Gisdol: "Es ist nicht alles Katastrophe"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Der Hamburger SV steht vor dem Derby mit dem SV Werder Bremen durchaus unter Druck. Trainer Markus Gisdol will die Situation allerdings nüchtern betrachten.

"Es waren oft sehr enge Spiele. Ich hoffe, dass das Quäntchen Glück auf unserer Seite ist und wir die Partie für uns entscheiden können", stellt der HSV-Coach im Vorfeld des Nordderbys fest. Nach zwei Siegen zum Start verloren Hanseaten ihre letzten vier Partien.

Gegen Bremen könnte am 7. Spieltag der Sturz auf den vorletzten Tabellenplatz erfolgen. Das will Gisdol verhindern: "Ich glaube, auf Grund der aktuellen Situation steckt noch mehr Brisanz in dem Spiel. Wir sind uns dessen bewusst und setzen alles daran, mit einem guten Auftritt nach dem Spiel neun Punkte zu haben. Das ist unser Ziel."

Die hitzige Stimmung will er schon im Vorfeld herunterfahren. "Mir geht das immer zu schnell. Wir sind am Anfang der Saison. Alles ist eng zusammen. Es ist nicht alles Katastrophe. In den meisten Spielen hat nicht viel gefehlt", so der Übungsleiter.