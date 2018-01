Eintracht Frankfurt: Boateng unterstützt Präsident Fischer gegen AfD

League Cup Mi 10.01. Die Halbfinals: Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atletico Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

FC Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

FC Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Club Friendlies FC St. Pauli -

VfL Bochum 1848 Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby -

Bristol City Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wednesday -

Cardiff First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng unterstützt das Vorhaben von Klub-Präsident Peter Fischer, AfD-Wähler aus dem Verein auszuschließen. "Ich stehe hinter ihm, ich stehe hinter jedem, der gegen Rassismus kämpft", sagte Boateng Frankfurter Medien. Explizit ausgetauscht habe er sich mit dem Chef des Fußball-Bundesligisten zu dem Thema nicht. Im SPOX-Interview hatte Fischer im November gesagt: "Ich schäme mich für 13 Prozent der Deutschen."



Fischer hatte erklärt, er wolle keine AfD-Wähler- oder- Sympathisanten in seinem Klub sehen. "Ich werde auf der Mitgliederversammlung (am 28. Januar, d. Red.) eine deutliche Position beziehen, dass es sich mit unserer Satzung nicht verträgt, AfD zu wählen", hatte er unter anderem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt: "Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt."

AfD-Landesvorstand zeigte Fischer an

Der hessische AfD-Landesvorstand gab daraufhin bekannt, Fischer angezeigt zu haben. "Wir hätten gern auf diesen Schritt verzichtet", sagte AfD-Landessprecher Klaus Herrmann: "Aber die völlig inakzeptablen Bezeichnungen wie 'braune Brut' und 'Nazis' von Herrn Fischer, die sich gegen alle AfD-Wähler und damit auch gegen uns richten, können und dürfen so nicht beibehalten werden." Deshalb habe er mit seinem Amtskollegen Robert Lambrou Strafanzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung gestellt.

Boateng kämpft seit Jahren gegen Rassismus, nicht nur im Fußball. Die jüngsten Vorfälle in der italienischen Serie A, in der der dunkelhäutige Profi Blaise Matuidi (Juventus Turin) von gegnerischen Fans verunglimpft worden war, "tun richtig weh", sagte Boateng: "Jeden Tag passiert was. Wir dürfen die Augen nicht zumachen. Wir müssen dagegen kämpfen."

Gemeinsam mit anderen Spielern werde er noch stärker gegen Rassismus vorgehen. "Wenn das meine Berufung ist vom großen Gott, von Allah oder Buddha, dann ist es so", sagte er: "Es reicht jetzt."

Boateng verurteilt H&M-Werbekampagne

Die Werbekampagne des Bekleidungskonzerns H&M, in der ein dunkelhäutiger Junge einen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Coolster Affe im Dschungel" ("Coolest Monkey in the Jungle") trug, kritisierte Boateng scharf.

"Das ist eine Frechheit", sagte er: "Ich bin dunkelhäutig, ich bin als Affe beleidigt worden. Weil wir Schwarze sind. Wie viele Leute sitzen da in der Marketingabteilung? Solche Fehler dürfen nicht passieren. Eine Entschuldigung reicht nicht, eine Entschuldigung nehme ich nicht an."