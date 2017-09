Europa-Debakel: Sogar Aserbaidschan besser

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Die Bundesliga belegt in der UEFA-Fünf-Jahres-Wertung der Saison 2017/2018 einen katastrophalen 27. Platz. Selbst einige "Fußball-Zwerge" liegen im Ranking vor Deutschland.

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln haben aus bislang 12 Partien in Champions League und Europa League magere fünf Punkte gesammelt.

Die Bayern holten gegen Anderlecht drei Zähler, die Berliner einen gegen Bilbao und Leipzig ein Remis gegen Monaco. Ansonsten setzte es für die deutschen Teilnehmer insgesamt neun Niederlagen - ein Debakel!

In der Wertung der aktuellen Saison hat die Bundesliga gerade einmal 2,429 Punkte auf dem Konto und belegt Rang 27. Während England (6,929) die Tabelle anführt, sind selbst Nationen wie Zypern (6,250), Israel (4,875), Österreich (4,500), Aserbaidschan (3,875) oder Kasachstan (2,500) vor Deutschland.

Im Gesamtranking von Italien überholt

Insgesamt ist die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA auf Platz vier hinter Italien abgerutscht. Null deutsche Wertungspunkte aus einer Woche hatte es in dem Ranking noch nie gegeben. Die italienischen Klubs hingegen sammelten 1,834 Punkte und profitierten von den sechs Bundesliga-Niederlagen in sechs Spielen. Der Rückstand Deutschlands beträgt 0,918 Punkte.

Bereits nach dem ersten Spieltag der Gruppenphase hatte die Bundesliga den zweiten Platz für England räumen müssen. Gravierende Auswirkungen wird das aufgrund der Europapokal-Reform, die ab der kommenden Saison den besten vier Ligen vier Startplätze in der Champions-League-Gruppenphase garantiert, aber vorerst nicht haben.

Einen Absturz auf Platz fünf braucht die Bundesliga in diesem Jahr noch nicht zu fürchten. Der Vorsprung auf Frankreich beträgt noch 14,750 Punkte.