Schmadtke: "Kann man nicht Stöger anlasten"

Der 1. FC Köln rangiert auf dem letzten Tabellenplatz, der Trainer steht aber nicht zur Debatte. Sportchef Jörg Schmadtke vertraut auf Peter Stöger, der die Mannschaft aus dem Keller führen soll.

Auch am 7. Spieltag blieb der Effzeh wieder ohne Sieg. Das Team von Stöger ist auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlagen und geht nun mit schlechtem Gefühl in die Länderspielpause. Schmadte verzichtet allerdings auf große Änderungen.

"Die Art und Weise wie die Mannschaft spielt und wie Mannschaft und Trainerteam miteinander arbeiten, die spricht nicht dafür, dass wir einen Wechsel vollziehen müssten. Und deshalb gibt es da keine Handhabe", zitiert der kicker den Geschäftsführer.

Schmadtke zählt Stöger nicht an

Schmadtke erklärt weiter: "Ich bin ohnehin kein Freund davon, alles zu vergessen, was gestern und vorgestern war und einen Wechsel zu vollziehen, damit der eine oder andere ein bisschen Ruhe hat. Das ist nicht mein Thema." Wichtig sei viel mehr die Stimmung in der Gruppe, so der 53-Jährige.

"Es fehlt nicht viel, aber es fehlt etwas. Aber das kann man nicht dem Trainer anlasten", erklärt Schmadtke. Stöger selbst bleibt zuversichtlich: "Sie versuchen immer zurückzukommen. Es gibt nicht das Gefühl, dass es keinen interessiert, wie es weitergeht. Das ist sehr angenehm."