Werners Einsatz in Köln fraglich

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien

RB Leipzigs Timo Werner klagt weiter über Schwindelgefühle. Der Einsatz des 21 Jahre alten Stürmers am Sonntag beim 1. FC Köln (18.00 Uhr im LIVETICKER) ist fraglich.

"Timo hat heute mittrainiert. Ihm geht es aber noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es für Sonntag reicht", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag auf der Pressekonferenz.

Die ärztlichen Untersuchungen hätten bislang keine eindeutige Diagnose ergeben. "Wir wissen noch nicht, was es genau ist", sagte Hasenhüttl. "Vielleicht ist es die Belastung. Er hat viele Spiele gemacht. Wenn ein Spieler viele Tore schießt, ist das schön, aber auch eine Form der Belastung. Vielleicht muss er dem jetzt Tribut zollen."

Dass Werner am Freitag auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, bewertete Hasenhüttl zunächst mal nicht negativ. "Der Bundestrainer weiß auch, was er an Timo hat. Jeder will die beste Truppe spielen lassen", sagte der Österreicher, meinte aber auch: "Wer am Ende auf der Strecke bleibt, ist der Spieler."

Werner in Champions League gegen Besiktas ausgewechselt

Auf die Frage, ob Werner früher schon ähnliche Beschwerden gehabt hätte, sagte der Coach: "Das glaube ich nicht. Das müsste ich wissen."

Werners Probleme waren am Dienstag beim 0:2 im Auswärtsspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul aufgetreten. Im Hexenkessel am Bosporus klagte der Ex-Stuttgarter über Schwindel- und Atemprobleme, er wurde in der 32. Minute ausgewechselt. Zunächst war angenommen worden, dass die Beschwerden mit der enormen Lautstärke im Stadion in Zusammenhang stehen.

Bei Schlusslicht Köln forderte Hasenhüttl ein Spiel ohne Gegentore. "Wir müssen besser verteidigen als zuletzt und wollen wieder zu Null spielen", sagte der frühere Profi. Vor dem Anpfiff hatte der 50-Jährige keinen Kontakt zu seinem Trainer-Kollegen und Landsmann Peter Stöger: "Wir tauschen uns eigentlich nie aus", meinte der Chef-Coach: "Seine Woche war ja ähnlich wenig prickelnd wie unsere."