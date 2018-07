Bundesliga und Champions League: Das sind die Änderungen zur neuen Saison

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Zur neuen Saison gibt es in der Bundesliga und in der Champions League einige Änderungen. In Deutschlands Oberhaus dürfen technische Hilfsmittel auf der Trainerbank eingesetzt werden und die Königsklasse bekommt neue Anstoßzeiten, sowie einige Regeländerungen. SPOX stellt die wichtigsten Neuerungen vor.

Wenige Wochen vor dem Start der Saison 2018/2019 werden sich Teams und Fans auf einige Änderungen vorbereiten müssen.

Bundesliga: Technische Hilfsmittel auf der Trainerbank

Bereits bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland durften Trainer Headsets und Tablets auf der Bank einsetzen. Die DFL hat dies nun auch für die Bundesliga und die 2. Liga zugelassen. Die Coaches haben so die Möglichkeit, mit Mitgliedern des Stabes auf der Tribüne zu kommunizieren, oder auch Daten der Spieler schneller zu verarbeiten.

Die Hilfsmittel können zudem medizinische Zwecke erfüllen. Bei Verletzungen kann beispielsweise eine schnellere Diagnose gestellt werden und Betreuer auf dem Platz können mit der Trainerbank kommunizieren. Insgesamt begrenzt die DFL allerdings den Einsatz der Hilfsmittel auf drei tragbare Mobilgeräte.

© getty

Derbystar stellt neuen Spielball der Bundesliga

Neu wird ebenfalls der Spielball sein. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird der Ball nicht mehr von Adidas, sondern von Derbystar produziert. Beim Supercup zwischen Pokalsieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München wird das Spielgerät erstmals zum Einsatz kommen.

Die offiziellen Spielbälle der Bundesliga seit 2010: Der Derbystar kommt zurück © getty 1/10 Lang ist's her, dass der Derbystar in der Bundesliga zu sehen war. Ab kommendem Sommer ist er aber offizieller Spielball der Bundesliga und durchbricht die jahrelange adidas-Dominanz. SPOX zeigt alle offiziellen Spielgeräte seit der Einführung 2010/2011. © getty 2/10 Saison 2010/2011: Den ersten einheitlichen Spielball der Bundesliga präsentierten der treffsicherste Stürmer der Ligageschichte und sein Namensvetter Thomas. Das Spielgerät passt sowohl farblich als auch von der Dynamik zum Buli-Logo. © getty 3/10 Saison 2011/2012: Nichts ist modischer als die Kombination aus Fußballschuhen und einer Jeanshose. Aber zum Wichtigen: Der Ball bekommt einen blauen Touch, das Design bringt das Maschinelle des "Torfabrik" super rüber. © getty 4/10 Saison 2012/2013: Das Blau verschwindet. Auch die Farbelemente ordnen sich anders an als bei den beiden Vorgänger-Modellen. Was soll das sein? Eine Hantel? Ein Hundeknochen? © getty 5/10 Saison 2013/2014: Erstmals wird's auch auf dem Ball rund. Die Kombination aus verschiedenen Grautönen und einem sanften Orange findet durchaus Anklang. © getty 6/10 Saison 2014/2015: Es wird dynamisch. Der "Torfabrik" kleidet sich wieder in Rot und Weiß. © getty 7/10 Saison 2015/2016: Feurig schön - das alte Dreiecksmuster kehrt in abgewandelter Form zurück. Die Farben erinnern an Fabrik-Öfen. © getty 8/10 Saison 2016/2017: Der "Torfabrik" steht offensichtlich auf Comics. Spieler, Meisterschale und Fans finden Platz auf dem Spielgerät. © getty 9/10 Saison 2017/2018: Beim aktuellen Spielball der Bundesliga überzeugte adidas die DFL mit einem in Türkis und Gelb erstrahlenden "X". © getty 10/10 Saison 2018/2019: Nach acht Jahren adidas kehrt ab kommendem Sommer der Derbystar zurück in die Bundesliga-Stadien. Ein Hauch von Nostalgie kommt auf.

Champions League: Neue Anstoßzeiten und Regeländerungen

Doch auch im europäischen Spitzenfußball wird es ab der Saison 2018/2019 Änderungen geben. Der Großteil der Spiele der Champions League wird ab sofort um 21 Uhr angepfiffen, also eine Viertelstunde später als es sonst Gang und Gäbe war. In der Gruppenphase finden am Dienstag und am Mittwoch jedoch je zwei Spiele bereits um 18.55 Uhr statt. Der UEFA steht es frei, Ausnahmen dieser Regel zu erschließen. Dies geschah in den letzten Jahren beispielsweise bei Spielen in Russland.

Ab der K.o.-Runde erhält auch die Königsklasse die vierte Einwechslung in der Verlängerung. Im DFB-Pokal oder auch bei der WM 2018 wurde dies bereits praktiziert. Im Finale ist es den Mannschaften erlaubt 23 statt bisher 18 Spieler zu nominieren. Damit haben die Trainer zwölf Auswechselspieler zur Verfügung.