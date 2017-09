Umgang mit Trainern: Kovac schlägt Alarm

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag J1 League Live Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante

Niko Kovac hat den Umgang mit Trainern scharf kritisiert. Der Coach von Eintracht Frankfurt findet, dass er und seine Kollegen benutzt werden. Außerdem fordert der 45-Jährige eine kleine Revolution in der Bundesliga.

"Du kannst als Trainer nichts mehr entwickeln. Alles ist auf diese Ebene runter gebrochen: Entweder du hast Ergebnisse oder du hast keine", klagte Kovac in der Bild: "Ich glaube, alle müssen wieder etwas Vernunft einkehren lassen, Geduld, Kontinuität und Werte leben."

Und der frühere kroatische Nationalspieler weiter: "Ich will nicht jammern, aber als Trainer kannst du dir manchmal schon so vorkommen: Du wirst kurz benutzt, und dann weg damit."

Kovac kritisiert Verhalten der Spieler

Kovac kritisierte in diesem Zusammenhang auch das Verhalten vieler Spieler. Einige Kicker würden nach einer Trainerentlassung plötzlich öffentlich sagen, was alles schlecht war.

"Das hat wirklich zugenommen. Ich finde, die Spieler dürfen ruhig den Mut aufbringen, zum Trainer zu gehen und zu sagen, was ihnen missfällt. Nicht nachtreten, wenn er weg ist", so der gebürtige Berliner, der in der Bundesliga für die Hertha, Leverkusen, Hamburg und Bayern das Trikot überstreifte.

Kovac: Keine Relegation und Aufstockung der Liga

Außerdem hat Kovac eine Idee, wie seiner Meinung nach die Gesamtsituation in der Liga besser werden könnte. Er fordert die Abschaffung der Relegation sowie die Aufstockung der Bundesliga auf 20 Vereine.

"Zum ersten hätten wir noch zwei gute Mannschaften mehr in der Liga, zwei Traditionsklubs vielleicht mit großen Stadien. Zudem hätten wir nicht mehr den Stress mit den Relegationsspielen", erläuterte Kovac.

Und weiter: "Es steigen fix drei auf und drei ab, basta. Wenn du es in 38 Spielen nicht geschafft hast, bist du eben raus. Und Mehrbelastung? Bei vier Spielen? Dann steigen die Bundesligisten im Pokal eben später ein. Es gibt so viele Möglichkeiten und nichts was gegen eine 20er-Liga spricht. Ich bin nicht der große Reformer, aber warum sollen wir darüber nicht mal diskutieren?"