Der personifizierte VfB-Spagat

Santiago Ascacibar kam aus dem Nichts als Rekordtransfer zum VfB Stuttgart. Die Ablöse von rund acht Millionen Euro rechtfertige 20-jährige Argentinier bislang und hat sich als Leistungsträger im defensiven Mittelfeld etabliert. Am Freitag trifft er mit dem VfB auf Borussia Dortmund (20.30 Uhr im LIVETICKER), dabei könnte Ascacibar genauso gut in einer schäbigen Schulturnhalle in La Plata herumschleichen.

Typisch südamerikanisch. So würde Ascacibar seinen Spielstil beschreiben, wie den seines sportlichen Vorbilds Arturo Vidal: "Er ist auf dieser Position ein perfekter, kompletter Spieler. Überragend", sagte der Youngster dem SWR.

Unter "typisch südamerikanisch" versteht Ascacibar auf seine Position im defensiven Mittelfeld bezogen: aggressiv, energisch, hart arbeitend, zweikampfstark. All das verkörpert der Argentinier und deshalb wurde El Leon (der Löwe) auch schon mit Gennaro Gattuso verglichen.

Ascacibar und Vidal im Vergleich

Zum Kaliber eines Gattuso oder Vidal fehlt Ascacibar noch einiges. Vor allem die Cleverness in der Zweikampfführung. "Ich samm­le ja nicht ab­sicht­lich Gelbe Kar­ten. Die­ser Schuss Ag­gres­si­vi­tät steckt ein­fach in mir. Na­tür­lich ver­su­che ich künf­tig, hier und da cle­ve­rer hin­zu­ge­hen, aber mein Spiel um­stel­len werde ich nicht", sagte Ascacibar im Interview mir der Bild. Die erste Quittung für seine teils vermeidbaren Fouls kassierte der U20-Nationalspieler bereits, als er gegen den HSV gelbgesperrt fehlte.

Doch die Anlagen für die Karriere a la Vidal hat der Argentinier durchaus. Denn wie die Daten verraten, ist der 1,67-Meter-Mann gar nicht so weit vom Chilenen des FC Bayern entfernt.

Beide gewinnen um die 57 Prozent ihrer Zweikämpfe. In Sachen Passquote übertrumpft Vidal den Löwen nur um 2,6 Prozent. Was abgefangene Bälle und Ballsicherungen betrifft ist Ascacibar sogar besser als der Aggressive Leader des FC Bayern.

Ascacibar: Von acht Mitbewohnern zu 50.000 Zuschauern

Dank dieser Qualitäten hat sich Ascacibar beim VfB bereits nach wenigen Wochen zur Stammkraft hochgearbeitet. Durch den Ausfall von Christian Gentner übernahm der Neuling sogar noch mehr Verantwortung als geplant. Ein kometenhafter Aufstieg, bedenkt man, dass der Youngster erst vor neun Monaten sein Profi-Debüt für Estudiantes La Plata im argentinischen Oberhaus gab. "Ich werde sehen, was aus dem Fußball wird, aber ohne durchzudrehen", sagte Ascacibar damals im Interview mit La Nacion. Schon zu diesem Zeitpunkt habe sich sein Leben aufgrund der steigenden Popularität enorm verändert.

Er sei doch nur ein einfacher Junge, der gerne Zeit mit seiner Familie verbringt, seine Großeltern und Freunde besucht. Bis vor seinem Wechsel ins Ländle wohnte Ascacibar noch in einem Haus mit seinen Eltern, seinen vier Brüdern und zwei Freunden. Sein liebstes Hobby war das Fischen. Jetzt spielt er im Wochentakt vor 50.000 Zuschauern.

Die Akklimatisierung hat Ascacibar schnell gemeistert, auch wenn er statt einem guten argentinischen Steak auf dem Grill wegen der Temperaturen dann doch lieber "ein gutes Buch" in die Hand nimmt, aktuell eines über Pfer­de. Ein echter Gaucho in einem völlig anderen Kulturkreis. Sein Landsmann Emiliano Insua erleichtert die Integration, die Sprachbarriere wird auch kleiner und kleiner.

Ascacibars Bundesliga-Debüt ließ eine schnelle Eingewöhnung ins neue Umfeld bereits erahnen, dennoch ist sie "positiv überraschend", wie Sportvorstand Michael Reschke sagte. "Das hat richtig Spaß gemacht. Der ist wie eine Nähmaschine über den Platz. Er hatte unglaublich viele Ballgewinne, ein ganz sauberes Passspiel nach vorne. Das war höchst erfreulich", schwärmte Reschke nach Ascacibars ersten 28-Bundesliga-Minuten gegen Schalke.

