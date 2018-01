Rundumschlag von Stefan Effenberg: "Tönnies hat sich disqualifiziert"

Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? PDC Unibet Masters Fr 26.01. Rockt Mensur Suljovic die 16 besten der Welt? Coupe de France Live PSG -

Guingamp Serie A Live Lazio -

Udinese Copa del Rey Live Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolves -

Sheff Utd Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga

Schalke-Boss Clemens Tönnies hat sich im Fall Leon Goretzka selbst disqualifiziert, Dortmunds wechselwilligem Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang geht es nur ums Geld, und die HSV-Bosse Heribert Bruchhagen und Jens Todt müssen zur Rechenschaft gezogen werden: Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat in seiner Kolumne bei t-online.de die aktuellen Bundesliga-Themen in einem Rundumschlag abgehandelt.

Tönnies habe mit seinen Äußerungen rund um den im Sommer bevorstehenden Wechsel von Schalkes Jungstar Leon Goretzka zu Bayern München "noch brutal Öl ins Feuer gegossen. Das ist ein NoGo. Vielleicht spielt da auch eine verletzte Eitelkeit eine Rolle", sagte Effenberg. Tönnies hatte Goretzka indirekt einen Rauswurf aus dem Kader angedroht. "Wenn es für die Mannschaft besser ist, dann kann es auch sein, dass Leon Goretzka bis zum Ende der Saison auf der Tribüne sitzt", hatte Tönnies bei "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag bei Sky Sport News HD gesagt.

Kein Verständnis hat Effenberg außerdem für BVB-Stürmer Aubameyang und dessen möglichen Wechsel zum FC Arsenal. "Wenn er zu Manchester City gehen würde, würde er die Premier League wohl auch in den nächsten Jahren gewinnen und in der Champions League eine gute Rolle spielen", sagte der 49-Jährige: "Aber Arsenal? Die sind da zu weit weg. Also kann ja nur das Geld der Grund für einen Wechsel sein."

Beim abstiegsbedrohten Tabellenschlusslicht Hamburger SV sieht Effenberg den Vorstandsvorsitzenden Bruchhagen und Sportchef Todt in der Pflicht: "Ich wünsche ihnen, dass Bernd Hollerbach die optimale Lösung ist. Aber die Frage ist doch: Wie haben die in den letzten Jahren den Kader zusammengebaut? Das ist doch das große Problem beim HSV." Beide dürften sich jetzt "auf keinen Fall hinter einer Trainer-Entlassung verstecken". Hollerbach hatte am Sonntag die Nachfolge des entlassenen Markus Gisdol auf der Trainerbank der Hanseaten angetreten.