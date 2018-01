BVB: Alle News, Gerüchte und Updates zu Borussia Dortmund

PDC Unibet Masters Fr 26.01. Rockt Mensur Suljovic die 16 besten der Welt? First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Marco Reus wird beim BVB behutsam aufgebaut. Bis er sein Comeback auf dem Platz feiern wird, dürfte es allerdings noch ein paar Wochen dauern. SPOX fasst alle News zu Gerüchten, fixen Transfers und Personal-Updates rund um Borussia Dortmund zusammen.

Die Erleichterung in Dortmund war groß: Marco Reus ist zurück im Mannschaftstraining. Doch wann kann er dem BVB wieder auf dem Platz helfen? Der kicker geht von einem weiteren Monat Pause aus, ehe Reus wieder im Kader der Borussia stehen wird.

Bislang vermied Reus in den Übungsformen noch Zweikämpfe mit seinen Mannschaftskollegen, um kein Risiko einzugehen. Anfang nächster Woche soll aber auch diese Schonfrist vorbei sein.

Marco Reus - die Verletzungshistorie

Saison Verletzung Verpasste Spiele für BVB 2017/18 Kreuzbandanriss 27 2016/17 Muskelfaserriss 8 2015/16 Schambeinentzündung 17 2014/15 Adduktorenbeschwerden 3 2014/15 Außenbandanriss Sprunggelenk 7 2014/15 Außenbandanriss Sprunggelenk 7 2013/14 muskuläre Probleme 3 2013/14 Muskelfaserriss 3

Neven Subotic wechselt zur AS Saint-Etienne

Borussia Dortmunds Innenverteidiger, der bereits zur letzten Saison für ein halbes Jahr an den 1. FC Köln ausgeliehen war, verlässt den Klub nun endgültig. Subotic wechselt mit sofortiger Wirkung in die französische Ligue 1 zum Traditionsverein und Immer-Noch-Rekordmeister AS Saint-Etienne.

"Ich möchte mich von ganzem Herzen für die neun Jahre beim BVB bedanken. In den Jahren haben wir gemeinsam vieles erlebt, gemeinsamen getrauert und gemeinsam gefeiert. Diese Zeit werde ich für immer in meinem Herzen tragen", sagte Neven Subotic zum Abschied.

BVB lehnt zweites Arsenal-Angebot für Aubameyang ab

Borussia Dortmund und der FC Arsenal haben über die Modalitäten eines Aubameyang-Transfers weiter keine Einigung erzielt. Wie der kicker berichtet, haben die Dortmunder auch ein zweites Angebot für den Gabuner abgelehnt.

Das erste Angebot über ca. 50 Millionen Euro war den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben, die ungefähr 70 Millionen Euro haben wollen, bereits zu niedrig. Die zweite Offerte soll nur geringfügig darüber gelegen haben, weshalb auch diese abgelehnt wurde.

Wissam Ben Yedder zum BVB?

Seit Tagen mehren sich die Gerüchte, dass Olivier Giroud leihweise bis Saisonende zum BVB wechseln wird. Doch Giroud könnte nicht der einzige neue Stürmer in den Reihen der schwarz-gelben sein. Laut der italienischen Tageszeitung Il Messagero beschäftigen sich die Dortmunder mit Wissam Ben Yedder vom FC Sevilla. Ben Yedder hat in Sevilla noch einen Vertrag bis 2021. Auch der AS Rom soll starkes Interesse an der Verpflichtung des Franzosen haben.