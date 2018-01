Berater von Marko Pjaca in Richtung Juventus: "Er wird nicht noch so eine Saison akzeptieren"

A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alavés -

Leganés Serie A Atalanta -

SSC Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG

Der Berater von Marko Pjaca hat über die Ambitionen seines Schützlings bei einer Rückkehr zu seinem Stammklub Juventus Turin gesprochen. Erst vor wenigen Tagen war der kroatische Nationalspieler auf Leihbasis zu Bundesligist Schalke 04 gewechselt.

"Seine Idee ist es, zu Juventus als Protagonist zurückzukehren, weil er physisch wieder ganz der Alte ist. Er wird nicht noch so eine Saison wie diese akzeptieren", sagte Marko Naletilic im Interview mit calciomercato.com.

Der Berater des 22-Jährigen machte auch klar, warum er sich für Königsblau entschieden hat und was seine Ziele beim Team von Trainer Domenico Tedesco sind. "Er will einfach regelmäßig spielen und seinem neuen Coach helfen, die Champions League zu erreichen", erklärte Naletilic und fügte an: "Zur WM zu fahren, das ist der Hauptgrund für die Leihe. Es war die Idee des Spielers, nicht des Klubs."

Pjaca erlitt im vergangenen März einen Kreuzbandriss. Seit November war der Kroate aber wieder fit, wurde aber von Juve-Trainer Massimiliano Allegri nicht berücksichtigt und absolvierte lediglich Einsätze in der Reserve der Alten Dame.

Juve wollte S04 keine Kaufoption für Pjaca geben

Dass er im kommenden Sommer wieder zum amtierenden Meister der Serie A zurückkehrt, ist dagegen beschlossene Sache. "Giuseppe Marotta und Fabio Paratici (General- und Sportdirektor von Juve, Anm. d. Red.) haben uns zugehört, unsere Entscheidung akzeptiert, aber auch klar gemacht, dass es keine Kaufoption geben wird."

Bevor der Wechsel von Pjaca zu den Knappen fix war, wurde auch über das Interesse anderer Klubs am Linksaußen berichtet. Wie Naletilic abschließend bestätigte, war unter anderem der VfL Wolfsburg an seinem Klienten Interessiert.