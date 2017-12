"Der HSV macht seinen Aufwärtstrend kaputt"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Kawasaki -

Omiya J1 League Iwata -

Kashima A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Der 14. Spieltag startet mitten im Abstiegskampf. Der Tabellensechzehnte, der SC Freiburg, empfängt den Tabellennachbarn aus Hamburg. Beide konnten am letzten Spieltag durch wichtige Siege überzeugen. Der Befreiungsschlag bleibt für beide Teams aus. Eine kämpferische und spannende Partie endet torlos.

Der BVB verdaddelt im Revierderby eine 4:0-Führung. Ausgerechnet jetzt geht es zur Werkself, die seit September ungeschlagen ist. Die Serie hält an, es gibt eine Punkteteilung. Ob der Zähler den Dortmundern Mut macht, wird der Spielverlauf zeigen. Leverkusen nähert sich durch konstant gute Ergebnisse klammheimlich den Champions-League-Plätzen.

Der Fußballromantiker wird sich diese Partie sicher nicht angucken. Dabei könnte er doch auf ansehnlichen Fußball hoffen. Die TSG ist nach der Niederlage beim HSV nun endgültig auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Leistungssteigerung wird gegen stark aufspielende Leipziger dennoch nicht reichen.

SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 2:1

FC Bayern - Hannover 96 2:0

Mainz 05 - FC Augsburg 1:2

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 3:0

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:2

VfL Wolfsburg - VfL Borussia Mönchengladbach 2:2

SC Freiburg - Hamburger SV 2:0

Im Tabellenkeller ist der SCF tendenziell der Klub, der am meisten Spaß daran hat, richtigen Fußball zu spielen. Der jüngste Heimsieg sorgt für Rückenwind und beim HSV ist es Tradition, sich einen kleinen Aufwärtstrend schnell wieder kaputt zu machen.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 2:1

Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen? Leverkusen hat Fahrt aufgenommen und im besagten Zeitraum die meisten Tore der Liga geschossen. Die BVB-Abwehr leistet sich wieder zu viele Aussetzer und Peter Bosz muss nach der Niederlage gehen. Nachfolger: Roger Schmidt mit seinem Pressing-Konzept.

TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig 2:1

0:3 beim HSV? Die Kraichgauer fühlen sich an der Ehre gepackt und stellen sich vor dem Kasten nicht mehr ganz so schusselig an wie noch in Hamburg. Da sich die Ausrichtungen der beiden Teams ähneln, geht es nicht so spektakulär zu, wie man denkt. Die Handvoll Fans im Stadion werden es verkraften.

Werder Bremen - Stuttgart 3:0

Bayern München - Hannover 96 4:0

Mainz 05 - FC Augsburg 1:1

Schalke 04 - 1. FC Köln 2:1

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:0

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:2

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 6:7

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!