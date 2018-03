Felix Passlack vom BVB nach Hoffenheim ausgeliehen: Auestadion statt Allianz Arena

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis

Mit der Hoffnung auf mehr Einsatzzeiten wechselte Felix Passlack im Sommer per Leihe vom BVB zur TSG 1899 Hoffenheim. Spielzeit bekommt Passlack momentan allerdings nur bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest.

Sein erstes Tor im Trikot der Hoffenheimer hatte sich Felix Passlack wohl anders vorgestellt: Anstatt mit seinen Kollegen in der Bundesliga den Premierentreffer zu feiern, erlebten lediglich die rund 210 Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion den 1:1-Ausgleichstreffer des 19-Jährigen für die zweite Mannschaft der TSG gegen den SV Elversberg Ende Februar.

Erst im Sommer war Passlack vom BVB auf Leihbasis für zwei Jahre nach Hoffenheim gewechselt. Kurz zuvor hatte er seinen Vertrag in Dortmund bis 2021 verlängert. Das flexibel einsetzbare Talent sollte durch seine Zeit in Hoffenheim den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

"Wir wünschen ihm in Hoffenheim so viel Spielpraxis wie möglich und glauben, dass er bei TSG-Trainer Julian Nagelsmann gut aufgehoben ist", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, als der Wechsel feststand.

© getty

Passlack-Wechsel bringt nicht die erhofften Einsatzzeiten

Doch diese Hoffnungen wurden bisher nicht erfüllt. Obwohl er in dieser Saison von Verletzungen verschont blieb, stand Passlack in der Bundesliga für die Hoffenheimer nur fünfmal im Kader und kommt auf lediglich 61 Einsatzminuten. Sein einziges Spiel über 90 Minuten bestritt er Anfang Dezember bei der unwichtigen Europa-League-Partie gegen Ludogorets Razgrad. Seitdem kam der Bottroper ausschließlich für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Wettbewerb Einsätze 2017/2018 Verein Regionalliga Südwest 8 TSG Hoffenheim II 1. Bundesliga 2 TSG Hoffenheim Europa League 2 TSG Hoffenheim 1. Bundesliga 1 Borussia Dortmund DFB-Pokal 1 Borussia Dortmund DFL-Supercup 1 Borussia Dortmund

Vom hochgelobten Talent zum Bundesliga-Spieler

Dabei trauten viele Experten Passlack den Durchbruch in Hoffenheim zu. Bereits während seiner Zeit im Jugendbereich wurde der 19-Jährige mit Vorschusslorbeeren überhäuft. 2012 wechselte Passlack aus der Oberhausener Jugend zum BVB und feierte dort vier Meisterschaften mit den Nachwuchsteams.

Seit der U16 durchlief er alle Jugend-Nationalmannschaften, führte die U17 als Kapitän aufs Feld und erhielt 2015 sogar die prestigeträchtige Fritz-Walter-Medaille als bester Nachwuchsspieler seines Jahrgangs. Auch sein damaliger Jugendcoach Hannes Wolf war begeistert von den Fähigkeiten seines Spielers: "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um es im Profi-Fußball zu schaffen."

Folgerichtig blieb der von einigen Medien bereits als "Jahrhunderttalent" angepriesene Spieler auch nicht lange aus dem Blickfeld des ersten Teams. Nachdem bereits Jürgen Klopp in seiner letzten Saison beim BVB Passlack mit ins Trainingslager genommen hatte, baute Nachfolger Thomas Tuchel den Youngster zusammen mit Christian Pulisic in den Kader der ersten Mannschaft ein und verhalf dem damals 17-Jährigen im März 2016 zum Debüt.

