ein Foul zu stoppen war, versprühte aber kein Akteur der Hausherren so etwas wie Spielwitz. Auch nicht Sebastian Rudy. Dabei hatte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel ja gerade dafür vor nicht allzu langer Zeit noch 16 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen.

Schalke - BVB, Noten und Einzelkritik: Rudy mangelhaft, Sancho & Diallo top © getty 1/29 Der BVB setzt seinen Höhenflug in der Liga fort und gewinnt auch das Revierderby gegen ein Schalke ohne Angriff mit 2:1. Den Unterschied machen Sancho und Rudy. Die Noten zum Derby. © getty 2/29 Ralf Fährmann: Beim 0:1 ohne Chance. Der Siegtreffer durch Sancho war hingegen nicht unhaltbar. Wenige Minuten später gegen Reus mit einer überragenden Parade. Note: 3. © getty 3/29 Daniel Caligiuri: Laufstark und hinter Schöpf ähnlich aktiv. Dem Italiener ging jedoch wenig aus. Ihm fehlte das richtige Timing bei Flanken und Pässen in die Tiefe. Dazu kamen technische Mängel. Beim Elfmeter zum 1:1 nervenstark. Note: 3,5. © getty 4/29 Salif Sane: Wirkte beim 0:1 zu passiv im Zweikampf gegen Delaney, war ihm allerdings nicht zugeteilt und entsprechend überrascht. Im Anschluss aber sehr zweikampfstark (90 Prozent). Rückte beim 1:2 viel zu weit auf und schuf so Raum für Sancho. Note: 4. © getty 5/29 Matija Nastasic: Mit Ruhe am Ball brachte er knapp 95 Prozent seiner Pässe an den Mann. Dazu defensiv unaufgeregt, verbuchte die meisten klärenden Aktionen (7). Note: 3. © getty 6/29 Bastian Oczipka: Gegen Sancho nicht immer auf der Höhe. Überzeugte dennoch mit Entschlossenheit in seinen Zweikämpfen und dem Mut im Spiel nach vorn. Schlug gute Hereingaben. Wurde in der Schlussphase aus taktischen Gründen ausgewechselt. Note: 3. © getty 7/29 Sebastian Rudy: Gewohnt sicheres Passspiel, blieb allerdings ungefährlich. Dem Nationalspieler fehlte defensiv komplett der Zugriff gegen Witsel und Reus. Verlor 72 Prozent seiner Zweikämpfe. Beim 1:2 simpel überspielt. Note: 5. © getty 8/29 Alessandro Schöpf: Unheimlich aktiv auf der rechten Außenbahn. Riss die meisten Kilometer aller Schalker ab (12,8) und zog die meisten Sprints an (28). Zudem stark im Spiel gegen den Ball, außer gegen Sancho vor dem 1:2. Note: 3. © getty 9/29 Nabil Bentaleb: Wenig ins Spiel eingebunden. Bei all seinen Aktionen bedacht und mit viel Übersicht, generierte allerdings zu wenig Torgefahr - sowohl selbst als auch als Vorbereiter. Nach 55 Minuten war Schluss für ihn. Note: 4. © getty 10/29 Amine Harit: Agil, dynamisch und dribbelstark. Führte die meisten Zweikämpfe der Schalker (20) und gewann die Mehrzahl davon. Holte den Elfmeter zum 1:1 heraus. Note: 2,5. © getty 11/29 Weston McKennie: Auf ungewohnter Position in der Sturmspitze mit starkem Kopfballspiel, als Zuarbeiter für Burgstaller und Co. und vor allem erster Verteidiger. Nichtsdestotrotz einfach kein Stürmer. Note: 3. © getty 12/29 Guido Burgstaller: Wurde stets mit weiten Bällen gesucht, hatte gegen Diallo und Akanji jedoch meist das Nachsehen. Vergab die Riesenchance zum 1:1 (28.), spielte dabei allerdings den Ball mit der Hand. Nach 37 Minuten verletzt ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 13/29 Hamza Mendyl: Kam in der 37. Minute für Burgstaller und mimte den "Stürmer". Im Verlauf der zweiten Halbzeit dann auf der linken Außenbahn, blieb allerdings stets ungefährlich und stand gar seinen Mitspielern im Weg. Note: 4,5. © getty 14/29 Suat Serdar: Ersetzte Bentaleb in der 55. Minute. Blieb unauffällig, brachte alle seine Pässe an den Mann und gab immerhin einen Torschuss ab. Note: 3,5. © getty 15/29 Yevhen Konoplyanka: Ersetzte nach 76 Minuten Oczipka. Bereitete einen Torschuss vor und leistete sich bei acht Ballaktionen keinen Fehlpass. Hatte letztlich aber keinen großen Einfluss mehr auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 16/29 Roman Bürki: Auch wenn das Tor wohl nicht gezählt hätte: Monster-Parade gegen Burgstaller (28.)! Zeigte Unsicherheit bei der verunglückten Flanke von Oczipka (49.), der Ball war aber wohl hinter der Torauslinie. Ansonsten souverän. Note: 2,5. © getty 17/29 Lukasz Piszczek: Wirkte sowohl defensiv als auch offensiv etwas zu behäbig in seinen Aktionen. Gewann unterirdische 14,3 Prozent seiner Zweikämpfe. Offensiv kein Faktor. Note: 4,5. © getty 18/29 Manuel Akanji: Überzeugte mit seinem Stellungsspiel. Im Eins-gegen-Eins teils einen Tick zu passiv. Im Spielaufbau mit kleinen Schwächen, insgesamt aber sehr souverän. Note: 2,5. © getty 19/29 Abdou Diallo: Der etwas stärkere der beiden BVB-Innenverteidiger. Übernahm den Aufbau und spielte kaum Fehlpässe. Defensiv mit toller Entscheidungsfindung. Note: 2. © getty 20/29 Achraf Hakimi: Hatte die meisten Ballaktionen aller Dortmunder (96). Sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für wertvollen Raumgewinn. Dazu zweikampfstark im Spiel gegen den Ball. Note: 2,5. © getty 21/29 Axel Witsel: Als Initiator im Dortmunder Angriffsspiel für die öffnenden Pässe im Umschaltspiel zuständig. Brachte 95,4 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Im Eins-gegen-Eins mit Schwächen, dafür mit starkem Stellungsspiel. Note: 3,5. © getty 22/29 Thomas Delaney: Schlich sich bei seinem Tor zum 1:0 (6.) clever durch die Schalker Abwehrreihe. Im Anschluss extrem laufstark mit viel Tempo in seinen Aktionen. Gewann 55 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 23/29 Jadon Sancho: Seine Dribblings schafften Räume für Reus und Co., allerdings etwas zu ballverliebt und häufig ohne Ertrag. Blieb gefährlich und belohnte sich mit dem Siegtreffer für seinen Aufwand. Leitete sein Tor selbst ein und blieb dann cool. Note: 2. © getty 24/29 Marco Reus: Startete sein 150. BL-Spiel mit dem Freistoß-Assist zum 1:0 (6.). Kam immer wieder mit Tempo durch das Zentrum und war an vier Torschüssen beteiligt. Verursachte den Elfer gegen Harit (58.). Vergab die Chance zum 3:1 (79.). Note: 2,5. © getty 25/29 Jacob Bruun Larsen: An beiden Enden des Felds sehr aufmerksam und kampflustig im Zweikampf. Seine Ballrückeroberung gegen Caligiuri (9.) war sinnbildlich dafür. Im Angriff nach Alcacer der unauffälligste Akteur. Note: 3,5. © getty 26/29 Paco Alcacer: Sammelte lediglich 24 Ballkontakte. Hatte im ersten Durchgang einen gefährlichen Abschluss (18.). Nach 77 ertraglosen Minuten war Schluss. Note: 4,5. © getty 27/29 Raphael Guerreiro: Kam in der 62. Minute für Bruun Larsen. Bereitete das 2:1 von Sancho durch einen perfekt getimeten Pass zwischen Sane und Rudy vor. Erzielte beinahe selbst noch das 3:1, traf allerdings nur den Pfosten. Note: 2,5. © getty 28/29 Mario Götze: Ersetzte nach 77 Minuten den schwachen Alcacer. Zeigte gute Ansätze, aber nicht mehr. Keine Bewertung. © getty 29/29 Christian Pulisic: Kam in der 88. Minute für Matchwinner Sancho. Keine Bewertung.

