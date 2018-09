BVB, News und Gerüchte: Watzke beruhigt Götze-Diskussionen - Weidenfeller lobt Witsel

Mario Götze hat bislang unter dem neuen Trainer Lucien Favre noch keine große Rolle gespielt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke versuchte nun, die aufkommenden Diskussionen zu beruhigen. Außerdem dabei: Roman Weidenfeller lobt Axel Witsel und Youssoufa Moukoko trumpft einmal mehr auf.

Watzke beruhigt Götze-Diskussionen

Seit dem Pokalspiel in Fürth zum Saisonstart hat Mario Götze nicht mehr für Dortmund gespielt. Bei den bisherigen beiden Partien in der Liga musste der Offensivspieler über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Klar, dass es sofort Diskussionen um den WM-Held von 2014 gibt.

Watzke war deshalb am Wochenende darum bemüht, die Diskussionen einzubremsen. Götze sei weiter "ein wertvoller Bestandteil" der Mannschaft, sagte er dem kicker: "Es wird noch viele Spiele geben, in denen wir froh sind, dass wir Mario haben. Wir werden im Verlauf der Saison 22, 23 Topleute benötigen."

Weidenfeller lobt Witsel

Weil es in der vergangenen Saison in Dortmund an Spielern mit einer guten Mentalität mangelte, sind schon jetzt viele Personen beim und rund um den BVB froh, dass Axel Witsel verpflichtet wurde.

"Axel Witsel war sowohl im Pokal gegen Fürth wie auch gegen Leipzig maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB diese Spiele noch drehen konnte. Wenn eine Partie auf der Kippe steht, kommt es auf Spieler wie ihn an", lobte Roman Weidenfeller, der seine Karriere im Sommer beendet hat, den Belgier im kicker.

Der Torhüter erklärte, worauf es seiner Meinung nach ankommt: "Charakter ist, immer sein Bestes zu geben. Offen für Neuerungen zu sein. Die eigenen Interessen zurückzustellen. Loyal gegenüber dem Verein und gegenüber der Mannschaft zu sein."

© getty

Moukoko trumpft auf

Die BVB-Junioren haben am Wochenende in der U17-Bundesliga West mit 5:2 beim SC Paderborn gewonnen. Wieder einmal war dabei der 13-jährige Youssoufa Moukoko überragend, der gleich drei Tore erzielte.

Dortmund belegt derzeit Rang zwei. Der VfL Bochum führt die Tabelle aber nur aufgrund des besseren Torverhältnisses an.