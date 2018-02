BVB-Boss Watzke: "Fall Dembele unter mehreren Gesichtspunkten katastrophal"

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Coupe de France Live Bourg-Peronnas -

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Abgänge von Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang gesprochen und in manchen Aspekten eine Rückkehr zu den Wurzeln des BVB gefordert.

"Wir haben Dembele für 15 Millionen Euro verpflichtet - und dann kommt ein Angebot, das uns bis zu 148 Millionen Euro bringen kann", so Watzke.

Als börsenorientiertes Unternehmen habe man sich damit genau auseinandersetzen müssen: "Vor allem, wenn ein Spieler sich auch noch so verhält, streikt, das Land verlässt, nicht mehr zu greifen ist. Die Summe war einfach zu groß, um einfach zu sagen: Wir setzen dich jetzt ein Jahr auf die Tribüne. Unter charakterlichen und ethischen Gesichtspunkten war der Fall Dembele katastrophal."

Auch beim Abgang von Aubameyang sah der BVB-Boss am Ende wenig Alternativen. "Er hatte uns klar zugesagt, dass er diese Saison bleibt, gerade auch als Reaktion auf den Wechsel von Dembele. Bei ihm schwang aber auch mit, dass er glaubte, wir müssten ihm dankbar sein, weil er sich 2016, als Hummels, Gündogan und Mkhitaryan gingen, gegen sehr lukrative Offerten ausgesprochen und zum BVB bekannt hat."

Watzke geht davon aus, dass der BVB "einen Exodus auch noch mit Auba kaum verkraftet" hätte: "Dieses Gefühl schwang bei uns jetzt auch mit. Unter anderem deswegen haben wir es letztlich gemacht. Aber vor allem auch, weil wir das Gefühl hatten: Das wird in der Rückrunde niemals mehr gut mit Auba. Nicht mehr gut mit den Fans. Nicht mehr gut mit der Mannschaft. Da war durch sein Verhalten zu viel kaputtgegangen. Die Summe von 64 Millionen war letztlich nicht so hoch, dass wir es deswegen hätten machen müssen."

Dortmunds Abgänge in der Saison 2017/18

Spieler aufnehmender Verein Ablösesumme in Mio. € Ousmane Dembele FC Barcelona 105,0 Pierre-Emerick Aubameyang FC Arsenal 63,75 Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 17,0 Emre Mor Celta Vigo 13,0 Sven Bender Bayer Leverkusen 12,5 Adrian Ramos Chongqing Dangdai Lifan 12,0 Marc Bartra Betis Sevilla 10,5 Pascal Stenzel SC Freiburg 4,0 Mikel Merino Newcastle United 3,0 (Leihgebühr) Neven Subotic AS Saint-Etienne ablösefrei Dzenis Burnic VfB Stuttgart Leihe Felix Passlack TSG 1899 Hoffenheim Leihe Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart Leihe

Aki Watzke fordert beim BVB Spieler mit Siegermentalität

Als positives Gegenbeispiel führte Watzke Sven Bender an: "Er hatte mehrfach um seine Freigabe gebeten, wir haben mehrfach vergeblich versucht, ihn umzustimmen. Bei keinem Spieler außer Mats Hummels ist es mir so schwer gefallen, ihn ziehen zu lassen." Bender stehe "genau dafür, was wir in der neuen Saison wieder mehr in die BVB-Mannschaft implementieren müssen. Wir benötigen zwingend noch zwei, drei Spieler, die extreme Siegermentalität ausstrahlen, die gierig sind und auch mal böse werden können. Reibung sorgt für Dynamik!"

