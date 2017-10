Modeste lehnte Angebot ab

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Anthony Modeste hat den 1. FC Köln verlassen, ist dort aber noch lange nicht Geschichte. Neue Berichte widersprechen den vor einigen Wochen getätigten Aussagen des zu Tianjian Quanjian gewechselten Stürmers.

"Jeder der mich kennt, weiß, dass ich am liebsten beim 1. FC Köln geblieben wäre", gab Modeste kürzlich in der SportBild an. Demnach soll der Effzeh dem Stürmer kein Angebot zum Verbleib gemacht haben, nachdem Tianjian ein gutes Angebot abgab.

Dem widersprechen kicker und geissblog.koeln. Den Berichten zufolge bot Köln dem Stürmer eine massive Gehaltserhöhung auf rund vier Millionen Euro, die Modeste zum absoluten Spitzenverdiener des Kaders gemacht hätten. Obendrein soll eine sechsstellige Summe für die Unterschrift angeboten worden sein.

Modeste verdient in China nun wohl rund acht Millionen Euro. Nun steht Wort gegen Wort. Der Stürmer behauptete, dass Köln kein Angebot zum Verbleib machte, der Verein wollte ihn wohl bis 2021 zu bessere Bezügen halten. Gut möglich aber, dass die sieglosen Kölner derzeit andere Probleme haben.