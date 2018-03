FC Augsburg mit Personalsorgen: "Werden elf gute Spieler auf den Platz bekommen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

FC Augsburg plagen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen 1899 Hoffenheim erhebliche Personalprobleme. Weiterhin fallen Torjäger Alfred Finnbogason und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw aus. Am Mittwoch verletzte sich Rechtsverteidiger Raphael Framberger am Sprunggelenk.

Der 22-Jährige wurde am Donnerstag operiert und steht für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Caiuby fehlt zudem gelbgesperrt, ob Jan Moravek (Wade) und Marco Richter (Sprunggelenk) einsatzfähig sind, sei "offen", sagte FCA-Trainer Manuel Baum und fügte an: "Wir werden elf gute Spieler auf den Platz bekommen."

Baum muss nach dem Framberger-Ausfall aber vor allem auf der rechten Abwehrseite improvisieren, weil Daniel Opare, der zweite dafür vorgesehene Spieler, jüngst aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden war. "Wir haben noch Alternativen: Johnny Schmid, Christoph Janker oder Simon Asta aus dem Nachwuchs könnten hinten rechts verteidigen", sagte Baum. Immerhin kann er gegen die TSG wieder auf Kapitän Daniel Baier nach abgelaufener Gelbsperre zurückgreifen.

Die angespannte Personalsituation sieht Torwart Marwin Hitz halbwegs gelassen. "Dass Spieler im Fußball ausfallen, ist nichts Neues. Wir werden unsere Ziele aber wieder erreichen, egal wer auf dem Platz steht", sagte der Schweizer am Donnerstag.