Junger wilder BVB: Die U23-Transfers der letzten Jahre © getty 1/42 Mit Lautaro Martinez von Racing Club hat der BVB das nächste hoffnungsvolle Talent an der Angel. SPOX blickt auf die BVB-Youngster-Transfers der letzten elf Jahre zurück. Ins Raster fallen alle Neuzugänge mit 23 Jahren oder jünger. © getty 2/42 2006/2007: Marcel Höttecke - 19 Jahre - Der Keeper kam als Backup von LR Ahlen. In seinen BVB-Jahren bis 2010 machte er fünf Spiele für die erste Mannschaft, dann ging es zu Union. © getty 3/42 Martin Amedick - 23 Jahre - Der Innenverteidiger kam ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Zwei Jahre lang trug er das schwarz-gelbe Jersey und kam immerhin auf 38 Bundesligaspiele. © getty 4/42 Nelson Valdez - 22 Jahre - Für 4,7 Millionen lotsten Aki Watzke und Susi Zorc den Paraguayer aus Bremen ins Westfalenstadion. Vier Jahre lang stürmte Valdez beim BVB, in 113 Spielen machte er 16 Hütten. © getty 5/42 2007/2008: Antonio Rukavina - 23 Jahre - Der Serbe kam für 2,3 Millionen von Partizan. Einen nachhaltigen Eindruck konnte er nie hinterlassen. Ganz im Gegenteil zu dem Jungspund, an dessen Seite er vorgestellt wurde... © getty 6/42 Mats Hummels - 19 Jahre - ...der BVB schnappte sich nämlich eines der größten Innenverteidiger-Talente des FC Bayern auf Leihbasis. 2009 verpflichtete Dortmund Hummels fest. Der Rest ist bekannt: Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister, Weltklasse... © getty 7/42 Jakub Blaszczykowski - 21 Jahre - Für 3 Millionen sicherte sich der BVB auch den jungen Kuba von Wisla Krakau. Ebenfalls der Beginn einer jahrelangen Erfolgsgeschichte. In neun Jahren machte er 197 Bundesliga-Spiele (27 Tore). © getty 8/42 Bajram Sadrijaj - 21 Jahre - Der Angreifer kam ablösefrei aus der Jugend der TSG Thannhausen. In Dortmund spielte er meist in der Zweitvertretung, immerhin kam er in zwei Jahren auf drei Bundesligaeinsätze. © getty 9/42 Kevin-Prince Boateng - 21 Jahre - Der Bad Boy kam für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Tottenham. Zwar war Jürgen Klopp von seinen Leistungen überzeugt, aus finanziellen Gründen wurde die Kaufoption jedoch nicht gezogen. © getty 10/42 Felipe Santana - 22 Jahre - Gut 2 Millionen legten Watzke und Co. für den Brasilianer auf den Tisch von Figueirense. Jahrelang galt er als bester dritter Innenverteidiger, dazu schoss er sich mit dem entscheidenden Tor gegen Malaga in die Herzen der Fans. © getty 11/42 Neven Subotic - 19 Jahre - Jürgen Klopp brachte den Innenverteidiger mit aus Mainz und entwickelte ihn in Dortmund zur Ligaspitze. Nachdem er unter Tuchel und Bosz deutlich an Rückhalt verloren hatte, wechselte er im Winter zu Saint-Etienne. © getty 12/42 2009/2010: Damien Le Tallec - 19 Jahre - Ablösefrei wechselte der Franzose von Stade Rennes zum BVB. Das Talent spielte in drei Jahren meist bei der Zwooten, es reichte aber immerhin für vier Bundesligaspiele. © getty 13/42 Kevin Großkreutz - 20 Jahre - Bereits in der Jugend war der polyvalente Mittelfeldspieler beim BVB. Über den Umweg Rot Weiss Ahlen kam er wieder zurück ins Revier und wurde in den kommenden sechs Jahren zur Klublegende. © getty 14/42 Sven Bender - 20 Jahre - Dass der BVB die Jugend des TSV 1860 München genau scannt, ist schon lange gängige Praxis, so entdeckte man auch früh Sven Bender. Nach acht Jahren als absoluter Leistungsträger ging es letzten Sommer nach Leverkusen. © getty 15/42 2010/2011: Shinji Kagawa - 21 Jahre - Einer der größten Transfercoups der jüngsten Vergangenheit! Der Japaner kam als absoluter No Name von Cerezo Osaka, schoss die Liga auseinander und den BVB zu Titeln. © getty 16/42 Mitchell Langerak - 21 Jahre - Für 500.000 Euro kam das Torwarttalent von Melbourne Victory. In fünf Jahren spielte er immerhin 19 Mal in der Bundesliga, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte. © getty 17/42 Moritz Leitner - 18 Jahre - Wieder einmal ein Sechzger, der in den Ruhrpott aufbrach. Doch Leitner fasste beim BVB nie so richtig Fuß. 51 Ligaeinsätze hatte er nach fünf Jahren (mit Leih-Unterbrechung) auf der Autogrammkarte stehen. © getty 18/42 Robert Lewandowski - 21 Jahre - Nach langem Transfer-Hickhack kam der Angreifer von Lech Posen. Er brauchte eine kurze Anlaufzeit, schoss dann aber die Liga komplett auseinander. Mittlerweile wurde er bereits zweimal Torschützenkönig (1x BVB, 1x Bayern). © getty 19/42 2011/2012: Chris Löwe - 22 Jahre - Der Linksverteidiger kam für ein Appel und ein Ei vom Chemnitzer FC. In zwei Jahre spielte er allerdings nur sieben Bundesligapartien für Schwarz-Gelb. © getty 20/42 Mustafa Amini - 18 Jahre - Der Australier kam als Riesentalent von den Central Coast Mariners und sollte ans erste Team herangeführt werden. Das gelang jedoch nicht, Amini kam vor seinem Wechsel nach Dänemark zum Randers FC nur beim BVB II zum Einsatz © getty 21/42 Ivan Perisic - 22 Jahre - Für den Kroaten überwies die Borussia 5,5 Millionen an den FC Brügge. Zwei Jahre tanzte Perisic an Emmas Seite (42 Einsätze, 9 Tore), dann wechselte er zum VfL Wolfsburg. © getty 22/42 Ilkay Gündogan - 20 Jahre - Ebenfalls 5,5 Millionen ließ sich der