© SPOX

Ascacibar kann den VfB-Spagat

Bereits acht Mal stand er mittlerweile auf Bundesliga-Rasen. Dabei könnte er genauso gut auf den abgenutzten Holzdielen einer schäbigen Schulturnhalle in La Plata stehen. Vor dem Raketenstart schrieb sich Ascacibar an der Uni für Anthropologie ein. Er hätte sich aber auch gerne etwas mit mehr Sportbezug vorstellen können, "etwa Sportlehrer", erzählte er La Nacion. Dann doch lieber Bundesliga.

El Rusito (der kleine Russe) - den Spitznamen hat der blonde Youngster aufgrund seines Erscheinungsbildes erlangt - besticht durch sein Positionsspiel. Er verlässt seinen Raum im richtigen Moment und attackiert dann, wenn es der Gegner zulässt. Er weiß, wie er Räume zustellt, ohne die Orientierung zum Gegenspieler zu verlieren.

Er mag nicht überaus souverän wirken, verleiht seinem Team aber genau die Stabilität, die Trainer Hannes Wolf so oft schon eingefordert hat. Der "Spagat zwischen Sicherheit und Flexibilität" sei enorm wichtig. Eben diesen Spagat kann Ascacibar. Er ist durch seine einfache, doch sehr sichere Spieleröffnung nach Balleroberung der Ursprung vieler VfB-Angriffe und verschafft der Offensive durch sein schnelles Umschaltspiel Flexibilität.

Er ist der "nächste Javier Mascherano", wie Argentiniens Weltmeister von 1986, Julio Olarticoechea, das Talent bezeichnete.

Ascacibar: Albiceleste das Schönste, das es gibt

Ascacibar will von all dem Schubladen-Denken nichts wissen. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich kann mich doch nicht ernsthaft mit Mascherano vergleichen", sagte der Youngster zu FIFA.com. Dennoch träumt er natürlich von einer auch nur annähernd so erfolgreichen Karriere. Vor allem das Trikot der Albiceleste reizt den U20-Kapitän.

"Maradona sagte das schon und er hatte Recht: Der große Traum eines jeden Spielers sollte es sein, in der Nationalmannschaft zu spielen", schwärmte Ascacibar im Gespräch mit La Nacion. Das blau-weiße Trikot zu tragen sei das Schönste, das es gibt. Überzeugt er weiterhin derart, könnte der 20-Jährige schon bald sein Debüt für die A-Nationalmannschaft geben.

"Viel­leicht schaf­fe ich es bis zur WM ja noch, mich in die Na­tio­nal­elf zu spie­len", sagte er im Bild-Interview. Die Trainer hätten ihn auf dem Radar.

