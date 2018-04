Guido Burgstaller von Schalke vor dem Derby: Die Situation des BVB "interessiert uns nicht"

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile

Sein Treffer zum 1:4 gegen Borussia Dortmund war der Beginn einer historischen Aufholjagd: Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 spricht vor dem Revierderby am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) über das 4:4 im Hinspiel, den Anteil von Trainer Domenico Tedesco am Erfolg des S04 und die Zielsetzung bis zum Saisonende.

"So etwas Verrücktes wie im Hinspiel habe ich in meiner gesamten Karriere noch nicht erlebt. Das wird es auch in den nächsten Jahren nicht mehr geben", sagte Burgstaller im Gespräch mit SPOX.

Er habe mit seinen Teams zwar oft schon 0:4 zurückgelegen, "aber da kam bei Schlusspfiff nie mehr etwas bei rum", so der Stürmer. Die irre Aufholjagd hat laut Burgstaller in der Schalker Mannschaft bis heute Spuren hinterlassen: "Wir zehren noch heute von dem Spiel in Dortmund, denn wir sind eine Mannschaft geworden, die so leicht nicht aufgibt und unterzukriegen ist."

Schalke-Stürmer Burgstaller: Tedesco ist ein Workaholic

Auch ein Verdienst von Trainer Tedesco, der aus Schalke gleich in seinem ersten Jahr in der Bundesliga einen Anwärter um die Champions-League-Plätze gemacht hat. "Er hat deshalb einen großen Anteil an unserem Erfolg, weil er sehr viel aus uns herausholt. Sein Trainerteam und er arbeiten sehr viel und hart an uns. Das merken wir Spieler. Wir sind eine geschlossene Einheit und unter ihm zusammengewachsen. Wir würden für ihn durchs Feuer gehen", sagt Burgstaller.

Für den Österreicher ist der junge Coach "ein Workaholic, so schätze ich ihn ein". Tedesco verbringt viel Zeit auf dem Schalker Trainingsgelände und hat durch sein akribisches Vorgehen schon früh einen guten Draht zu den Spielern entwickelt.

"Er will für jeden einzelnen Spieler und die Mannschaft alles herausholen, was nur irgendwie möglich ist - im taktischen, technischen und körperlichen Bereich. Er hat in meinen Augen schon jetzt jeden unserer Spieler ein paar Prozente besser gemacht", so Burgstaller.

Burgstaller: Die Situation des BVB "interessiert uns nicht"

Ob diese Leistungssteigerung ausreicht, um das Derby für sich zu entscheiden und einen wichtigen Sprung Richtung Vizemeisterschaft zu machen, wird sich am Sonntag zeigen. Dass der BVB eine alles andere als gelungene Saison spielt und bei einer Niederlage die nächste Diskussion ins Haus steht, kümmert Burgstaller nicht.

"Wir denken nicht darüber nach, ob der BVB in der Spur ist oder nicht. Deren Situation interessiert uns nicht. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf uns, denn wir müssen unser Spiel durchziehen und unsere Stärken auf den Platz bringen - immer und gegnerunabhängig", sagt der 28-Jährige.

Guido Burgstaller will mit Schalke in die Champions League

Unabhängig vom Ausgang des Duells der Erzrivalen schielt Burgstaller auf die Champions League. "Ich werde jetzt nicht sagen, dass wir Sechster oder Siebter werden wollen. Das wäre schwachsinnig. Wir wollen aus den letzten Spielen das Maximum herausholen", kündigt Burgstaller an.

Einfach werde das in seinen Augen nicht, Schalkes Restprogramm schätzt er als richtig schwer ein. Seine Prognose: "Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende eine positive Saison für Schalke wird."

Burgstallers Leistungsdaten bei Schalke 04