amtierende Deutsche Meister die Dienste des Nürnbergers kosten. Ein Volltreffer: Trotz Verletzungen wurde er Leistungsträger und spülte bei seinem City-Wechsel 27 Millionen in die Kassen. © getty 23/42 2012/2013: Leonardo Bittencourt - 18 Jahre - Ein Cottbusser als Hoffnungsträger? Warum nicht! Der BVB schnappte sich eines der begehrtesten Talente Deutschlands. Den großen Sprung schaffte er nicht. Er kam auf fünf Ligaspiele in schwarz und gelb. © getty 24/42 Julian Schieber - 23 Jahre - Für den Bullen aus Backnang schob der BVB 5,5 Millionen Euro nach Stuttgart. Über die Rolle des Backups kam der Angreifer jedoch nie hinaus. © getty 25/42 Marco Reus – 23 Jahre – Der Königstransfer! Nach zwei Titelgewinnen stach der BVB die Bayern auch beim Werben um den heißesten deutschen Spieler aus. Reus kam für 17 Millionen Euro aus Gladbach. Seitdem pendelt er zwischen Lazarett und Weltklasse. © getty 26/42 2013/2014: Milos Jojic – 21 Jahre – Wieder einmal ein Neuzugang von Partizan. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Serbe 17,8 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt. Danach war er nur Ergänzungsspieler, also wechselte er nach Köln. © getty 27/42 2014/2015: Dong-Won Ji – 23 Jahre – Der Südkoreaner kam ablösefrei aus Augsburg. Mit dem Deal hatten die Dortmunder nichts zu verlieren. Sonderlich viel gewann man jedoch auch nicht. Er machte kein Bundesligaspiel und wechselte nach einem Jahr zurück. © getty 28/42 Matthias Ginter – 20 Jahre – Schlappe 10 Millionen legten die Schwarz-Gelben beim SC Freiburg auf den Tisch. Als echter Stammspieler konnte sich Ginter nie behaupten und zog letzten Sommer weiter zu Borussia Mönchengladbach. © getty 29/42 2015/2016: Adnan Januzaj – 20 Jahre – Ein weiterer Transfer unter der Überschrift „Versuch“. Dortmund holte den Belgier auf Leihbasis von Manchester United. Das Offensivtalent überzeugte nie so wirklich und so sah man von einer Weiterverpflichtung ab. © getty 30/42 Julian Weigl – 19 Jahre – Sechzig zum BVB – ein altes Erfolgsrezept, an das sich die sportlich Verantwortlichen auch hier orientierten. Weigl schlug ein wie eine Bombe, war unter Thomas Tuchel sofort Mittelfeldchef und ist mittlerweile Nationalspieler. © getty 31/42 2016/2017: Mikel Merino – 20 Jahre – Der flexibel einsetzbare Defensivmann wechselte aus Osasuna nach Dortmund. Nach einem Jahr, das Merino zum Großteil auf der Bank verbrachte, zog er weiter zu Newcastle United. © getty 32/42 Emre Mor – 18 Jahre – Für das junge Talent vom FC Nordsjaelland griff Dortmund wieder einmal tief in die Tasche. Knapp 10 Millionen Euro gab man aus. Nach nur einem Jahr als Ergänzungsspieler zog Mor weiter zu Celta Vigo. © getty 33/42 Raphael Guerreiro – 22 Jahre – Nach einer bockstarken EM kam der Portugiese mit reichlich Rückenwind nach Dortmund. Und diesen nutzte er. Schnell wurde er eine Art Lieblingsspieler für Tuchel. Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. © getty 34/42 Ousmane Dembele – 19 Jahre – Für 15 Millionen Euro wechselte der Flügelflitzer von Stade Rennes ins Revier. Nach einer beeindruckenden Debütsaison streikte sich der Franzose im letzten Sommer zum FC Barcelona. © spox 35/42 Alexander Isak – 17 Jahre – Er gilt als der nächste Zlatan Ibrahimovic. Real wollte ihn, doch Borussia Dortmund bekam ihn. Bislang kam Isak jedoch nicht über den Status des Ersatzspielers hinaus und konnte sein Potential nur andeuten. © getty 36/42 2017/2018: Mo Dahoud - 21 Jahre - Nach starker Saison bei Borussia Mönchengladbach schlug der BVB im vergangenen Sommer zu und sicherte sich Dahouds Dienste bis Sommer 2022. Nach einiger Anlaufphase etablierte sich Dahoud zuletzt im Mittelfeld des BVB. © getty 37/42 Dan-Axel Zagadou - 18 Jahre - Ablösefrei schloss sich der Kapitän der zweiten Mannschaft von PSG der Borussia an. Perspektivisch soll sich der Abwehrspieler bis 2022 einen Platz in der Innenverteidigung ergattern. © getty 38/42 Maximilian Philipp - 23 Jahre - 20 Millionen Euro überwies der BVB für den U21-Europameister in den Breisgau zum SC Freiburg. Nach starkem Einstand fiel Philipp monatelang verletzt aus und feierte erst vor kurzem wieder sein Comeback. © getty 39/42 Jeremy Toljan - 23 Jahre - Als frisch gebackener U21-Europameister wechselte Jeremy Toljan zum Ende der Transferperiode 2017/2018 zum BVB. Bislang konnte er die in ihn gesteckten Erwartungen auf den defensiven Außenbahnen aber nicht erfüllen. © getty 40/42 Jadon Sancho - 17 Jahre - Aus der Jugendabteilung von Manchester City schnappte sich der BVB im Winter für acht Millionen Euro Jadon Sancho. In seinen sechs Einsätzen deutete er bereits an, dass er eine echte Verstärkung sein kann. © getty 41/42 Manuel Akanji - 22 Jahre - Für 21,5 Millionen Euro wechselt der Schweizer Innenverteidiger vom FC Basel nach Dortmund. Mit Ömer Toprak und Sokratis streitet er sich um einen Platz in der Dortmunder Viererkette. © getty 42/42 Sergio Gomez - 17 Jahre - Der Offensivspieler gilt als eines der größten Talente des spanischen Fußballs. Er kam im Winter für drei Millionen Euro aus der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona.

