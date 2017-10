Hack hat "nur" leichte Gehirnerschütterung

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag mit FCB & TSG Primera División Live Barcelona -

Ein Tor und ein Brummschädel - Offensivspieler Robin Hack von 1899 Hoffenheim wird sein Debüt in der Bundesliga so schnell nicht vergessen. Erst brachte der 19-Jährige die TSG am Sonntag beim SC Freiburg in Führung (14.), dann musste er kurz vor der Pause raus.

Hack wurde nach dem Zusammenprall mit seinem Kapitän Kevin Vogt in der Freiburger Uni-Klinik untersucht.

Im Anschluss an die 2:3-Niederlage gaben die Kraichgauer Entwarnung. Hack erlitt "nur" eine leichte Gehirnerschütterung und trat die Heimfahrt im Mannschaftsbus an.