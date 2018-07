Borussia Dortmund holt offenbar Achraf Hakimi von Real Madrid

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Der BVB steht offenbar kurz davor, Rechtsverteidiger-Talent Achraf Hakimi von Real Madrid zu verpflichten. Das berichtet die Bild.

Demnach haben sich die Beteiligten grundsätzlich auf ein Leihgeschäft über zwei Jahre geeinigt. Über die Modalitäten des Transfers wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart, schreibt das Blatt weiter.

Hakimi spielte sich in der abgelaufenen Saison erst in den Kader der Königlichen, später wurde er für seine Leistungen mit Einsätzen in der spanischen La Liga und der Königsklasse belohnt.

Bei der WM kam der 19-Jährige für Marokko in drei Spielen jeweils über die volle Spielzeit zum Einsatz, das Ausscheiden in der Gruppenphase konnte er allerdings nicht verhindern.

Achraf Hakimi Leistungsdaten in der Saison 17/18