WM 2018: Das sind die 32 Teilnehmer © getty 1/32 Los geht's mit dem Gastgeber. Russland steht als Ausrichter der WM-Endrunde 2018 natürlich als Teilnehmer und Kopf der Gruppe A fest © getty 2/32 DEUTSCHLAND: Durch traumhafte Treffer von Sebastian Rudy und Sandro Wagner machte auch der Weltmeister gegen Nordirland den Einzug in die Endrunde perfekt © getty 3/32 ENGLAND: Dank des 1:0-Erfolgs gegen Slowenien sicherten sich die Three Lions nach neun Spieltagen die WM-Teilnahme © getty 4/32 BELGIEN: Die Tormaschine der Quali schlechthin. In nur acht Spielen netzten Romelu Lukaku und Co. 39 Mal © getty 5/32 SPANIEN: Der Treffer von Rodrigo gegen Albanien in der 16. Minute war der Dosenöffner für den achten Sieg im neunten Spiel. Die Spanier sind damit der fünfte europäische Teilnehmer © getty 6/32 SCHWEDEN: Im Playoff setzten sich die Schweden gegen Italien sensationell durch, die Squadra Azzurra verpasst damit zum ersten Mal seit 1958 eine WM © getty 7/32 POLEN: Dank eines 4:2-Sieges gegen Montenegro qualifizierte sich Polen zum achten Mal für eine WM © getty 8/32 SERBIEN: Mit einem 1:0-Sieg am finalen Spieltag der Quali gegen Georgien löste Serbien erstmals seit 2010 wieder ein Ticket für ein großes Turnier - zu Recht, setzten sie sich in der Gruppe mit Irland und Wales doch souverän durch © getty 9/32 ISLAND: Zum ersten Mal überhaupt hat sich die Kulttruppe der EM 2016 nun auch für eine Weltmeisterschaft qualifiziert - durch einen Gruppensieg vor Kroatien und der Ukraine © getty 10/32 FRANKREICH: Gruppenerster mit letztlich vier Punkten Vorsprung und dennoch nicht vollends überzeugend. Die Franzosen machten die WM-Teilnahme am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg über Schlusslicht Weißrussland perfekt © getty 11/32 PORTUGAL: Neun Spiele gewann die Schweiz in Gruppe B. Das letzte und entscheidende verlor man gegen Portugal. Der amtierende Europameister zog am zehnten Spieltag dank eines 2:0-Sieges vorbei © getty 12/32 SCHWEIZ: In der Gruppe landeten die Eidgenossen auf Platz zwei, deshalb mussten sie in die Playoffs. Dort hatten sie mit Nordirland viel Mühe, setzten sich aber knapp durch © getty 13/32 KROATIEN: Bereits im Hinspiel haben die Kroaten gegen Griechenland alles klar gemacht. Im Rückspiel mussten sie dann gar nicht mehr viel machen und lösten locker das WM-Ticket © getty 14/32 DÄNEMARK: Nach einem torlosen Hinspiel lagen die Dänen in Dublin sogar früh zurück, gewannen dank dreier Treffer von Christian Eriksen aber überlegen mit 5:1 - der Europameister von 1992 ist dabei! © getty 15/32 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Die Quali war ein Spaziergang für den Rekordweltmeister © getty 16/32 URUGUAY: Auf den Supersturm um Cavani und Suarez war Verlass. Uruguay schloss die Quali in Südamerika auf Platz zwei ab © getty 17/32 ARGENTINIEN: Die Albiceleste musste bis zum letzten Spieltag zittern, dann kam Messi und sicherte mit einem Dreierpack in Ecuador das WM-Ticket © getty 18/32 KOLUMBIEN: Ich hab's gemacht! James Rodriguez' Treffer im abschließenden Spiel gegen Peru sicherte Kolumbien die WM-Teilnahme © getty 19/32 PERU: In den Playoffs gegen Neuseeland konnte sich Peru im Rückspiel mit 2:0 durchsetzen. Erstmals seit 1982 ist das Land somit wieder vertreten © getty 20/32 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch die finale Phase der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 21/32 JAPAN: In der anderen Gruppe. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 22/32 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 "mogelte" sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 23/32 SAUDI-ARABIEN: Warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei © getty 24/32 NIGERIA: Die Super Eagles besiegten am vorletzten Spieltag der Gruppe B den Verfolger Sambia mit 1:0 und bauten den Vorsprung auf uneinholbare sechs Punkte aus © getty 25/32 ÄGYPTEN: Mohamed Salah verwandelte gegen den Kongo in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und schoss Ägypten so zur WM © getty 26/32 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 27/32 COSTA RICA: Das Team um den völlig ekstatischen Torschützen Kendall Waston und Real-Madrid-Keeper Keylor Navas beschert den "Ticos" die 5. WM-Teilnahme in Folge © getty 28/32 PANAMA: Der Jubel kannte keine Grenzen, schließlich ist Panama zum ersten Mal bei einer WM dabei © getty 29/32 SENEGAL: Das Team um Superstar Sadio Mane fixierte dank eines 2:0-Sieges am vorletzten Spieltag in Gruppe D die erst zweite WM-Teilnahme der Geschichte © getty 30/32 TUNESIEN: Die Nordafrikaner begnügten sich am letzten Spieltag der WM-Quali mit einem 0:0 gegen Libyen. Das Unentschieden reichte, um das WM-Ticket zu lösen © getty 31/32 MAROKKO: Die Stars der Mannschaft waren zur Stelle, als es drauf an kam. Im entscheidenden Spiel gegen die Elfenbeinküste trafen Nabil Dirar und Medhi Benatia und waren somit hauptverantwortlich dafür, dass es mit der WM 2018 klappt © getty 32/32 AUSTRALIEN: Nach dem enttäuschenden 0:0 im Playoff-Hinspiel gegen Honduras avancierte Mile Jedinak beim 3:1 im Rückspiel zum Nationalheld - ein Freistoßtor, zwei verwandelte Elfmeter

Ascacibar: Dient Stuttgart nur als Sprungbrett?

Solange Ascacibar nur auf dem Radar und nicht auf der Gehaltsliste anderer Trainer landet, dürften sich die VfB-Fans einiger Erfolgserlebnisse mit dem Sechser erfreuen. Wie lange der VfB von seinen Qualitäten noch zehren kann, ist fraglich. Er sei in erster Linie hier, um sich weiterzuentwickeln, sagte er der Bild.

Ascacibar hat zwar einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet, wurde aber bereits vor seiner Entscheidung für die Bundesliga von hochkarätigeren Teams beobachtet. Barca, Atletico, verschiedene italienische Top-Klubs - viele Mannschaften finden Gefallen am Spagat des kleinen Russen.