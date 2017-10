Leipzig-Boss: Bayern helfen uns mit Tipps

Bundesliga Sa Jetzt Alle Samstags-Highlights: HSV-FCB, BVB, VfB & RBL Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División Deportivo -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat erklärt, dass der FC Bayern den Bullen immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Uli Hoeneß' Neffe schilderte derweil die Gründe für den Aufstieg der Sachsen.

"Ich finde, dass wir ein sehr gutes und äußerst respektvolles Verhältnis zueinander haben und auch einen positiven Austausch. Sie stehen uns in den unterschiedlichsten Bereichen auch immer wieder als Ansprechpartner zur Verfügung", sagte Mintzlaff der Welt am Sonntag.

Der 42-Jährige verwies auf die Ähnlichkeiten zwischen Leipzig und den Bayern. Beides seien Klubs, die in Deutschland polarisieren. Und das sei auch nicht verkehrt, meinte der frühere Langstreckenläufer.

Obwohl RB aktuell in der Tabelle als Dritter nur einen Zähler Rückstand auf den zweitplatzierten Rekordmeister aufweist, seien die Münchner noch ein gutes Stück voraus. "Der FC Bayern bringt seit vielen Jahren konstant gute Leistungen und ist nicht umsonst fünf Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Und zudem ist das ein Verein, der den vier bis fünffachen Umsatz von uns hat und demzufolge können sie auch wieder mehr in den Sport investieren. Wir müssen die bisherige Entwicklung erst einmal weiter fortführen und bestätigen", so Mintzlaff.

Hoeneß' Neffe schwärmt von Leipzig

Warum es in Leipzig so gut läuft, erklärte derweil der Neffe von FCB-Präsident Uli Hoeneß, der bei den Leipzigern bis zum vergangenen Sommer im Nachwuchsbereich angestellt war, ehe er als Coach die U19 der Bayern übernahm.

"Vor allem die Professionalität zeichnet RB Leipzig aus. Sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs sind die Strukturen optimal. Das betrifft ganz besonders die Bereiche Athletik, Diagnostik, das Scouting, die Kompetenz der Mitarbeiter. Eine einheitliche Spielphilosophie, die sich durch alle Mannschaften zieht - das ist eine der großen Stärken des Klubs. RB ist zudem sehr innovativ und geht gern neue Wege", sagte Sebastian Hoeneß.

Ob Leipzig auch in Zukunft ein ernster Konkurrent für den FC Bayern sein wird, hängt für ihn davon ab, ob die handelnden Personen um Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Ralph Hasenhüttl bei RB bleiben.

"Solange dieses Gefüge zusammenbleibt, kann Leipzig der Herausforderer sein. Aber der Champion ist der FC Bayern", meinte Hoeneß.