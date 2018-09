DFL-Präsident Reinhard Rauball stellt sich nicht zur Wiederwahl

DFL-Präsident Reinhard Rauball stellt sich 2019 nicht zur Wiederwahl. "Nach intensiven Überlegungen habe ich mich entschieden, im kommenden Sommer nicht erneut für ein Amt bei der DFL zur Verfügung zu stehen", teilte Rauball am Montag nach einer Präsidiumssitzung mit. Der 71-Jährige, der zugleich auch Präsident bei Borussia Dortmund ist, bekleidet das Präsidentenamt der DFL seit elf Jahren.

"Wenn der Weg in die Zukunft bereitet ist, ist es nur folgerichtig, dass ab diesem Zeitpunkt auch Jüngere in einer neuen DFL-Struktur Führung und Verantwortung übernehmen", sagte Rauball. Darüber hinaus fügte er an: "Über diese Entscheidung habe ich die Kollegen im DFL-Präsidium informiert. Mein Entschluss bezieht sich ausschließlich auf meine Tätigkeit bei der DFL und nicht auf meine Zukunft bei Borussia Dortmund."

Zuletzt brachte Rauball eine Strukturreform voran. Zusammen mit seinen beiden Stellvertretern Peter Peters und Helmut Hack sei er "überzeugt davon, dass der DFL e.V. als Zusammenschluss der 36 Klubs eine neue zeitgemäße Organisationsform benötigt". Das Amt des DFL-Präsidenten soll indes auch reformiert werden. Die Rolle sei laut Rauball "angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben, Interessen, Ansprüchen und Wünschen kaum mehr von einer Person ausfüllbar".

Für die Dachorganisation der Klubs, aus der zuletzt Kritik an der Struktur im DFB aufgekommen war, müsse gelten: "Strukturen und Kompetenzen richten sich konsequent an den Herausforderungen der Zukunft aus, nicht an Satzungen von gestern und erst recht nicht an einzelnen Personen", sagte Rauball. Bis Ende des Jahres sollen erste Beschlüsse gefasst werden.