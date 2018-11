RB Leipzig in der Europa League, Tabelle: Spiele, Konstellation - So kommt RBL weiter

Der fünfte Spieltag in der Europa League ist vorbei. Nach der 0:1-Niederlage von RB Leipzig gegen Red Bull Salzburg ist die K.o.-Runde nur noch schwer zu erreichen. SPOX verschafft euch einen Überblick über die Konstellation und den letzten Spieltag in Gruppe B mit RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

Nach der Niederlage gegen Salzburg steht RB Leipzig auf dem dritten Platz in Gruppe B. Da RB Salzburg schon sicher im Achtelfinale steht, kommt es zum Zweikampf mit Celtic Glasgow.

RB Leipzig in der Europa League: So kommt RBL in die K.o.-Runde

Damit RB Leipzig weiterkommt, muss einiges passieren. Auf den Tabellenzweiten Celtic Glasgow hat Leipzig nach fünf von sechs Spieltagen drei Punkte Rückstand. Die Chance auf die K.o.-Runde besteht nur noch, weil Leipzig mit dem 2:0-Heimsieg und der 1:2-Niederlage in Glasgow den direkten Vergleich gegen Celtic gewonnen hat.

RBL kommt weiter, wenn...

es gegen Rosenborg Trondheim gewinnt und Celtic Glasgow bei Red Bull Salzburg verliert.

Lepzig muss also das eigene Spiel gewinnen und auf Schützenhilfe von Salzburg hoffen.

Das entscheidende Spiel gegen Rosenborg könnt ihr auf DAZN anschauen.

RB Leipzig in Gruppe B der Europa League: Konstellation, Tabelle

Red Bull Salzburg steht bereits als Gruppensieger fest. Salzburg konnte bisher jedes Spiel der Gruppenphase gewinnen. Leipzig steht drei Punkte hinter Celtic auf Platz drei, während Rosenborg Trondheim mit null Punkten aus fünf Spielen sicher ausgeschieden ist.

Platz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Punkte 1 Red Bull Salzburg 5 5 0 0 15:5 15 2 Celtic Glasgow 5 3 0 2 5:6 9 3 RB Leipzig 5 2 0 3 8:7 6 4 Rosenborg Trondheim 5 0 0 5 3:13 0

RBL: Ergebnisse in der Europa League

RB Leipzig ging im Duell mit Red Bull Salzburg zwei Mal als Verlierer vom Platz.

1. Spieltag: Red Bull Salzburg (H) - 2:3-Niederlage

2. Spieltag: Rosenborg Trondheim (A) - 3:1-Erfolg für Leipzig

3. Spieltag: Celtic Glasgow (H) - 2:0-Sieg für Leipzig

4. Spieltag: Celtic Glasgow (A) - 1:2-Niederlage

5. Spieltag: Red Bull Salzburg(A) - 0:1-Niederlage

RB Leipzig in der Europa League: Termine, Spielplan

Am letzten Spieltag hat Leipzig ein Heimspiel gegen Rosenborg Trondheim. Die Auslosung für die K.o-Runden ist am 17.12.2018 in Nyon. Das ist der Spielplan: