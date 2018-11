BVB: Verpflichtung von Paco Alcacer am Sonntag offiziell?

Borussia Dortmund will offenbar bereits am Sonntag im Rahmen der Mitgliederversammlung die Verpflichtung von Paco Alcacer bekanntgeben. Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag.

Bereits Mitte Oktober hatten die Bild-Zeitung und der kicker übereinstimmend berichtet, dass sich der BVB und der vom FC Barcelona ausgeliehene Alcacer über einen Vertrag bis 2023 geeinigt haben.

"Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die Kaufoption jederzeit bis zum Ende der Saison ziehen können und keiner dazwischenfunken kann", sagte Zorc bezüglich der Modalitäten des Leihvertrags des spanischen Nationalspielers, die die spanische Presse aus Sicht des FC Barcelona als "Fehler von historischem Ausmaß" bezeichnete.

Der Vertragsklausel zufolge darf Alcacer für rund 25 Millionen Euro nach Dortmund wechseln und werde dort, so heißt es, mit einem Jahressalär in Höhe von acht Millionen Euro in die Riege der Top-Verdiener aufsteigen.

Favre über Alcacer: "Das hat ihm richtig gut getan"

Mit acht Toren aus lediglich sechs Bundesliga-Einsätzen ist der 25 Jahre Stürmer aktuell neben Kapitän Marco Reus der Top-Torjäger des Tabellenführers. Im Schnitt trifft Alcacer in der Bundesliga alle 29 Minuten und sorgte zuletzt auch im Topspiel gegen den FC Bayern für den Siegtreffer zum 3:2.

Am kommenden Samstag gastieren die Schwarz-Gelben beim FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Alcacer, der in den ersten Monaten beim BVB immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, dürfte dabei in die Startelf der Borussen zurückkehren. "Er ist in der Länderspiel-Pause nicht zur Nationalmannschaft gereist und hat stattdessen alle Trainings-Einheiten bei uns mitgemacht. Das hat ihm richtig gut getan", sagte Trainer Lucien Favre am Mittwoch über den Fitnesszustand des Stürmers.

Paco Alcacers Leistungsdaten und Statistiken beim BVB und Barca