Favre lobt BVB - Fans bereiten Team Pyro-Empfang

Rudy war im Derby unsichtbar, gewann als defensivstes Glied der tedesco'schen Mittelfeld-Raute nur 18,7 Prozent seiner Zweikämpfe. Nabil Bentaleb legte einen ähnlich enttäuschenden Vortrag hin und wurde bereits nach 55 Minuten ausgewechselt. In Anbetracht all dieser Erschwernisse kam es umso verwunderlicher daher, dass die Schalker bis zur 74. Minute einen Punkt in der Tasche hatten.

Der Rivale aus Dortmund überzeugte wie zuletzt schon gegen Brügge oder Freiburg nicht restlos, schaffte es am Ende jedoch mit seiner "sehr guten Mentalität", wie Reus betonte, den Dreier nach Lüdenscheid Nord zu entführen.

"Wir haben sehr gut auf das Gegentor reagiert, die Mannschaft ist im Spiel geblieben, hat weiter Fußball gespielt und sich gesteigert", lobte BVB-Coach Lucien Favre. Der Lohn: Mit 36 Punkten nach 14 Spielen stehen die Dortmunder so gut da wie seit dem Meisterjahr 2010/11 (37) nicht mehr. Dafür bekamen Sancho und Co. bei ihrer Rückkehr nach Dortmund einen feierlichen Pyro-Empfang von den BVB-Fans bereitet.

Schalke im Abstiegskampf - Rückendeckung für Tedesco

Von solchen Szenen können sie in Herne West gerade nur träumen. So schön die Qualifikation fürs Champions-League-Achtelfinale sein mag: Schalkes Lage in der Bundesliga wird immer brenzliger. Der Rückstand auf den BVB beträgt nunmehr 22 Punkte. Viel entscheidender aber: Der ungeliebte 16. Platz ist nur noch drei Zähler entfernt. An Abstiegskampf denkt aber keiner.

"Wir haben dieses Jahr schon einige Nackenschläge bekommen und sind immer wieder aufgestanden. Das wird auch dieses Mal passieren", versicherte Tedesco. Zweifel daran gibt es zumindest von offizieller Seite aus nicht. Bereits vor dem Derby hatte Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies dem Trainer in der Bild den Rücken gestärkt: "Er wird uns aus dem Tal führen - und zwar dahin, wo wir hingehören."