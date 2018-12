RB Leipzig - Das sind die nächsten Gegner: Spielplan und Termine der Roten Bullen

RB Leipzig konnte sich beim Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach durchsetzen und schielt in Richtung Meisterschaft. In der Europa League läuft es allerdings weniger gut. SPOX zeigt euch, wie es in den kommenden Wochen für die Leipziger weitergeht.

RB Leipzig steht mit 25 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und konnte sich durch den wichtigen Sieg bis auf einen Punkt an die Gladbacher heranspielen. In der Europa League sind die Roten Bullen allerdings Gruppendritter und bangen damit noch um den Einzug ins Achtelfinale.

RB Leipzig: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 08.12.2018 Bundesliga SC Freiburg Freiburg 13.12.2018 Europa League Rosenborg Trondheim Leipzig 16.12.2018 Bundesliga Mainz 05 Leipzig 19.12.2018 Bundesliga Bayern München München 22.12.2018 Bundesliga Werder Bremen Leipzig

In der kommenden Woche müssen die Roten Bullen zum Auswärtsspiel nach Freiburg. Danach kommt es zur wichtigen Partie in der Europa League gegen Rosenborg Trondheim, gefolgt vom nächsten Heimspiel gegen Mainz 05. Im vorletzten Duell der Vorrunde muss Leipzig beim Top-Spiel gegen den FC Bayern München ran. Den Abschluss vor der Winterpause bildet das Spiel gegen Werder Bremen.

RB Leipzig in der Europa League

In der Europa League ist RB Leipzig nur Gruppendritter hinter Red Bull Salzburg und Celtic Glasgow. Das österreichische Team hat die K.o.-Phase schon sicher erreicht, weshalb die Bullen nur noch um den zweiten Platz kämpfen können. Gegen Rosenborg Trondheim muss unbedingt ein Sieg her und bei gleichzeitiger Niederlage der Schotten würde Leipzig noch ein Ticket für das Achtelfinale buchen. Den direkten Vergleich mit Celtic gewann Leipzig mit 3:2 (2:0, 1:2).

Die Tabelle der Gruppe B mit RB Leipzig