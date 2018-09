BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre im Liveticker: Kehrt Mario Götze zurück in den Kader?

Vor dem Spiel am Mittwoch gegen den 1. FC Nürnberg sind beim BVB noch einige Fragen ungeklärt. Kehrt Mario Götze in den Kader der Schwarz-Gelben zurück? Wird Paco Alcacer rechtzeitig fit und gibt vielleicht sogar sein Startel-Debüt? Diesen Fragen stellt sich Lucien Favre am Montag auf einer Pressekonferenz.

SPOX ist ab 13.30 Uhr live dabei, wenn Favre Details über die Situation um Mario Götze und den Fitnesszustand des Spaniers preisgibt.

BVB-Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre im Liveticker

13.47 Uhr: Achraf Hakimi kommt aktuell noch nicht so recht zum Zug beim BVB und ist für Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek aktuell nur Backup. Ob er eine Option für Mittwoch sei, will Favre sich aber nicht entlocken lassen. "Das ist genauso ein Fall wie bei Zagadou."

13.44 Uhr: Nun wird das Thema Götze angesprochen und was dieser machen könne, um wieder in den Kader zu kommen. Favre findet diese Fragen nach wie vor "respektlos", sagt aber auch: "Es ist so im Fußball, ich muss die Entscheidung treffen. Es liegt am Gegner, aber auch am System. Sportlich ist es momentan einfach so."

13.43 Uhr: Ein Kollege der Ruhrnachrichten lässt allerdings nicht locker und bezeichnet Zagadou als logische Wahl, obwohl dieser sein letztes Pflichtspiel für den BVB im März bestritten hat. "Er ist gut im Training, er ist ein junger Spieler und muss natürlich an sich arbeiten. Das ist aber ganz normal", sagt Favre.

13.42 Uhr: "Es sind noch zwei Tage beim Spiel. Ich kann nicht sagen, wer spielen wird und wer nicht. Toprak ist klar, dass er ausfallen wird, und Diallo ist gesperrt. Mehr weiß ich noch nicht", sagt Favre, angesprochen auf die Situation in der Viererkette und einen möglichen Einsatz von Dan-Axel Zagadou.

13.41 Uhr: Favre hat darüber hinaus großen Respekt vor dem Gegner aus Nürnberg: "In der Bundesliga wird es für uns kein einfaches Spiel geben. Nürnberg ist sehr athletisch, mit viel Power. Es geht sehr, sehr schnell auch über die Außen."

13.39 Uhr: Marius Wolf hatte wahrlich nicht seinen besten Tag gegen Hoffenheim, Favre nimmt den "Stürmer" jedoch aus der Schussbahn, sagt aber auch ganz klar, dass er weitere Optionen braucht, sollte Alcacer weiter ausfallen: "Ich habe versucht, mit Wolf zu spielen und man kann nicht sagen, dass es schlecht war. Es war ein sehr schweres Spiel für ihn."

13.37 Uhr: Erste Frage, erster Knaller. Paco Alcacer ist weiterhin fraglich. Favre: "Momentan kann ich nichts sagen über ihn. Er hat nicht ganz mittrainieren können. Wir müssen abwarten und mit den Ärzten sprechen. Erst dann werden wir eine Entscheidung treffen."

13.35 Uhr: Bonjour, Monsieur! Wir legen los.

Vor der PK: Noch tut sich nicht viel in Dortmund. Mit dem Beginn um Punkt 13.30 Uhr wird das nichts mehr, aber ganz netter Beat, den die Kollegen von BVB-TV im YouTube-Channel auflegen.

Vor der PK: Um auf ein mögliches Urteil reagieren zu können und im Falle einer längeren Sperre Einspruch einzulegen, hofft der BVB derweil auf eine schnelle Bekanntgabe des DFB-Sportgerichts im Fall von Abdou Diallo. Der Innenverteidiger wurde am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen. "Aus meiner Sicht war es keine Notbremse, es war noch nicht einmal ein Foul", sagte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den Ruhrnachrichten.

Vor der PK: Das Thema rund um die Streichung von Mario Götze aus dem Kader für das Bundesligaspiel gegen Hoffenheim ist auch drei Tage nach Bekanntwerden noch immer omnipräsent beim BVB. Götze selbst äußerte sich im kicker zu seiner Situation und gab offen zu, dass er es nicht schaffe, das alles auszublenden.

Vor der PK: In Abwesenheit von Alcacer zeigte sich Favre experimentierfreudig. Gegen Brügge spielte Marco Reus im Zentrum, ohne zu überzeugen. Gegen Hoffenheim setzte Favre auf Marius Wolf, der mit nur 16 Ballkontakten nach einer Stunde ausgewechselt wurde.

Vor der PK: Zwar hat Borussia Dortmund in der aktuellen Saison noch kein Pflichtspiel verloren, doch gerade die letzten beiden Auftritte in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim und in der Champions League gegen Club Brügge waren spielerisch nur wenig überzeugend. Besonders im Offensiv-Bereich hapert es momentan beim BVB, weswegen Lucien Favre gegen den Club auf eine Rückkehr von Paco Alcacer hofft. Ob jene Rückkehr auch dem zuletzt ausgebooteten Mario Götze bevorsteht, ist eben so offen, wie das Startelf-Debüt des Spaniers am Mittwoch gegen den Club.

BVB: Lucien Favre und die Götze-Situation

Mario Götze hat in dieser Saison noch keine einzige Bundesligaminute für Borussia Dortmund absolviert. Nachdem er in der Champions League in Brügge zu seinem Startelf-Einsatz kam, jedoch ebenso wie alle anderen Dortmunder nicht überzeugen konnte, strich Lucien Favre den 26-Jährigen überraschenderweise aus dem Kader für das Spiel gegen Hoffenheim.

Favre begründet Götzes Streichung am Samstag mit deutlichen Worten: "Das hat sportliche Gründe. Ich finde das aber respektlos gegenüber den anderen Spielern, die nicht im Kader sind. Das ist meine Entscheidung."

BVB-PK mit Lucien Favre im TV und Livestream verfolgen

