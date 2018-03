Bundesliga-News: Die wichtigsten Personal-Updates und Gerüchte im Überblick

Premier League Do 01.03. Schenkt Auba heute Pep einen ein? World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Indian Super League Bengaluru -

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann spricht über die Pfiffe der TSG-Fans. Sandro Schwarz vom 1. FSV Mainz 05 lobt den angeschlagenen HSV und der neue Wolfsburg-Coach Bruno Labbadia fordert Geschlossenheit beim VfL. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte aus der Bundesliga (zu den BVB-News hier entlang).

Nagelsmann spricht über Pfiffe der Hoffenheimer Fans

Die TSG 1899 Hoffenheim kam am Wochenende nicht über ein 1:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg hinaus und rangiert damit nur auf Platz 17 der Rückrundentabelle. Nach dem Remis gegen den SCF äußerte sich TSG-Trainer Julian Nagelsmann kritisch über die eigenen Fans, die mehrfach Pfiffe gegen ihr Team anbrachten.

Nun kam es zu einem Treffen zwischen Fanvertretern und Nagelsmann, wovon der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz erzählte: "Ich habe den Fans gesagt, dass meine Worte keine generelle Kritik an unseren Fans waren, ich war lediglich mit den Pfiffen, die es bei Rückpässen gab, nicht einverstanden" so Nagelsmann.

Künftig wolle die Mannschaft nach Spielende wieder auf die Fans zugehen: "Wir haben in diesem Gespräch auch klar gemacht, dass wir künftig nach den Spielen in die Kurve kommen müssen. Das muss auch ich mir auf die Fahne schreiben. Ich denke direkt nach dem Spiel schon oft an die Interviews, die ich dann gleich geben muss", sagte Nagelsmann.

Die Kapitalanteile der 18 Bundesliga-Vereine: So viel Klub steckt in den Klubs © getty 1/19 Das Thema 50+1 erhitzt die Gemüter in der Bundesliga. Für Kapitalanteile gilt eine andere Regelung. Hier dürfen die Vereine bereits Großteile an strategische Partner abgeben. SPOX zeigt, wie viel Klub in den Klubs noch steckt (Quelle: kicker). © getty 2/19 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH: Bayer AG (100 Prozent). © getty 3/19 1. FSV Mainz 05 e.V.: Stammverein (100 Prozent). © getty 4/19 RasenBallsport Leipzig GmbH: Stammverein (1 Prozent) und Red Bull GmbH (99 Prozent). © getty 5/19 SC Freiburg e.V.: Stammverein (100 Prozent). © getty 6/19 FC Schalke 04 e.V.: Stammverein (100 Prozent). © getty 7/19 VfB Stuttgart AG: Stammverein (88,25 Prozent) und Daimler AG (11,75 Prozent). © getty 8/19 VfL Wolfsburg Fußball GmbH: Volkswagen AG (100 Prozent). © getty 9/19 Werder Bremen GmbH & Co. KGaA: Stammverein (100 Prozent). © getty 10/19 1. FC Köln GmbH & Co. KG: Stammverein (100 Prozent). © getty 11/19 TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH: Stammverein (4 Prozent) und Dietmar Hopp (96 Prozent). © getty 12/19 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Stammverein (5,5 Prozent), Streubesitz (69,27 Prozent), Evonik (14,80 Prozent), Signal Iduna (5,43 Prozent) und Puma (5 Prozent). © getty 13/19 Eintracht Frankfurt Fußball AG: Stammverein (67,88 Prozent), Freunde der Eintracht AG (28,55 Prozent) und Steubing AG (3,57 Prozent). © getty 14/19 FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA: Stammverein (1 Prozent) und Hofmann Investoren GmbH (99 Prozent). © getty 15/19 FC Bayern München AG: Stammverein (75 Prozent), adidas (8,33 Prozent), Allianz (8,33 Prozent), und Audi (8,33 Prozent). © getty 16/19 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH: Stammverein (100 Prozent). © getty 17/19 Hamburger SV Fußball AG: Stammverein (76,19 Prozent), Klaus-Michael Kühne (20,57 Prozent) und Streubesitz (3,24 Prozent). © getty 18/19 Hannover 96 GmbH & Co. KGaA: 4 Gesellschafter teilen sich 100 Prozent auf. Der e.V. fungiert komplementär. © getty 19/19 Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Stammverein (90,3 Prozent) und KKR (9,7 Prozent).

Mainz-Trainer Schwarz lobt angeschlagenen HSV

Hamburg gegen Mainz, Siebzehnter gegen Sechzehnter, Klassenkampf - am Samstag um 15.30 Uhr kommt es im Volksparkstadion zu einem brisanten Duell. Gewinnen die Mainzer beim HSV, vergrößert sich der Abstand des Dinos auf den FSV auf zehn Punkte.

Mainz-Coach Sandro Schwarz will die Partie aber nicht als Vorentscheidung um den Klassenerhalt deuten: "Wir haben kein Endspiel ausgerufen, daher gab es auch keine besonderen Maßnahmen. Wir haben Wolfsburg analysiert, sind in unserem Rhythmus geblieben und erwarten am Samstag ein Kampfspiel. Wir müssen schlau sein, dürfen uns nicht von der Hektik anstecken lassen und müssen in allen Phasen des Spiels bereit sein."

Obwohl der HSV seit langer Zeit nicht mehr gewonnen hat und zuletzt kaum überzeugen konnte, warnt Schwarz vor zwei bestimmten Qualitäten der Rothosen: "Wir wissen, dass sie sehr gut umschalten können. Der HSV hat eine hohe Qualität bei Standards - mit sehr guten Schützen."

Labbadia fordert Geschlossenheit in Wolfsburg

Drei Trainer in einer Saison - in solchen Fällen hat meist nur wenig von dem geklappt, was man sich als Verein vor der Saison vornahm. So sieht es beim VfL Wolfsburg aus, der vergangenes Wochenende die erste Partie unter dem neuen Coach Bruno Labbadia bestritt. Und beim 1:1 in Mainz immerhin einen Punkt mit nach Niedersachsen nahm.

Mit jedem Tag kommt Labbadia seiner neuen Mannschaft ein Stückchen näher: "Ich konnte in dieser Woche viel mit den Spielern reden, das Team besser kennenlernen und auch auf dem Trainingsplatz die nächsten Schritte angehen", so der Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Labbadia fordert von seiner Truppe mehr Input in der sportlich schwierigen Situation: "Wir müssen geschlossen auftreten. Ich erwarte mir, dass jeder versucht, dem Team einen Schub zu geben. Das ist eine verantwortungsvolle Rolle, die jeder in der Mannschaft wahrnehmen muss. Das fordern wir ein."

Am Wochenende feiert Labbadia seine Heimpremiere in der Volkswagen-Arena. Gegner am Samstag wird Bayer Leverkusen sein.

