Akolo: "Fußball hat mir am meisten geholfen"

WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Chadrac Akolo vom VfB Stuttgart wird immer wieder von seiner bedrückenden Vergangenheit als Flüchtling eingeholt. "Manchmal denke ich noch an diese schlimme Zeit zurück. Diese Erlebnisse werde ich nie vergessen oder ganz hinter mir lassen", sagte der 22 Jahre alte Kongolese, der im Alter von 14 Jahren mit seinem Vater in die Schweiz geflüchtet war, im kicker-Interview.

Die Flüchtlingsproblematik verfolge er natürlich noch. "Schließlich habe ich selbst eine Flucht miterlebt und weiß, was diese Menschen durchmachen. Meine Lebensumstände haben sich allerdings völlig verändert und sind heute nicht mehr vergleichbar mit denen vieler anderer Menschen, die es sehr viel schwerer haben", sagte Akolo.

Ihm habe nach der Flucht "der Fußball am meisten geholfen. Das Leben nach der Ankunft in der Schweiz in der Flüchtlingsunterkunft war hart", so der VfB-Profi.

"Wir hatten kaum Geld und wenig zu essen. Fußball ließ mich diese Tristesse vergessen. Deswegen habe ich mich sehr intensiv dem Fußballspielen gewidmet."

Sein jetziges Leben komme ihm angesichts seiner Vorgeschichte "wie ein Traum vor. Ich weiß noch, wie wir gegen den 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen haben.

Ranking: Die 15 besten Torhüter der aktuellen Bundesliga-Saison © SPOX 1/17 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Den Beginn machen die Torhüter © getty 2/17 Keine Frage, in den letzten Jahren war Manuel Neuer hier das Maß aller Dinge. Aus unserem Ranking fällt er jedoch heraus. Wir kümmern uns nur um Spieler, die mindestens fünf Partien absolviert haben © getty 3/17 15. Bernd Leno (Bayer Leverkusen): Machte in dieser Saison noch nicht viel Eigenwerbung im Kampf ums DFB-Tor. Wehrte nur 60 Prozent der Schüsse ab und parierte nur 2,26 Bälle pro Spiel. Selten richtig schwach, aber auch nie Matchwinner © getty 4/17 14. Sven Ulreich (FC Bayern München): Hat sich von den üblen Patzern gegen PSG und Wolfsburg mittlerweile erholt und stabilisiert. Gegen Leipzig und den BVB stark, aber immer wieder mit Flutschfingern beim Abfangen von Bällen © getty 5/17 13. Rene Adler (1. FSV Mainz 05): Herausstechend stark (trotz vier Gegentoren) im Spiel gegen Bayern, als er mit zahlreichen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Ansonsten solide, manchmal durchwachsen © getty 6/17 12. Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart): Mit mehreren Glanzleistungen (Mainz, Frankfurt, Köln), jedoch auch schon mit Wacklern und Patzern (etwa am Wochenende gegen den HSV) © getty 7/17 11. Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): Kam gegen Köln und Augsburg mit zwei starken Performances in die Saison, bekam gegen Leverkusen jedoch auch die Hütte voll. Patzte auch gegen Mainz. Solide, aber nicht herausragend © getty 8/17 10. Roman Bürki (Borussia Dortmund): Spielt seine schwierigste Saison beim BVB. Griff in der Liga gegen Leipzig daneben und verschuldete gegen 96 einen Elfer. Wehrte aber auch 78,8 Prozent der Schüsse ab (Dritter) und hielt seinen Kasten fünfmal sauber © getty 9/17 9. Timo Horn (1. FC Köln): Ein Mann für die spektakulären Momente, mit 3,19 Paraden pro Match in dieser Kategorie der sechstbeste. Jedoch auch inkonstant und u.a. gegen Dortmund und Leipzig mit unglücklichen Auftritten © getty 10/17 8. Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim): Eine Macht in der Luft, seine 1,67 abgefangenen Flanken pro 90 Minuten sind Bestwert. Auf der Linie und bei der Spieleröffnung im oberen Drittel der Bundesligakeeper © getty 11/17 7. Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt): Nicht mehr ganz so spektakulär wie in der vergangenen Saison, aber immer noch mit starken Reflexen, 74,3 Prozent abgewehrten Schüssen und v.a. gegen den BVB und Werder top © getty 12/17 6. Ralf Fährmann (FC Schalke 04): Stark in der Spieleröffnung (mit 55,8 Prozent erfolgreichen Abwürfen der Ligabeste) und in der Strafraumbeherrschung. Noch ohne dicken Bock, aber auch selten spektakulär © getty 13/17 5. Marwin Hitz (FC Augsburg): Kam nur schwer in die Saison, seitdem jedoch einer der Keeper, die ihrem Team Spiele gewinnen. Überragend auf der Linie, stark in der Spieleröffnung, einzig in der Strafraumbeherrschung manchmal mit Wacklern © getty 14/17 4. Philipp Tschauner (Hannover 96): Einer der Garanten für die defensive Stabilität des Aufsteigers. Wehrte 81,6 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab (Zweitbester), zeigte 3,3 Paraden pro Match - zu Unrecht unterschätzt © getty 15/17 3. Rune Jarstein (Hertha BSC): Machte mehrere herausragende Partien, überzeugt durch Konstanz, mit 75 Prozent abgewehrten Bällen und 3,49 Paraden pro Spiel jeweils unter den Topkeepern © getty 16/17 2. Peter Gulacsi (RB Leipzig): Kommt auf solchen Toplisten häufig zu schlecht weg, bringt jedoch ein bärenstarkes Gesamtpaket mit: stark auf der Linie, gute Strafraumbeherrschung, umsichtige Spieleröffnung. Vor allem zuletzt bemerkenswert gut © getty 17/17 1. Jiri Pavlenka (Werder Bremen): Mit Abstand der beste Bremer in dieser Saison. Topleistungen en masse. Wehrte mit 82,7 Prozent die meisten Bälle ab, zeigt mit 4,6 pro Spiel die meisten Paraden. Ein Volltreffer

Akolo kam vom FC Sion

Ich stand am Mittelkreis, habe die Atmosphäre im Stadion gespürt und gedacht: 'Was mache ich hier eigentlich? Das ist doch ein Traum!'"

Dabei habe er an ein Leben als Fußballer nie gedacht, "für mich zählte nur das Ziel, ein besseres Leben führen zu können. Ich wollte nur zur Schule gehen, lernen, einen Abschluss machen."

Akolo war im Sommer vom FC Sion für rund sechs Millionen Euro zum VfB Stuttgart gewechselt. Bei den Schwaben unterschrieb er einen Vertrag bis 2021. Im September gab er für die Demokratische Republik Kongo sein Länderspiel-Debüt.