Passlack in Hoffenheim: Stagnation anstatt Durchbruch

In der Folgesaison kam Passlack insgesamt zehnmal in der Bundesliga zum Einsatz und wurde durch seinen Treffer gegen Legia Warschau zum jüngsten deutschen Torschützen der Champions-League-Geschichte. Da Tuchel im Laufe der Saison allerdings immer häufiger auf eine Dreierkette setzte, blieb der auf der Rechtsverteidiger-Position eingesetzte Passlack zum Ende der Spielzeit hin häufiger auf der Bank.

Die Vorzeichen für den endgültigen Durchbruch standen zu Beginn der aktuellen Saison unter dem neuen Coach Peter Bosz gut: Der Niederländer hatte bei Ajax bewiesen, dass er mit Talenten gut umgehen und sie besser machen kann. Wie Tuchel plante auch Bosz mit Passlack als Außenverteidiger.

"Für die Zukunft ist diese Position hinten rechts in der Viererkette das, worauf er sich konzentrieren sollte", sagte der Niederländer. Doch nach den ersten Tests konnte Passlack nicht überzeugen und sollte ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Am Ende kam Jeremy Toljan für die Außenverteidiger-Position, Passlack nahm den umgekehrten Weg zum Nagelsmann-Team.

Rückkehr zum BVB kein Thema für Passlack

"Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich sehe hier die Chance, mich am besten weiterzuentwickeln und mehr Spielzeit zu bekommen," sagte Passlack zum Wechsel. Doch auch unter dem neuen Jugend-Förderer hatte Passlack schnell einen schweren Stand. Nach zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga zu Saisonbeginn für seinen neuen Klub stand Passlack seit dem sechsten Spieltag kaum mehr im Kader der ersten Elf.

Stattdessen steht er häufig in der Regionalliga Südwest für die TSG Hoffenheim II auf dem Platz. So auch zuletzt im Auestadion gegen den KSV Hessen Kassel.

Zwar begründete Nagelsmann Ende des letzten Jahres die Situation im kicker damit, dass Passlack "nullkommanull Rhythmus" und er seine "Chance nicht überragend genutzt" habe - eine Verbesserung der Lage scheint angesichts der wiederholten Degradierung in die zweite Mannschaft in den vergangenen Monaten allerdings unwahrscheinlich. Auch die von Sportdirektor Rosen im November erhoffte Trendwende nach der Eingewöhnung in Hoffenheim blieb aus. "Umsonst ist die Leihe ja nicht auf zwei Jahre ausgelegt", sagte Rosen damals.

Eine vorzeitige Abkehr aus Hoffenheim ist für Passlack dennoch kein Thema. "Ich habe einen laufenden Vertrag bis 2019 in Hoffenheim, den ich erfüllen möchte", sagte der 19-Jährige. Damit Passlack auch in der Bundesliga seinen ersten Treffer für die Hoffenheimer bejubeln kann, muss er wohl vor allem auf die kommende Saison bauen.