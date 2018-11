Im heutigen Freitagsspiel der Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf den FSV Mainz 05. Was ihr alles zu dieser Partie und zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach dem furiosen 3:3 in München will Fortuna Düsseldorf gegen Mainz weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen. Bislang stehen aus zwölf Spielen nur neun Punkte zu Buche, was Tabellenplatz 17 ergibt. Mainz dagegen sammelte schon 15 Zähler und liegt damit auf Platz 10.

Wo und wann spielt Düsseldorf gegen Mainz?

Am heutigen Freitag eröffnen Düsseldorf und Mainz den 13. Spieltag. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

Fortuna Düsseldorf gegen FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschen Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Kunden des Eurosport Players können die Partie bei Eurosport 2 im TV sehen. Parallel bietet der Sender einen Livestream an. Ein Abonnement des Eurosport Player kostet 4,99 Euro monatlich. Die Übertragung startet bereits um 19 Uhr.

Moderator: Jan Henkel

Jan Henkel Experte: Matthias Sammer

Wer nicht auf das kostenpflichtige Programm von Eurosport zurückgreifen möchte, kann das Spiel auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Fortuna Düsseldorf - Mainz 05: Die Highlights

Wer trotz Liveticker aber nicht auf Bildmaterial verzichten will, muss lediglich bis 23 Uhr warten. Der Streaming-Dienst DAZN hat die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm.

DAZN ist ein Sport-Streamingdienst, der neben Tennispartien auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Basketball, Darts oder Football zeigt. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Abonnement 9,99 Euro monatlich.

Hole dir jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Düsseldorf - Mainz: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei der Fortuna muss Trainer Friedhelm Funkel auf folgende Spieler verzichten: Diego Contento (Kreuzbandriss), Raphael Wolf (Nervenentzündung), Andre Hoffmann (Gehirnerschütterung) und Marcel Sobottka (Patellasehnenreizung).

Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Fink, Bodzek - Raman, Stöger, Usami - Lukebakio

Dem Mainzer Coach Sandro Schwarz stehen einige Spieler nicht zur Verfügung: Florian Müller (Innenbandverletzung), Rene Adler (Knieverletzung), Niko Bungert (Wadenprobleme), Phillipp Mwene (Knieprobleme), Ridle Baku (Syndesmosebandriss), Gerrit Holtmann (Fußverletzung) und Emil Berggreen (Muskelfasereinriss) fallen aus.

Mainz: Zentner - Brosinski, Bell, Niakthate, Martin - Latza - Malong, Boetius, Gbamin - Mateta, Quaison

Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 03.03.2013 Fortuna Düsseldorf 1.FSV Mainz 05 1:1 Bundesliga 06.10.2012 1.FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 1:0 2. Bundesliga 23.05.1999 Fortuna Düsseldorf 1.FSV Mainz 05 0:3 2. Bundesliga 13.11.1998 1.FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 0:0 2. Bundesliga 29.03.1998 Fortuna Düsseldorf 1.FSV Mainz 05 2:0 2. Bundesliga 21.09.1997 1.FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf 2:0

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 13. Spieltag