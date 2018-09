BVB - News und Gerüchte: Dortmund offenbar an Fulham-Juwel Harvey Elliott interessiert

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Fulham-Youngster Harvey Elliott geworfen. Paco Alcacer wird gegen Frankfurt im Kader stehen. Jacob Bruun Larsen lobt den Neuzugang in höchsten Tönen.

Borussia Dortmund jagt offenbar Fulham-Juwel Harvey Elliott

Der BVB hat nach Informationen des London Evening Standard offenbar ein Auge auf Harvey Elliott geworfen. Der 15-jährige Mittelfeldspieler soll mehreren Scouts bei einem U15-Turnier in Italien in diesem Jahr aufgefallen sein.

Dem Bericht zufolge sind neben Borussia Dortmund auch die englischen Top-Teams Chelsea und Manchester City sowie der FC Barcelona an Elliott interessiert. Nach den FA-Regeln darf der Youngster jedoch erst ab Januar einen Jugendvertrag unterzeichnen, ein Profivertrag wäre erst ab seinem 17. Geburtstag im April 2020 möglich.

BVB: Bruun Larsen und Favre loben Neuzugang Alcacer

Gegen den VfL Osnabrück stand Paco Alcacer zum ersten Mal für den BVB auf dem Platz. Beim 6:0-Sieg glänzte jedoch statt dem Spanier Youngster Jacob Bruun Larsen. Der lobte den Neuzugang vom FC Barcelona nun im kicker in höchsten Tönen.

"Paco hat einen überragenden Torabschluss", sagte der 19-Jährige. Bruun Larsen ist sich sicher, dass Alcacer "hier Erfolg haben wird. Unser Job ist es, ihm dabei zu helfen."

Auch Trainer Lucien Favre zeigte sich angetan von seinem neuen Stürmer: "Er versteht Fußball. Er bewegt sich nach vorn, er bewegt sich zurück. Wir können mit ihm kombinieren." Bedenken, weil Alcacer mit 1,76 Meter Körpergröße keine klassischen Mittelstürmer-Maße besitzt, hat Favre nicht. "Es funktioniert mit ihm", gab der Schweizer gegenüber dem kicker schlicht an.

BVB-Transfers: Neuzugänge von Borussia Dortmund

Name Alter Verein Ablöse Abdou Diallo 22 Mainz 05 28 Millionen Euro Thomas Delaney 27 Werder Bremen 20 Millionen Euro Axel Witsel 29 Tianjin Quanjian 20 Millionen Euro Marius Wolf 23 Eintracht Frankfurt 5 Millionen Euro Paco Alcacer 25 FC Barcelona Leihe Eric Oelschlägel 22 Werder Bremen II ablösefrei Marvin Hitz 30 FC Augsburg ablösefrei Achraf Hakimi 19 Real Madrid Leihe

Alcacer gegen Frankfurt im Kader - Guerreiro verletzt

Die BVB-Fans dürfen Alcacer wohl am Freitag in einem Pflichtspiel beobachten. Der 25-Jährige wird gegen Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach im Kader stehen.

Dagegen muss Lucien Favre auf zwei Abwehrspieler verzichten. Ömer Toprak fällt vorerst mit einem Muskelfaseriss im Oberschenkel aus. Auch Raphael Guerreiro plagt eine Muskelverletzung, weswegen er vorzeitig von der portugiesischen Nationalmannschaft abgereist ist.

Dortmund: Bürki und Pulisic drohen auszufallen

Toprak und Guerreiro fallen sicher aus. Bei Roman Bürki und Christian Pulisic besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz am Freitag. Bürki laboriert aktuell an Oberschenkelproblemen, konnte vergangene Woche nicht trainieren. Anfang dieser Woche soll ein Härtetest Aufschluss über seinen Status für die Partie gegen Frankfurt geben.

Ähnlich sieht es bei Pulisic aus. Dem US-Amerikaner plagen weiterhin muskuläre Probleme. Am heutigen Montag will er nach zwei Wochen voller individuellen Einheiten erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz am Wochenende ist laut der Bild jedoch unwahrscheinlich.