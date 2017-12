Stefan Effenberg kritisiert Julian Nagelsmanns Tribünen-Besuch beim BVB-Spiel

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Mi Jetzt FCB - KÖL: Alle Highlights vom Mittwoch Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premiership Hearts – Hibernian

In seiner Rolle als Kolumnist haut Stefan Effenberg beinahe im Wochentakt Statements heraus, die für viel Diskussionsstoff sorgen. Diesmal echauffierte sich Effe über den Tribünen-Besuch von Julian Nagelsmann beim BVB-Spiel in Mainz und bezeichnete das Geschehen in der Bundesliga als langweilig.

"Muss er da wirklich sitzen?", fragt sich Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei t-online.de. Der vom BVB umworbene Julian Nagelsmann beobachte am Dienstagabend das Spiel der Dortmunder in Mainz, weil seine Hoffenheimer am Samstag gegen die Borussia spielen müssen.

Das Argument Gegner-Beobachtung, das auch Nagelsmann selbst ins Feld führt, ist für Effenberg offenbar nicht glaubwürdig genug: "Julian Nagelsmann ist ein hochintelligenter Junge. Natürlich weiß er, was er in dieser Situation damit auslöst", so Effe.

Ein solcher Besuch in Spiel eins nach der Entlassung von Peter Bosz habe für ihn einen "komischen Beigeschmack". Denn: "Peter Stöger, der einen Vertrag bis zum Saisonende hat, wird mit dem Thema konfrontiert - das ist unangenehm.

Das kommt bei Kollegen nicht gut an. Nagelsmann tut sich damit definitiv keinen Gefallen. Man kann sich auch anders vorbereiten, als auf der Tribüne - und sei es von einer Loge aus, wo ihn kein Mensch sieht."

Effenberg: Bundesliga ist nicht die beste Liga der Welt

Effenberg denkt dabei auch an das Dortmunder Umfeld: "Wie nehmen die Dortmund-Fans das auf? Die verfolgen das auch. Die bilden sich ihre Meinung und werden die auch kundtun."

Dies geschah auch bereits beim schwachen Abschneiden deutscher Klubs im Europapokal. Dass die Bundesliga die beste Liga der Welt sei, gelte nicht mehr: "Ich weiß auch nicht, wer sie hat - aber ich weiß, wer sie nicht hat: Wir Deutschen."

Der wenig spektakuläre Meisterschaftskampf ist Effe ein Dorn im Auge: "Leider Gottes ist es wieder so, wie Uli Hoeneß mal gesagt hat: Die Konkurrenz kann den FC Bayern mit dem Fernglas beobachten. Und das macht die Bundesliga langweilig."