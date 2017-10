WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Was ist eigentlich los beim FC Bayern - und wer ist schuld am ganzen Schlamassel? Was erlaube Aubameyang? Und: Hat Freiburg die beste Pressingmaschine der Welt? Es gibt Fragen, die das Universum seit Anbeginn der Zeiten begleiten. Was fehlte, waren bislang die Antworten - bis der Rasenfunk kam.

Bayern München ist der Schwerpunkt dieser Rasenfunk Schlusskonferenz zum 7. Spieltag.

Allzu offensichtlich hat sich der Rekordmeister in den Vordergrund gedrängt: Durch Punktverlust, die früheste Trainerentlassung seiner Geschichte, stilloses Nachtreten und Orientierungslosigkeit der handelnden Personen.

Wir gehen all dem auf den Grund und stellen die Frage, wer für die aktuelle Krise wirklich verantwortlich ist, welche Lehren man daraus ziehen kann und wie es nun weitergehen soll.

Auch der Rest der Liga wird einer eingehenden Prüfung unterzogen: Welche Hoffnung gibt es für den FC, spielen Werder und der HSV zu mutlos und gibt es einen Hecking-Bias bei Max? Wir diskutieren außerdem den Auftritt Aubameyangs in Augsburg, das "Aufbauspiel" der Eintracht und wie Freiburg die TSG totgepresst hat.

Gäste dieser 140. Schlusskonferenz sind:

Fatih Demireli (@DemireliDE), Chefredakteur SOCRATES Magazin

Steffen Meyer (miasanrot.de, Gut Sport Podcast, @DerBayernBlog)

In dieser Reihenfolge geht es durch den Spieltag:

00:03:26 | Die internationale Schwäche der Liga

00:15:00 | FC - RaBa 1:2

00:27:45 | HSV - SVW 0:0

00:38:53 | SC - TSG 3:2

00:47:24 | BSC - FCB 2:2 - mit Schwerpunkt auf Bayern

01:30:57 | Hertha

01:35:26 | FCA - BVB 1:2

01:45:35 | S04 - LEV 1:1

01:55:56 | BMG - H96 2:1

02:08:07 | SGE - VfB 2:1

02:17:21 | WOB - M05 1:1

Zwei wichtige Links zu dieser Folge gibt es darüber hinaus:

Der Artikel zu Olaf "Datcheffe" Lindner

Unser Kurzpass zu Neonazis beim FC Energie Cottbus