Die Vereine mit dem größten Transfer-Plus in den vergangenen fünf Jahren © getty 1/21 Dortmund hat allein mit Dembele und Aubameyang 137 Mio. Euro Plus erwirtschaftet. Wie schneidet der BVB aber im internationalen Vergleich ab? SPOX zeigt die Vereine mit dem größten Transfer-Plus in den vergangenen fünf Jahren (Quelle: Transfermarkt.de). © getty 2/21 Platz 20: SC Braga (Portugal) - Saldo von 78,48 Mio. Euro - teuerster Verkauf der vergangenen fünf Jahre: Rafa Silva (für 16 Mio. Euro zu Benfica). © getty 3/21 Platz 19: Olympique Lyon (Frankreich) - Saldo von 81,85 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Alexandre Lacazette (für 53 Mio. Euro zu Arsenal). © getty 4/21 Platz 18: Athletic Club (Spanien) - Saldo von 82,10 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Aymeric Laporte (für 65 Mio. Euro zu Manchester City). © getty 5/21 Platz 17: FC Basel (Schweiz) - Saldo von 82,41 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Breel Embolo (für 22,5 Mio. Euro zu Schalke 04). © getty 6/21 Platz 16: Dinamo Zagreb (Kroatien) - Saldo von 84,26 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Marko Pjaca (für 23 Mio. Euro zu Juventus). © getty 7/21 Platz 15: Borussia Dortmund - Saldo von 85,09 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Ousmane Dembele (für 105 Mio. Euro zum FC Barcelona). © getty 8/21 Platz 14: OSC Lille - Saldo von 89,46 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Eden Hazard (für 35 Mio. Euro zu Chelsea). © getty 9/21 Platz 13: Red Bull Salzburg - Saldo von 90,49 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Naby Keita (für 24 Mio. Euro zu RB Leipzig). © getty 10/21 Platz 12: PSV Eindhoven - Saldo von 93,43 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Memphis Depay (für 34 Mio. Euro zu Manchester United). © getty 11/21 Platz 11: Shakhtar Donetsk - Saldo von 94,16 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Alex Teixeira (für 40 Mio. Euro zu JS Suning). © getty 12/21 Platz 10: Sporting Lissabon - Saldo von 113,43 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Joao Mario (für 40 Mio. Euro zu Inter Mailand). © getty 13/21 Platz 9: Udinese Calcio - Saldo von 115,61 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Juan Cuadrado (für 20 Mio. Euro zu AC Florenz). © getty 14/21 Platz 8: FC Sao Paulo - Saldo von 116,90 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Lucas Moura (für 40 Mio. Euro zu PSG). © getty 15/21 Platz 7: FC Sevilla - Saldo von 117,83 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Vitolo (für 36 Mio. Euro zu Atletico Madrid). © getty 16/21 Platz 6: FC Genua - Saldo von 135,74 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Pietro Pellegri (für 21 Mio. Euro zu AS Monaco). © getty 17/21 Platz 5: FC Santos - Saldo von 137,66 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Neymar (für 88,20 Mio. Euro zum FC Barcelona). © getty 18/21 Platz 4: FC Malaga - Saldo von 141,24 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Isco (für 30 Mio. Euro zu Real Madrid). © getty 19/21 Platz 3: Ajax Amsterdam - Saldo von 153,03 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Davinson Sanchez (für 40 Mio. Euro zu Tottenham Hotspur). © getty 20/21 Platz 2: FC Porto - Saldo von 267,00 Mio. Euro - teuerster Verkauf: James Rodriguez (für 45 Mio. Euro zu AS Monaco). © getty 21/21 Platz 1: SL Benfica - Saldo von 376,91 Mio. Euro - teuerster Verkauf: Ederson (für 40 Mio. Euro zu Manchester City).

Generell habe man bei den Schwarzgelben "nach wie vor den Anspruch, ein großer Verein zu sein". Jedoch habe unter anderem der Fall Aubameyang gezeigt: "In Europa gibt es noch sechs, sieben Klubs, die größer sind als Borussia Dortmund. Und 20, die mehr Geld haben. Wenn du über mehr als ein Jahrzehnt eine Geschichte wie Borussia Dortmund schreibst, stürzen sich leider nur die allergrößten Vereine auf deine Spieler."

Der BVB sei nämlich "einer der wenigen Klubs, die Weltklassespieler herausgebracht haben, die man aber wirtschaftlich aus dem Klub rausbrechen kann", wie Watzke sagt: "Real Madrid, Barcelona und Bayern können jedes Problem der Welt mit Geld lösen. Wir nicht. Niemals. Das hemmt uns. Tatsache ist: Es ist unter rein finanziellen Aspekten mittlerweile leichter, einen Spieler aus dem Gefüge des BVB herauszubrechen als aus dem eines englischen Mittelfeldklubs."

Hans-Joachim Watzke: "Schritt zurückgehen, um wieder Schritte nach vorne zu machen"

Deswegen gelte: "Nach zehn Jahren Dauererfolg müssen wir vielleicht wirklich, falls es dieses Jahr nicht mit der Champions League klappen sollte, einen Schritt zurückgehen. Um anschließend wieder die nächsten Schritte nach vorne machen zu können." Dafür brauche es in Zukunft Spieler, "die das Publikum durch ein, zwei Aktionen emotional mitnehmen. Das ist viel wichtiger als die Anzahl der Follower auf Instagram. Die Tabelle muss bei einigen Spielern wieder im Fokus stehen, nicht die sozialen Netzwerke".

Watzkes großer Wunsch ist es, "in Dortmund wieder eine stärkere Einheit zwischen Fans und Klub und zwischen Fans und Mannschaft zu schaffen. Wir haben da immer einen höheren Anspruch als viele andere. Das heißt: Wir müssen bei der Internationalisierung neue Geldquellen erschließen, aber wir dürfen keine Politik gegen das Gefühl unserer zehn Millionen Fans in Deutschland machen".

Außerdem kündigte der BVB-Boss an, eine Diskussion mit der Liga über Montagsspiele anzustoßen: "Ich spüre bei allen Fans eine sehr große Aversion dagegen. Wir sollten nicht alles unter kommerziellen Gesichtspunkten tun, was möglich ist. Ohne Montagsspiele werden wir ab 2021 vielleicht ein, zwei Millionen Euro weniger einnehmen." Eine größere Einheit mit den Fans sei ihm das aber wert: "Auch da gilt für Borussia Dortmund: back to the roots, zurück zu unseren Wurzeln!"