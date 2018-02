VfB Stuttgart wieder mit Holger Badstuber - Korkut: "Das hier ist unser Platz."

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Cup Live Galatasaray -

Konyaspor Cup Live Brügge -

Lüttich Coupe de France Live Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Live Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp -

Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel -

Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds

Stuttgarts neuer Trainer Tayfun Korkut kann bei seiner Heimpremiere am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Mönchengladbach auf Abwehrchef Holger Badstuber bauen. Der 28-Jährige hat nach einer Adduktorenverletzung in dieser Woche wieder voll trainieren können.

Ob Badstuber allerdings auch beginnen wird, ließ Korkut am Donnerstag noch offen. "Über seine Qualität brauchen wir nicht reden. Aber ich will mir nicht in die Karten schauen lassen", sagte er.

Korkut, Nachfolger des in der vergangenen Woche entlassenen Hannes Wolf, hofft nach dem 1:1 in Wolfsburg auf einen Sieg und auf eine Ende der Stuttgarter Talfahrt. Die Schwaben haben sieben der letzten neun Bundesligaspiele verloren. Die Stimmung war zuletzt entsprechend explosiv.

Korkut erwartet mutigen Auftritt gegen Gladbach

"Wir wollen, dass der Funke von der Mannschaft auf die Fans im Stadion überspringt. Dieses Plus wollen wir nutzen", sagte Korkut, der gegen Gladbach trotz der prekären Situation einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft erwartet: "Uns muss zu jedem Zeitpunkt bewusst sein: Das hier ist unser Platz - hier entscheiden wir, was passiert. Das sollte immer in unseren Köpfen sein."

Der Vorsprung des VfB auf einen Abstiegsplatz beträgt vier Zähler, auf Relegationsrang 16 ist es nur noch ein Punkt. Dennoch ist Korkut "überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt mit diesem Kader hinbekommen. Aber das ist alles Zukunftsmusik - wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Und wir wissen, dass wir in jedem Spiel auf dem obersten Level spielen müssen. Das steht für uns zu jedem Zeitpunkt an erster Stelle."