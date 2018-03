BVB-Restprogramm: Gegen diese Gegner muss Borussia Dortmund in der Bundesliga noch ran

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Borussia Dortmund steht sieben Spieltage vor Schluss auf Platz drei der Tabelle. Das ausgerufene Ziel Königsklasse kurz vor Saisonende in Reichweite. An den nächsten Spieltagen warten jedoch schwere Brocken, bevor es zum Saisonausklang gegen vermeintliche Abstiegskandidaten geht. SPOX zeigt Euch das Restprogramm in der Bundesliga.

In einer turbulenten Saison mit einem verkorksten Start unter Peter Bosz hat der BVB trotz allem die Chance, das ausgerufene Minimalziel, die Champions-League-Qualifikation, zu erreichen. Unter Peter Stöger hat die Mannschaft sich stabilisiert und ist in der Tabelle kontinuierlich nach oben geklettert.

Die Mannschaft musste unter seiner Leitung in der Bundesliga nur eine Niederlage hinnehmen. Jetzt liegt das Team auf Platz drei der Tabelle. Einen Punkt hinter dem Zweiten Schalke 04 und drei Punkte vor Eintracht Frankfurt auf Rang vier.

Bayer Leverkusen, an fünfter Stelle auf dem ersten Europa-League-Platz, hat vier Zähler Abstand. Unter anderem gegen Bayer geht es für den BVB in der Schlussphase der Saison noch.

Ohnehin haben es die kommenden Kontrahenten der Schwarz-Gelben es in sich. Am Osterwochenende gastiert man beim FC Bayern München, anschließend kommt der unter Tayfun Korkut wiedererstarkte VfB Stuttgart. Es folgen das Revierderby auf Schalke und ein Heimspiel gegen die Werkself.

An den letzten Spieltagen geht's dann gegen vermeintliche Abstiegskandidaten: Werder Bremen und der FSV Mainz 05. In der letzten Runde trifft der BVB auf die TSG Hoffenheim.

Das Restprogramm des BVB in der Übersicht