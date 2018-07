RB Leipzig: Testspiele und Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison

CSL Shandong Luneng -

Am Tag des Trainingsauftakts wurde in Leipzig Ralf Rangnick als neuer Trainer vorgestellt. Bereits in zwei Wochen steht für RB das erste Pflichtspiel der Saison an. SPOX hat alle Informationen zur Vorbereitung der Roten Bullen für euch zusammengefasst.

Am 9. Juli hat das Training unter der Leitung von Ralf Rangnick offiziell begonnen. Dieser übernahm nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl und der Verpflichtung von Julian Nagelsmann zur Saison 2019/20 erneut für eine Saison den Posten als Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion. Bereits 2015 hatte Rangnick die Geschicke der Leipziger als Trainer und Sportdirektor gelenkt und RB zum Aufstieg in die Bundesliga geführt.

"Es war eine Entscheidung, die reifen musste. Ich kenne jeden einzelnen Spieler am besten. Nun haben wir uns für die Variante mit mir und einem sehr starken Trainerstab entschieden", sagte Rangnick, der weiterhin den Posten des Sportdirektors behält. "Ziel ist, dass ich bei allen Trainingseinheiten auch auf dem Platz stehe. Einige Aufgaben meiner Sportdirektor-Position werden wir dementsprechend intern umverteilen."

RB Leipzig: Testspiele in der Vorbereitung im Überblick

Termin Zeit Testspielgegner 20. Juli 18.30 Uhr FC Grimma 24. Juli 18.30 Uhr ZFC Meuselwitz 03. August 17 Uhr Huddersfield Town 10. August noch nicht bekannt noch nicht bekannt

RB Leipzig muss in die Europa-League-Qualifikation

Nachdem RB Leipzig gegen Ende der vergangenen Saison die Kräfte nach der ersten Saison mit dreifachbelastung verließen, reichte es für die Leipziger lediglich zum sechsten Platz. Dementsprechend muss RB in dieser Saison zunächst sogar in die Qualifikation zur Europa League.

Am 26. Juli treffen die Leipziger in der 2. Runde auf den schwedischen Klub BK Häcken oder auf den lettischen Vertreter FK Liepaja. Nur einen Tag später geht es für die Roten Bullen dann ins Trainingslager nach Seefeld (Tirol). Das Rückspiel der Europa-League-Quali fällt auf den 02. August.

RB Leipzig im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Leipzig auf Viktoria Köln. Das Spiel findet am 19. August um 15.30 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln statt. Die jüngere Pokal-Historie spricht nicht unbedingt für die Leipziger. Lediglich 2015 schafften die Leipziger den Sprung ins Achtelfinale, scheiterten dort aber am späteren Pokalsieger VfL Wolfsburg.

In der vergangenen Saison scheiterte RB am FC Bayern, im Jahr davor war bereits in Runde eins gegen Dynamo Dresden Schluss.

Saison Runde Gegner Ergebnis 2018/19 1. Runde Viktoria Köln - 2017/18 2. Runde FC Bayern 5:6 n.E. 2016/17 1. Runde Dynamo Dresden 6:7 n.E. 2015/16 2. Runde SpVgg Unterhaching 0:3 2014/15 Achtelfinale VfL Wolfsburg 0:2 2013/14 1. Runde FC Augsburg 0:2 2011/12 2. Runde FC Augsburg 0:1

RB Leipzigs Start in die Bundesligasaison 2018/19

Am 26. August startet RB Leipzig in die neue Saison und hat gleich am ersten Spieltag mit dem BVB einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätz vor Brust.