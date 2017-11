Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien

Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach mag nicht unbedingt ein Torjäger sein, ist aber wohl zu Selbstironie fähig. Er scherzt über seine Ausbeute - und das Eigentor gegen den BVB.

In der Mannschaft von Dieter Hecking ist Kramer bislang unersetzbar. Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand in allen seinen Einsätzen über 90 Minuten auf dem Platz, fehlte aber zuletzt aufgrund einiger muskulärer Probleme im Oberschenkel. Diese sind nun überstanden.

Gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) kehrt Kramer zurück. Zuvor scherzte er in der Bild über seine Torausbeute. Der letzte Treffer liegt satte drei Jahre zurück. "Ich denke, das war mein Ei­gen­tor in Dort­mund", vermutete Kramer, lag aber knapp daneben.

Das berühmte Eigentor gegen den BVB erzielte er im November 2014, Mitte Dezember gelang ihm aber ein Treffer ins richtige Tor beim 4:1-Sieg über Werder Bremen. Trotz der offensiven Ebbe bleibt Kramer gut aufgelegt: "Ir­gend­wann platzt bei mir auch wie­der der Kno­ten. Ir­gend­wann..."

So oder so ist für den Nationalspieler klar: "Dass ich Knip­ser-Qua­li­tä­ten be­sit­ze, habe ich ja in mei­nem ers­ten Jahr in Glad­bach be­wie­sen. Da habe ich schon in mei­nem zwei­ten Spiel ge­trof­fen." Gegen Mainz stehen die Chancen nicht schlecht: Im Schnitt kassieren die 05er 1,6 Gegentore pro Spiel.