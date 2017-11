"Das war's für Peter Bosz"

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Ich werde das Spiel im Stadion verfolgen und hoffe auf einen Sieg meiner Schalker. Bei Dortmund läuft aktuell gar nichts zusammen, während Königsblau vorsichtig optimistisch sein kann. Wer für die Tore sorgt? Burgstaller wird zum Derbyheld und macht alle drei Buden.

Nach der kleinen Gala gegen Hannover geht es gegen Leipzig nur mit kratzen und beißen. Bremen braucht jeden Punkt und verteidigt in der Fremde mit Mann und Maus. Ohne Sabitzer fehlt Leipzig das gewisse Etwas.

Auch wenn Robben und Thiago schon wieder ausfallen, gegen die wackelige Abwehr der Gastgeber geht's auch ohne die Zwei. Nach dem holprigen Spiel gegen Anderlecht, was auch ein wenig den Veränderungen in der Abwehr geschuldet war, wird Bayern gegen Gladbach wieder hochkonzentriert zu Werke gehen.

Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:0

SC Freiburg - FSV Mainz 05 1:2

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 2:2

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:2

Hamburger SV - 1899 Hoffenheim 1:1

1. FC Köln - Hertha BSC 3:1

Irgendwann muss der BVB doch wieder gewinnen, oder? Klar - aber jetzt noch nicht. Die Schalker holen sich den Dreier mit einer abgeklärten Leistung, Dortmund scheitert wieder an der eigenen Chancenverwertung. Das war's dann für Peter Bosz.

Was gegen Hannover funktioniert, muss in Leipzig noch lange nicht fruchten: Die Bremer werden sich zwar mit einer Mauertaktik zur Punkteteilung retten wollen, aber nach dem klaren Sieg in der Königsklasse reiten die Bullen auf einer Euphoriewelle.

Alles hat ein Ende, auch die Heynckes-Serie. Der Aderlass in der Offensive ist einfach zu groß, deshalb sind die Bayern ausnahmsweise mit einem Punkt zufrieden. Die Fohlen werden sich nach dem Spiel ärgern - da war mehr drin.

Hannover 96 - VfB Stuttgart 2:2

SC Freiburg - FSV Mainz 05 0:2

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 2:1

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:0

Hamburger SV - 1899 Hoffenheim 1:2

1. FC Köln - Hertha BSC 1:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 6:6

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!