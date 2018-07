BVB, News und Gerüchte: Maximilian Philipp wohl bald Stürmer Nummer eins

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton

Maximilian Philipp könnte in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund die Nachfolge von Michy Batshuayi als Stürmer Nummer eins antreten. Das hat Sportdirektor Michel Zorc dem ehemaligen Freiburger in Aussicht gestellt.

Philipp beim BVB Stürmer Nummer eins?

Maximilian Philipp von Borussia Dortmund darf sich in der kommenden Saison Hoffnungen auf den Posten als Stürmer Nummer eins beim BVB machen. Sportdirektor Michael Zorc, der aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Chelsea-Leihgabe Michy Batshuayi ist, will auf dem derzeit überhitzen Transfermarkt "keine verrückten Sachen machen".

Er gibt zu bedenken, dass der BVB bereits Spieler in seinen Reihen habe, "die diese Position auch in ihrem Portfolio haben und eine gewisse Torquote versprechen - so wie zum Beispiel Maximilian Philipp."

Der 24-Jährige, der zu Beginn der vergangenen Saison aus Freiburg nach Dortmund wechselte, fühlt sich geehrt: "Es freut mich, wenn der Sportdirektor das so sieht. Ich weiß, dass ich es kann."

Allerdings weiß der Stürmer auch, dass die Kaderplanung beim BVB noch nicht abgeschlossen sein muss: "Wenn noch einer geholt wird, dann gibt es eben einen größeren Konkurrenzkampf. Davor scheue ich mich nicht. Es ist kein Problem für mich, vorne zu spielen. Oder dahinter. Oder auf den Seiten."

Leao soll schon in Dortmund unterschrieben haben

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer angeblich in Portugal fündig geworden. Der 19 Jahre alte Nachwuchsspieler von Sporting Lissabon, Rafael Leao, weilt bereits seit mehreren Tagen in Dortmund und soll laut der portugiesischen Sportzeitung A Bola bereits beim BVB unterschrieben haben. Von Seiten des Bundesligisten gibt es dazu jedoch noch keine Bestätigung.

Leao gilt als großes Sturmtalent. Mit 1,88 Metern bringt er eine wuchtige Statur mit, ist gleichzeitig schnell, wendig und technisch stark. In der vergangenen Saison erzielte Leao in zwölf Spielen für Sportings zweite Mannschaft in der 2. Liga sieben Treffer.

Nach den Übergriffen von Hooligans auf die Mannschaft Sportings hatte Leao seinen Vertrag mit den Portugiesen aufgelöst. Entgegen dem Bericht von A Bola müsste der BVB aber wohl dennoch eine Ablösesumme für den Stürmer überweisen.

Dortmunds Abgänge nach der Saison 2017/18