Tedesco: "Zu Embolo ist alles gesagt"

Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Domenico Tedesco hat öffentliche Kritik an Breel Embolo geübt. Der Rekordtransfer des FC Schalke 04 wurde in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg bewusst nicht eingewechselt.

Gegen Wolfsburg wechselte Tedesco dreimal, Embolo blieb allerdings über 90 Minuten auf der Bannk. Der Schweizer musste untätig zusehen, wie den Wölfen in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Für ihn auf dem Platz standen die eingewechselten Weston McKennie, Yevhen Konoplyanka und Fabian Reese.

Angesprochen auf den im Sommer 2016 23 Millionen Euro teuren 20-Jährigen ließ Tedesco Dampf ab: "Zu Embolo ist alles gesagt, da werden wir kein Fass aufmachen. Alle haben gesehen, dass er in Wehen nach 8 Minuten platt war." Im Pokal gegen Wiesbaden war er nach 74 Minuten eingewechselt worden.

"Er läuft zu wenig"

Sein Startelf-Comeback gegen Leverkusen war vielleicht ein Fehler, hat bei den Fans und ihm Erwartungen geweckt", nahm sich Tedesco selbst nicht heraus. Die Kritik ging aber schon zuletzt deutlich an den Spieler: "Er läuft zu wenig und kommt zu selten in den roten Bereich."

So steht Embolo nach sieben Einsätzen in dieser Saison bei rund 284 Minuten - rund 40 Minuten pro Partie, zumal er zwei davon in der Oberliga Westfalen absolvierte. Seit vier Monaten ist der Stürmer nach seinem Knöchelbruch wieder im Training.