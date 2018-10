Bundesliga: Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den neunten Spieltag in der Bundesliga runden Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen ab. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach der 2:3-Niederlage beim Europa-League-Spiel in Zürich will Bayer 04 Leverkusen nun in Bundesliga wieder dreifach punkten. Aber auch in der Liga kommt Leverkusen mit acht Punkten aus acht Spielen und Tabellenplatz 13 noch nicht richtig zum Zug. Werder Bremen hingegen konnte schon 17 Punkte sammeln und steht auf Rang vier der Tabelle.

Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen: Wo und wann findet das Spiel statt?

Mit dieser Begegnung endet der neunte Spieltag der Bundesliga. Anpfiff ist um 18 Uhr im Weserstadion. Geleitet wird das Spiel durch Schiedsrichter Marco Fritz.

Werder Bremen vs. Bayer 04 Leverkusen im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky sendet bereits ab 17.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HD. Die Partie wird von Hansi Küpper kommentiert. Außerdem bietet Sky für alle Kunden mit Sky Go einen Livestream an.

Wer die Partie ohne Sky-Abonnement verfolgen möchte, kann dies im SPOX-LIVETICKER tun.

Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Grün-Weißen müssen auf Fin Bartels (Achillessehnenriss), Aron Johannsson (Belastungsreaktion), Stefanos Kapino (Sehnenanriss im Oberschenkel), Michael Zetterer (Pseudarthrose) und Ole Käuper (Bänderteilriss im Sprunggelenk) verzichten.

Voraussichtliche Aufstellung: Pavlenka - Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie - Sahin - Eggestein, Klaassen - Osako, Pizarro, Kruse

Bei der Werkself fehlt lediglich auf Joel Pohjanpalo (Durchblutungsstörung im Sprungbein).

Voraussichtliche Aufstellung: Hradecky - Wendell, S. Bender, Tah, Weiser - Kohr, L. Bender - Volland, Havertz, Brandt - Alario

Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen: Die letzten Duelle