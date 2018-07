BVB gegen Austria Wien im Liveticker: Favres erster Test mit Dortmund live verfolgen

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Am Freitag steht der erste Test des BVB unter Lucien Favre an: Um 19 Uhr gastiert Borussia Dortmund bei Austria Wien, das im Rahmen dieser Partie sein neues Stadion eröffnet. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen und verpasst so nichts.

Dieser Artikel wird den ganzen Tag über aktuell gehalten. Ab 18.55 Uhr wird das Spiel hier live getickert.

BVB gegen Austria Wien: Das Testspiel im Liveticker verfolgen

Vor dem Anpfiff: Das Spiel wird um 19 Uhr in der Generali-Arena angepfiffen. Wir dürfen gespannt sein, ob die Neuzugänge des BVB bereits zum Einsatz kommen.

BVB gegen Autria Wien legal im Livestream verfolgen

Die Partie wird heute ab 19 Uhr live auf DAZN übertragen. Das Streaming-Portal überträgt die Partie nicht nur in Deutschland sondern auch in Österreich und der Schweiz.

DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen und überträgt internationalen Spitzen-Fußball unter anderem aus der Premier League und der Primera Division. Neben Fußball hat DAZN auch US-Sport (NBA, NFL, MLB) im Angebot, zudem zeigt DAZN ausgewählte Highlights aus den Sportarten Darts, Tennis, Rugby und Boxen. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zu kostenlosen Probemonat.

BVB gegen Austria Wien: Fan-Infos zum Testspiel

Wie der BVB auf Twitter bekannt gab, wird das Stadion um 17 Uhr seine Pforten öffnen. Da es nur wenige Parkplätze in der Nähe des Stadions gibt, empfiehlt Borussia Dortmund seinen Anhängern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus anderen Teilen der Stadt anzureisen.

Grundsätzlich stellt Austria Wien 600 Karten für die BVB-Fans an der Tageskasse zur Verfügung. Alle Karten kosten 20 Euro und befinden sich im ersten Rang.

© getty

BVB-Neuzugänge im Sommer 2017/18

Borussia Dortmund hat sich in diesem Sommer bereits die Dienste von sechs Spielern gesichert.

Spieler Abgebender Verein Alter Kolportierte Ablöse Abdou Diallo 1. FSV Mainz 05 22 28 Millionen Euro Thomas Delaney Werder Bremen 26 20 Millionen Euro Marius Wolf Eintracht Frankfurt 23 5 Millionen Euro Eric Oelschlägel Werder Bremen (Reserve) 22 ablösefrei Marwin Hitz FC Augsburg 30 ablösefrei Achraf Hakimi Real Madrid 19 Leihe

Maximilian Philipp BVB-Stürmer Nummer eins?

Maximilian Philipp von Borussia Dortmund macht sich Hoffnungen, als nomineller Stürmer Nummer eins in die neue Saison unter Lucien Favre zu gehen. Sportdirektor Michael Zorc hatte dem ehemaligen Freiburger Hoffnungen auf diese Rolle gemacht. Es gebe im Kader der Borussia Spieler, "die diese Position auch in ihrem Portfolio haben und eine gewisse Torquote versprechen - so wie zum Beispiel Maximilian Philipp."

Für den 24-Jährigen eine erfreuliche Nachricht: "Es ehrt mich, wenn jemand sagt, dass ich eine Alternative für den Sturm bin", so Philipp gegenüber einer Medienrunde nach dem Training am Donnerstag.

Der BVB hat bislang noch keinen Nachfolger für Michy Batshuayi vorgestellt, der nach einer halbjährigen Leihe zurück zum FC Chelsea gewechselt ist.