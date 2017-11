Watzke: BVB ist eine Milliarde Euro wert

Premier League Spartak Moskau -

Das Derby gegen Schalke 04 brachte Borussia Dortmund trotz einer 4:0-Führung durch das 4:4 am Samstag eine Enttäuschung, dafür sind die Finanzzahlen beeindruckend.



Trotz der sportlichen Talfahrt des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Traditionsklub vor einer rosigen Zukunft und gut aufgestellt. "Wenn wir sportlich reüssieren, geht es auch ganz schnell wieder aufwärts. Dieser Verein ist ganz konservativ gerechnet eine Milliarde Euro wert", sagte der Borussen-Chef auf der Aktionärsversammlung am Montag in Dortmund mit Blick auf den zuletzt fallenden Aktienkurs der Westfalen. Am Montagmittag hatte der Klub einen Börsenwert von rund 564 Millionen Euro, der Kurs war nach Bekanntgabe der Zahlen leicht gestiegen.

Außerdem kündigte der BVB-Boss im kommenden Sommer eine PR-Reise in die USA an. In 2019 soll es nach Asien gehen. Große Anstrengungen wird der Klub im Scouting unternehmen: "Das ist der Bereich, damit die nächsten Dembeles und Pulisics wieder zum BVB kommen. Uns erwartet eine große Herausforderung." Es soll auf jeden Fall personell aufgerüstet werden.

Dortmund hatte zuletzt einen Rekordumsatz erzielt. Zwischen dem 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 setzte die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA 405,7 Millionen Euro um, 29,4 Millionen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015/16. Der BVB ist damit weiter national die Nummer zwei hinter Umsatz-Krösus Bayern München (gut 640 Millionen Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern betrug 8,2 Millionen Euro. Das Vorjahr hatte Dortmund mit einem Überschuss von 28,3 Millionen abgeschlossen.

Die wertvollsten Fußballklubs der Welt: 14 deutsche Teams unter den Top50 © getty 1/32 Vor den Aktionären taxierte Hans-Joachim Watzke den Wert des BVB am 27.11.2017 auf eine Milliarde Euro. Damit würde Dortmund in den Bereich der Megaklubs wie Bayern, Chelsea, ManUtd, Barca und Real vorstoßen © getty 2/32 Im Sommer 2017 war die Borussia noch weit davon entfernt. Hier gibt's die Top 20 der wertvollsten Klubs Europas nach den Berechnungen laut der Agentur "Brand Finance" © getty 3/32 Platz 49: Eintracht Frankfurt (125 Millionen Euro | Vorjahr: keine Platzierung) © getty 4/32 Platz 45: RB Leipzig (129 Millionen Euro | Vorjahr: keine Platzierung) © getty 5/32 Platz 40: Werder Bremen (138 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 42, 101 Millionen Euro) © getty 6/32 Platz 39: Hertha BSC (141 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 35, 113 Millionen Euro) © getty 7/32 Platz 38: 1. FC Köln (144 Millionen Euro | Vorjahr: keine Platzierung) © getty 8/32 Platz 37: Hamburger SV (145 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 28, 140 Millionen Euro) © getty 9/32 Platz 34: VfB Stuttgart (152 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 46, 87 Millionen Euro) © getty 10/32 Platz 30: 1899 Hoffenheim (173 Millionen Euro | Vorjahr: keine Platzierung) © getty 11/32 Platz 29: Borussia Mönchengladbach (185 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 27, 159 Millionen Euro) © getty 12/32 Platz 21: VfL Wolfsburg (228 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 15, 258 Millionen Euro) © getty 13/32 Platz 20: Leicester City (229 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 19, 218 Millionen Euro) © getty 14/32 Platz 19: FC Southampton (250 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 20, 205 Millionen Euro) © getty 15/32 Platz 18: AC Milan (254 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 22, 190 Millionen Euro) © getty 16/32 Platz 17: West Ham United (270 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 17, 252 Millionen Euro) © getty 17/32 Platz 16: Atletico Madrid (288 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 18, 245 Millionen Euro) © getty 18/32 Platz 15: Bayer Leverkusen (295 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 12, 267 Millionen Euro) © getty 19/32 Platz 14: FC Schalke 04 (301 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 14, 259 Millionen Euro) © getty 20/32 Platz 13: FC Everton (320 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 16, 257 Millionen Euro) © getty 21/32 Platz 12: Juventus (438 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 13, 264 Millionen Euro) © getty 22/32 Platz 11: Borussia Dortmund (462 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 11, 341 Millionen Euro) © getty 23/32 Platz 10: Tottenham Hotspur (619 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 10, 406 Millionen Euro) © getty 24/32 Platz 9: FC Liverpool (808 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 9, 688 Millionen Euro) © getty 25/32 Platz 8: FC Arsenal (837 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 6, 789 Millionen Euro) © getty 26/32 Platz 7: Paris St.-Germain (899 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 7, 729 Millionen Euro) © getty 27/32 Platz 6: Manchester City (908 Millionen Euro | Vorjahr: Platz 4, 833 Millionen Euro) © getty 28/32 Platz 5: FC Bayern München (1,087 Milliarden Euro | Vorjahr: Platz 5, 798 Millionen Euro) © getty 29/32 Platz 4: FC Chelsea (1,110 Milliarden Euro | Vorjahr: Platz 8, 714 Millionen Euro) © getty 30/32 Platz 3: FC Barcelona (1,262 Milliarden Euro | Vorjahr: Platz 3, 914 Millionen Euro) © getty 31/32 Platz 2: Real Madrid (1,262 Milliarden Euro | Vorjahr: Platz 2, 1,056 Milliarden Euro) © getty 32/32 Platz 1: Manchester United (1,542 Milliarden Euro | Vorjahr: Platz 1, 1,076 Milliarden Euro)

Watzke: Keine körperlichen Defizite beim BVB

"Um unsere wirtschaftliche Situation braucht sich niemand Gedanken zu machen", hatte der 58-jährige Watzke bereits bei der Mitgliederversammlung tags zuvor gesagt und aufgelistet: "Finanzschulden null, Bankguthaben knapp 50 Millionen, seit 2011 ein Nettogewinn von zusammen 139 Millionen Euro." Als Dividende schlug der Aufsichtsrat vor, sechs Cent pro Aktie zu zahlen. Der Aktienkurs liege aktuell bei knapp über sechs Euro.

Nach dem 4:4 im Revierderby gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag forderte der Klub-Chef nochmals von Trainer Peter Bosz und seinem Team sowie Sportdirektor Michael Zorc, jeden Stein umzudrehen, um die Wende einzuleiten. "Die aktuelle Situation muss ja Gründe haben, und mit Sicherheit sind auch Fehler gemacht worden."

Ein Problem in der körperlichen Fitness der BVB-Profis verneinte Watzke ausdrücklich. "Die Daten deuten nicht darauf hin, dass die Mannschaft läuferisch zu wenig gemacht hätte. Das ist ein subjektives Empfinden. Die Zahlen geben das nicht her."